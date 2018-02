Opiskelijoista tehdään Kuopiossa ainutlaatuista realitysarjaa YouTubeen ja Instagramiin

Toisen vuoden opiskelija Saara Närä istuu vihreässä nojatuolissa Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen opiskelutiloissa "Opparissa". Hän saa ohjaaja Tuomas Moilaselta tarkkoja ohjeita siitä, kuinka hänen täytyy toimia seuraavien minuuttien aikana. Pian kamera käy ja Närä selittää kameralle jotain.

Viisihenkinen ryhmä on taltioimassa otosta Kuopion kaupungin tilaamaan 5-osaiseen pilottisarjaan, joka esitetään myöhemmin keväällä YouTubessa sekä Finnkinon teattereissa ympäri Suomea. Maaliskuussa julkaistavan sarjan pääkanava on YouTube, mutta se näkyy kattavasti myös muun muassa Instagramissa ja Snapchatissa.

– Sarjan hahmoja voi seurata esimerkiksi Instassa. Kaikki on huomioitu erittäin kattavasti, kertoo sarjaa ohjaava Tuomas Moilanen kuopiolaisesta tuotantoyhtiö Oddy Incistä.

Realitysarja seuraa viiden kuopiolaisen opiskelijan sekä yhden opiskelijaporukan elämää viikon aikana Kuopiossa. Sen avulla halutaan kertoa uudenlaisella tavalla opiskelupaikkaa pohtiville nuorille, että millaista opiskelijaelämä Kuopiossa on.

Halusimme tehdä nimenomaan realityvideoita, koska niiden avulla tavoitamme nykynuoret parhaiten. Laura Kokko

– Halusimme tehdä nimenomaan realityvideoita, koska niiden avulla tavoitamme nykynuoret parhaiten. Tämä on keinona aito, nopea ja lähellä nykypäivän elämää, perustelee yhteismarkkinoinnista vastaava Laura Kokko Kuopion kaupungilta.

Kansanterveystiedettä toista vuotta opiskeleva Saara Närä pitää ideaa YouTubessa esitettävästä realitysarjasta nuorekkaana.

– Näin ei ole tietääkseni ennen tehty ja se on tosi hieno juttu. Toivon, että ihmiset reagoisivat ja tykkäisivät katsoa. Varsinkin sellaiset nuoret, jotka vielä hakevat urasuuntaa, toivoo Närä.

Hän nauraa, että videoita voi katsoa illalla vaikka sängynpohjalla.

– Siinähän ne ajatukset sitten hautuvat yön yli, Närä heittää.

Kuvaaja Simo Huovinen taltioi opiskelija Saara Närän päivää Itä-Suomen yliopistolla. Antti Karhunen / Yle

Ainutlaatuinen markkinointikeino koko Suomen mittakaavassa

Laura Kokon ja YouTube-sarjan ohjaajan Tuomas Moilasen mukaan kyseessä on ainutlaatuinen projekti koko Suomen mittakaavassa, vaikka oppilaitoksilla ja kaupungeilla onkin runsaasti erilaista tarjontaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

– Sanotaan suoraan, että itse en ole kuullut tällaisesta. On poikkeuksellista, että maakuntaa ja kaupunkia lähdetään esittelemään näin, uskoo Tuomas Moilanen sarjan toteuttavasta kuopiolaisesta tuotantoyhtiö Oddy Incistä.

Kokon mukaan taustalla on myös pieni huoli siitä, miten nykynuoret onnistutaan ylipäätään tavoittamaan. Sekä Kokko että Moilanen uskovat netissä julkaistavan videosarjan voimaan. Nuorena opiskelijana Saara Närä vahvistaa ajatukset.

– Tässä on tulevaisuus. Tietysti jonkun ajan päästä vanhojakin tapoja voi uudelleen herätellä henkiin. Välillä tarvitaan vaihtelua ja nyt elämme sellaista aikaa, hän toteaa.

Uskon, että tämä tapa lähestyä nuoria nuorten silmin on mitä ainutlaatuisin. Tämä on tätä päivää. Tuomas Moilanen

Elokuva-ja tv-tuotannoissa aiemmin mukana ollut Moilanen antaa Kuopion kaupungille sekä alueen oppilaitoksille ison peukun rohkeudesta lähteä toteuttamaan YouTubessa julkaistavaa realitysarjaa.

– Nykyään asioita täytyy tehdä rohkeasti ja eri tavalla. Uskon, että tämä tapa lähestyä nuoria nuorten silmin on mitä ainutlaatuisin. Tämä on tätä päivää. Olen hyvin luottavaisin mielin, sanoo idean menestykseen luottava Moilanen.

Sarja tulee kertomaan nuorille, millaista on opiskelijaelämä "Skopassa"

Sarjaa on nyt kuvattu viikon ajan Kuopiossa. Opintojen eri vaiheissa olevat päähenkilöt valikoituivat mukaan erillisen hakumenettelyn kautta. Hakijoita oli yli 40. Moilasen mukaan sarjan jaksoissa tulee näkymään monenlaisia tunteita ja tarinoita.

– Siellä näkyy se miten päivä alkaa ja mitä sen aikana tapahtuu. Mukana on opiskelua, siviilielämää, rakkautta. Sarja näyttää, että millaista opiskelu Kuopiossa on ja mikä alueessa on mahtavaa. Tässä on tarjolla laaja kattaus aiheita ja tematiikkaa, tiivistää Moilanen innoissaan.

Sarjan nimi on vielä osittain auki, mutta näillä näkymin se tulee Moilasen mukaan olemaan ”Skopa jotain”. Kyseessä on joidenkin lähteiden mukaan Kuopiosta ennen käytetty nimi.

– Nimellä halutaan luoda Kuopiolle oma status siitä, mikä mahtaa olla kuopiolainen urbaani henki. Skopassa on vähän samaa henkeä kuten Tampereesta puhutaan Mansena, vertaa Moilanen.

Antti Karhunen / Yle

Kaupungin odotukset ovat korkealla

Kuopin kaupungin yhteismarkkinoinnista vastaavan Laura Kokon mukaan kyseessä on iso panostus kaupungilta, joten odotukset ovat korkealla.

– Meillä on suuria suunnitelmia sen suhteen, miten tätä voisi laajentaa ja käyttää enemmänkin tämän tyylistä muussakin markkinoinnissa.

Alueen oppilaitoksista mukana ovat Savonia ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon ammattiopisto sekä Kuopion alueen urheiluakatemia.

Kuvaukset ovat olleet iso osa Saara Närän elämää viikon ajan helmikuussa. Kuvaajat ovat olleet parhaimmillaan mukana 4–5 kertaa päivässä heti aamusta lähtien.

– Se on ollut vähän hämmentävää. Välillä olen joutunut miettimään, että olenko töissä, koulussa vai kuvauksissa. On ollut kuitenkin tosi mukavaa, kiittelee Närä.