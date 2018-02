Koulu järjestää itsetuntoa vahvistavan kurssin vain tytöille – miesten tasa-arvoyhdistys tuomitsee jyrkästi

Miesten tasa-arvo ry tuomitsee jyrkästi Kokkolan ruotsinkielisen peruskoulun suunnitteleman valinnaisainekurssin, joka on tarkoitettu vain tytöille.

Donnerska Skolan järjestää ensi syksynä kurssin, jonka tarkoituksena on vahvistaa oppilaiden itsetuntoa ja minäkuvaa muun muassa keskustelun ja roolipelien kautta.

Kurssin taustalla on opettajien kokemus siitä, että tytöillä on usein esimerkiksi stressiä. Kurssilla on tarkoitus edistää tyttöjen terveyttä ja hyvinvointia.

"Peruskoulun ei pidä lisätä syrjintää"

Miesten tasa-arvo ry moittii sitä, että pojat eivät pääse kyseiselle kurssille eikä heille järjestetä vastaavaa kokonaisuutta, jolle tytöiltä olisi pääsy kielletty. Yhdistys pitää käsittämättömänä syrjinnän sallimista kouluissa ja vaatii Kokkolaa tekemään siitä lopun.

– Peruskoulun tehtävä on edistää sukupuolten tasa-arvoa eikä lisätä sukupuolisyrjintää, yhdistys toteaa tiedotteessaan.

Yhdistyksen mukaan poikien alisuorittaminen koulussa on yksi räikeimmistä ja suurimmista tasa-arvo-ongelmista Suomessa.

– On aivan varmaa, ettei tätä ongelmaa ainakaan ratkaista lisäämällä entisestään poikiin kohdistuvaa sukupuolisyrjintää kouluissa, yhdistys kirjoittaa.

Se myös muistuttaa, että tutkimusten mukaan pojat viihtyvät koulussa tyttöjä huonommin ja kärsivät itsetuntoon liittyvistä ongelmista. Yhdistyksen mukaan poikia tutkitusti syrjitään kouluarvostelussa, ja heitä myös kehutaan vähemmän.

Vaikeisiin tilanteisiin keinoja keskustelemalla

Opinto-ohjaaja Annika Wiklund sanoo Svenska Ylen haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että vastaavalle poikaryhmälle olisi myös tarvetta. Se on kuitenkin kiinni tuntiresurssista ja vetäjän saamisesta.

Itsetunnon vahvistaminen oli esillä yhtenä aiheena ennen joulua olleessa teemapäivässä, jossa myös testattiin, olisiko tällaiselle kurssille tarvetta. Aihetta käsiteltiin sekä tyttö- että poikaryhmässä.

Donnerska Skolanin valinnaiskurssin tarkoituksena on esimerkiksi nostaa esiin arjen hankalia tilanteita ja pohtia, kuinka selvitä vaikkapa silloin kun kokee tulleensa huonosti kohdelluksi. Tytöt etsivät tukea ja ratkaisuja kysymyksiin keskustelemalla.

Materiaali kurssille tulee Ruotsista.