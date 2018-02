Sipilä: Patria-tapaus on loppuun käsitelty

Pääministerin mielestä Patria on toiminut Ugandan-tapauksessa kuten pitää. Eduskunnan pitäisi silti keskustella sopeutumiseläkkeestä.

Bryssel

Patrian asemarkkinointiin Ugandassa liittyvä sotku on valtion puolesta loppuun käsitelty, sanoo pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

– Uskon, että Patria on tässä toiminut kuten pitääkin toimia. Ihmisiä on erotettu tai lähtenyt yhtiöstä tämän keissin vuoksi. Meidän puolelta asia Patriaan päin on loppuun käsitelty, Sipilä sanoi Brysselissä.

Pääministeri ei kaipaa entiseltä viestintäministeriltä Suvi Lindéniltä erityisiä selityksiä Ugandan-matkan taustoista, vaan sanoo että jokaisen pitää itse arvioida toimintaansa. Sipilä sanoi kuitenkin, että kansanedustajien sopeutumistuen ehtoja pitäisi pohtia.

– Eduskunnan pitäisi käydä pelisääntökeskustelu siitä, voiko yrittämistä tehdä tuen aikana, Sipilä sanoi.