Vuokralle vai asuntokaupoille: kumpi kannattaa? Ota huomioon nämä seitsemän asiaa

Ylen teettämän vertailun mukaan asunnon vuokraaminen on halvempaa kuin saman asunnon ostaminen lainarahalla.

Pelkkä asumisen kuukausimenojen vertailu ei kuitenkaan riitä, kun pohtii, kannattaisiko asua vuokralla vai ostaa oma asunto.

Yle listasi seitsemän asiaa, jotka pitää ottaa huomioon, kun vertailee eri asumisvaihtoehtoja.

1. Korot ovat nyt historiallisen alhaalla

Markkinakorot, joihin asuntolainasta maksettavat korot perustuvat, ovat olleet jo pitkään hyvin alhaisia, jopa negatiivisia.

Juuri matalat korot saavat omistusasumisen tällä hetkellä näyttämään edulliselta suhteessa vuokraamiseen, olettaen että asunnon arvo ei laske, arvioi Pellervon taloustutkimuksen PTT:n ekonomisti Lauri Vuori.

Hänen mukaansa vuokra-asuminen on taloudellisesti yhtä kannattavaa kuin omassa asunnossa asuminen siinä tapauksessa, että asuntolainojen korot nousevat yli neljään prosenttiin.

Silloin tosin vuokratkin nousevat todennäköisesti nopeammin kuin nyt, Vuori arvioi.

OP:n ennuste asuntovelalliselle: Varaudu jopa prosenttiyksikön nousuun lainan viitekorossa

2. Paljonko rahaa voit käyttää asumiseen?

Pankkien arvion mukaan asumismenot eivät saisi ylittää 40:ää prosenttia kuukauden nettotuloista.

Lainalla ostetussa asunnossa asumismenot ovat keskimäärin suuremmat kuin vastaavassa vuokra-asunnossa. Esimerkiksi Tampereella omassa asunnossa asuminen on Ylen vertailun mukaan 22 prosenttia kalliimpaa kuin vastaavan asunnon vuokraaminen.

Säännölliset nettotulot, lainat ja säästöt ratkaisevat, myöntääkö pankki asuntolainaa. Jos ei ole säästöjä, vakuuksia tai takaajia, lainaa on vaikea saada.

Osassa Helsinkiä asunnot ovat niin kalliita, ettei monella ole niihin varaa, mutta alueen vuokra-asuntoon rahat voivat riittää. Jos haluaa asua tietyssä paikassa, vuokraaminen voi olla ainoa vaihtoehto.

Ismo Pekkarinen / AOP

3. Kuinka kauan aiot asua asunnossa?

Vuokra-asuntoa on monesti helpompi vaihtaa kuin omistusasuntoa. Tosin nykyisin moni vuokranantaja suosii määräaikaisia, esimerkiksi 12 kuukauden vuokrasopimuksia.

Vuokraaminen voi olla käytännöllisempää, jos oleskelee paikkakunnalla vain väliaikaisesti. Asunnon ostaminen ja myyminen tai vuokraaminen edelleen vaatii paneutumista ja siihen pitää varata jonkin verran aikaa.

Jonkinlaisena rajapyykkinä voi pitää kahta vuotta: Kun on omistanut asunnon ja asunut siinä vähintään kaksi vuotta, asunnon myynnistä mahdollisesti saadusta voitosta ei tarvitse maksaa myyntivoittoveroa (siirryt toiseen palveluun) (Linkki Vero.fi-sivustolle).

4. Varallisuuden kartuttamista vai asumista ilman remonttihuolia?

Asunnon omistaja maksaa paitsi asunnon vastikkeen, myös osuutensa taloyhtiön korjauksista. Putki- ja julkisivuremontit maksavat helposti monta sataa euroa asuinneliötä kohti.

Lisäksi omistajalla on useimmiten asunnosta lainaa eli hän maksaa asuntolainan lyhennyksiä ja korkoa. Jos jääkaappi menee rikki, asunnon omistaja ostaa uuden itse. Vuokralainen huolehtii vain vuokran maksusta.

5. Saako asunnon tarvittaessa myytyä?

Asunnon omistamisessa on aina riskinsä. Kasvavan kaupungin keskustassa sijaitsevan pienen asunnon saa todennäköisesti myytyä myös laskusuhdanteen aikana, koska tulijoita riittää.

Asunnon osto pienemmästä kaupungista tai jopa muuttotappiokunnasta voi olla PTT:n ekonomistin Lauri Vuoren mukaan järkevää, jos on valmis asettumaan paikkakunnalle pitkäaikaisesti ja hyväksymään sen, ettei asunnosta saa myydessä samaa summaa kuin itse on maksanut.

– Jossain ihmisen pitää kuitenkin asua, ja siitä syntyy aina menoja, Vuori summaa.

Ismo Pekkarinen / AOP

6. Saako asunnosta omansa takaisin?

Asuntolainaa maksaessa korko menee pankille, mutta lyhennys pienentää lainapääomaa. Se on siis käänteistä säästämistä: Rahaa ei kerry tilille, mutta lainan määrä kutistuu joka kuukausi.

Se, kerryttääkö lainan lyhentäminen varallisuutta, riippuu asunnon arvosta ja selviää varmasti vasta asuntoa myydessä. Arvoon vaikuttavat muun muassa sijainti sekä taloyhtiön ja asunnon kunto.

Jos asunnon arvo on omistamisen aikana noussut, siitä saa omansa takaisin ja enemmänkin. Tällöin asunnon ostaminen on voinut olla hyvinkin kannattava sijoitus.

Jos asunnon arvo on laskenut, siitä saa myydessä vähemmän kuin mitä itse on maksanut. Jos asunnon myyntihinta ylittää jäljellä olevan asuntolainan määrän, asunnon omistaminen on kuitenkin auttanut kartuttamaan varallisuutta.

Pahimmassa tapauksessa asunnon hinta on laskenut niin paljon, ettei siitä saatava summa kata jäljellä olevan asuntolainan määrää. Laina on kuitenkin maksettava takaisin. Tällaisessa tapauksessa lainan lyhennykset ovat olleet asumisen kuluja eikä säästämistä.

Omaa asuntoa ei kannata ajatella vain sijoituksena, sillä jokaisen täytyy asua jossain ja siitä koituu aina kuluja.

Jos kuitenkin näkee lainanlyhennykset rahana, jolle on saatava tietty tuotto, voi olla kannattavampaa valita edullisempi vuokra-asunto ja sijoittaa asuntolainan hoidosta säästyvät rahat huolellisesti hajautettuna esimerkiksi osakkeisiin, rahastoihin tai esimerkiksi turvalliseksi miellettyihin matalatuottoisiin korkosijoituksiin, PTT:n ekonomisti Lauri Vuori sanoo.

7. Aika on omistusasujan puolella

Vuokrat nousevat jatkuvasti: PTT:n ennusteen mukaan Helsingissä sijaitsevan esimerkkikaksion kuukausivuokra nousee tänä vuonna 2,6 prosenttia eli 28 euroa 1 111 euroon. Oulussa kaksion vuokra nousee 2,5 prosenttia eli 18 euroa 730 euroon kuukaudessa.

Inflaatio eli yleinen hintatason nousu nostaa myös taloyhtiön kuluja, joten vastikkeetkin nousevat. Aika on kuitenkin omistusasujan puolella, sillä vaikka asuntolainan korko vaihtelee, lyhennyksen määrä pysyy yleensä samana.

Asuntolainan maksaminen voi siis suhteellisesti halventua ajan myötä, kun lainanhoitoon käytettävä summa pysyy kutakuinkin samana, mutta käytettävissä olevat tulot jo inflaation myötä hieman nousevat.

Ja kun asuntolaina on lopulta maksettu, asumismenoihin lasketaan enää vastike ja korjauskulut.