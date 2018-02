Kaisaniemeen ehdotetaan jälleen uutta pyöräilysiltaa – virkamiehet vakuuttuneita tunnelin paremmuudesta

Helsingin rautatieaseman edessä vilkasta Kaivokatua pitkin kulkeva pyöräliikenne halutaan ohjata kulkemaan uudelle reitille. Nyt kaupunki yrittää päästä selvyyteen siitä, olisiko tuo uusi reitti silta vai tunneli.

Pelkästään 2010-luvulla paikalle on esitetty ainakin neljää erilaista siltaa: Töölönlahdenkadun silta, Bumerangisilta, YIT:n ja WSP:n pyöräilysilta ja viimeisimpänä arkkitehtitoimisto Davidsson Tarkelan näköalasilta.

Virkamiehistö pitää junanradan alittavaa tunnelia siltavaihtoehtoa parempana, vaikka tunnelin tekeminen maksaa huomattavasti enemmän. Kaikissa siltavaihtoehdoissa tulevat vastaan samat perusongelmat, sanoo kaupunkiympäristön toimialalla projektinvetäjänä toimiva Olli-Pekka Aalto.

– Siltavaihtoehdot on ihan syystä aikanaan hylätty. Niihin liittyy liikenteellisiä, kaupunkikuvallisia ja teknisiä haasteita, joiden vuoksi olemme päätyneet tunneliratkaisuun.

Näitäkin on selvitetty

Vuosina 2011–2014 Kaisaniemenpuiston ja Töölönlahden välille on selvitetty useita erilaisia ylitys- ja alitusvaihtoehtoja.

Niin sanottu Bumerangisilta lähtisi ravintola Kaisaniemen kohdalta. Sen kustannusarvio on reilut yhdeksän miljoonaa euroa.

Töölönlahdenkadun silta kulkisi nimensä mukaisesti Töölönlahdenkadun kohdalta radan yli. Kustannusarvio 11,5 miljoonaa euroa. Sekä Bumerangisilta että Töölönlahdenkadun silta sijaitsisivat kuitenkin verraten syrjässä pyöräliikenteen päävirroista.

Töölönlahdenkadun kohdalle on esitetty myös alikulkua, jonka kustannusarvio on lähes 30 miljoonaa. Tämä vaihtoehto on todettu toteuttamiskelvottomaksi.