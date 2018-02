Niukkaa, mutta mahdollista maalla – Kolmen lapsen yksinhuoltaja Sanna Juusola pyörittää arkea kotihoidontuella

Lumijoki on yksi kunnista, joissa kotihoidontukea käytetään paljon. Pikkukunnan edullisemmat asuinkustannukset mahdollistavat lasten hoitamisen kotona myös yksinhuoltajalle.

Mistä on kyse? Pohjois-Pohjanmaalla on paljon perheitä, joissa pienet lapset hoidetaan kotona.

Lumijoella asuva Sanna Juusola kolmen lapsen yksihuoltaja, joka hoitaa lapsiaan kotihoidontuella.

Yksinhuoltajana kotihoidontuella oleminen vaatii tarkkaa taloudenpitoa.

Lumijoki

Sanna Juusola, 28, työntää lastenrattaita ja vetää samalla perässään pulkkaa Lumijoen hiljaisella kylänraitilla. Mukana ovat Juusolan 2 ja 3,5-vuotiaat pojat. Heidän isoveljensä on juuri viety esikouluun. On arkiaamupäivä ja lapset ovat menossa hetkeksi mummolaan. Kiirettä hoitoon tai töihin ei ole, sillä Sanna Juusola hoitaa lapsiaan kotihoidontuella.

Juusola haluaa hoitaa pienet lapsensa itse sen sijaan, että laittaisi heidät hoitoon ja kävisi itse töissä päiväkodissa. Hän on kolmen poikansa yksinhuoltaja.

Ylen tekemän selvityksen mukaan Oulun eteläpuolella oleva kahdentuhannen asukkaan Lumijoki on yksi niistä Suomen kunnista, joissa kotihoidontukea käytetään suhteessa eniten.

Pikavipeillä ruokaa lapselle

Kotihoidontuen varassa eläminen onnistuu, sillä Juusola on karsinut perheensä kulut minimiin. Sanna Juusolan mukaan kolmesta lapsesta saatavat tuet ovat sen verran hyvät, että he pärjäävät ihan hyvin. Hänellä on kokemusta myös yhden lapsen hoitamisesta kotona yksinhuoltajana. Silloin elämä oli rahallisesti paljon tiukempaa.

– Elin sentilleen, eurolleen. Jouduin ottamaan pikavippejä saadakseni lapselleni ruokaa. Itse söin, jos lapselta sattui jäämään yli.

Nyt Juusola sanoo pystyvänsä ostamaan lapsilleen monipuolista ruokaa, eikä aina tarvitse ostaa kaikista halvinta. Leveästi he eivät kuitenkaan elä. Poikien vaatteet saadaan tai ostetaan pääosin käytettynä. Uusien kenkien ostaminen tarkoittaa sitä, että se on pois jostakin muusta.

Sanna Juusola haluaa saada lapsilleen ja itselleen rauhalliset aamut. Paulus Markkula / Yle

Huvitukset, kuten ulkona syömiset tai lasten sisäleikkipuistoissa käyminen ovat harvinaisuuksia, joita varten pitää erikseen säästää.

– Niitä osaa arvostaa ihan eri tavalla kun harvoin pääsee.

Juusola ei myöskään osta lapsilleen syntymäpäivälahjoja, vaan käyttää rahan juhlien järjestämiseen. Se on itsessään lahja.

Vuokra-asuminen maalla mahdollistaa kotona olon

Juusolan mukaan kotihoidontuella elo on mahdollista, sillä he asuvat vuokralla ja saavat asumislisää. Maaseudulla myös elinkustannukset ovat kaupunkia edullisemmat. Jos heillä olisi omistusasunto, nykyinen järjestely ei olisi mahdollista.

– Tiedän paljon perheitä, jotka haluaisivat hoitaa pieniä lapsiaan kotona, mutta omistusasunnon vuoksi se ei ole mahdollista, sillä asuntovelat on maksettava.

Sanna Juusolalla on odottamassa vakituinen työpaikka läheisessä päiväkodissa, jonne hän palaa vajaan vuoden kuluttua, kun nuorin lapsi täyttää kolme vuotta. Mutta miksi hän haluaa tieten tahtoen olla kotona, vaikka se tietää taloudellista niukkuutta?

– Lapset ovat vain kerran pieniä, Juusola vastaa.

Niitä jotka hoitavat lapsiaan kotona pitäisi arvostaa, ei syyllistää. Sanna Juusola

Syynä on myös se, että lastenhoidon ammattilaisena hän tietää, millaista meno tämän päivän päiväkotimaailmassa on. Ryhmäkoot ovat suuria ja varsinkin hiljaisempien lasten on vaikea saada yksilöllistä huomiota.

Lisäksi pienet lapset sairastavat paljon ensimmäisinä tarhavuosinaan.

– Päiväkodissa olo on lapsille työtä. Jos minun työpäivät ovat kahdeksan tunnin mittaisia, lasten päivät ovat liki yhdeksäntuntisia.

Juusola kokee, että yksinhuoltajana hänen arkensa kävisi myös turhan raskaaksi, mikäli samaan aikaan tulisi olla töissä, huolehtia yksin kodista ja pienistä lapsista.

– Arki ei ole helppoa. Se on alle kolmevuotiaiden kanssa koettelemus.

Uimahallikäynnit yksin kolmen pojan kanssa mahdottomia

Juusolan mielestä hänen yksinhuoltajana saamiaan tukia ei tarvitse kenenkään kadehtia. Jos joku saa yhteiskunnalta joitain tukia, siihen on aina jokin syy, Juusola sanoo. Hän ei myöskään usko yhdenkään vanhemman olevan kotona vain huvikseen.

– Ei ole väärin jos laittaa lapsensa pienenä hoitoon, mutta niitä, jotka hoitavat lapsiaan kotona pitäisi arvostaa, ei syyllistää.

Sanna Juusolan pienin lapsi on kaksivuotias. Paulus Markkula / Yle

Juusola itse kadehtii perheitä, joissa arjen vastuuta kantaa kaksi aikuista. Esimerkiksi uimahallissa käyminen yksin kolmen pienen pojan kanssa on mahdotonta.

Mikäli perheellä olisi käytettävissä ylimääräistä rahaa, Juusola haluaisi harrastaa poikiensa kanssa enemmän ja laittaa rahaa säästöön. Hän kertoo säästävänsä nytkin pienistä tuloistaan, sillä kolmen lapsen kanssa on pakko.

– Minun täytyy tulevaisuudessa maksaa kolme mopokorttia ja kolme ajokorttia.

Juusolan suhtautuminen rahaan on mutkatonta ja hän on tottunut elämään säästeliäästi, sillä on itsekin yksinhuoltajaäidin kasvattama.