Metron häiriöt hermostuttaneet Helsingissä pitkin viikkoa – 5 kysymystä ongelmista HKL:n toimitusjohtajalle

Metro on paininut kuluvan viikon aikana jälleen lukuisien hankaluuksien kanssa. HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski vakuuttaa, että kyse on ollut sattumien summasta eikä mistään isommasta ongelmasta.

Metroliikenne on ollut sekaisin sekä keskiviikkona että torstaina. Hankaluudet ovat johtuneet palorullaoven viasta, kiskovauriosta ja maahan pudonneesta virtakiskosta. Esimerkiksi ovivika seisautti koko metroliikenteen puoleksi tunniksi.

Viime vuoden lopulla metronkuljettajat moittivat ohjaamoiden puutteita. HKL painii parhaillaan myös kuljettajapulan kanssa.

HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski vastaa nyt viiteen keskeiseen kysymykseen metro-ongelmista.

1. Joko kuluvan viikon ongelmat on selätetty?

Ongelmatilanteet saatiin selvitettyä kyseisinä päivinä. Nämä ovat kertaluonteisia tapauksia ja ne hoidetaan sitä mukaa kun niitä ilmenee. Aina toki voi tulla uusia ongelmia, mutta mitään isoa, systemaattista ongelmaa näihin tämän viikon tilanteisiin ei liity.

2. Miksi kiskot katkeilevat pakkasessa?

Se liittyy fysiikan lakeihin ja metallin lämpölaajenemiseen. Kylmällä kelillä kisko supistuu ja lämpimällä laajenee. Se on normaalissa jännityksessä noin kymmenen ja viidentoista asteen välisessä lämpötilassa. Sitä kuumemmassa kisko on lämpölaajenemisen takia suurempi ja kylmemmässä pienempi. Mitä kovempi pakkanen, sitä suurempi vetojännitys kiskoon muodostuu. Joissain tapauksissa kisko saattaa murtua ja se täytyy paikata esimerkiksi hitsaamalla.

3. Aiheuttaako pakkanen ongelmia muussa joukkoliikenteessä?

Toki pakkanen vaikuttaa kaikkeen joukkoliikenteeseen. Kiskojen lämpölaajeneminen aiheuttaa ongelmia kaikessa raideliikenteessä. Suomenlinnan lautalle jää on tietenkin oma juttunsa. Busseissa kylmä vaikuttaa muun muassa polttomoottorien toimintaan. Joukkoliikenteessä on kuitenkin totuttu toimimaan suomalaisessa talvisäässä. Eivät nämä tämänhetkiset pakkaslukemat mitään mahdottomia ole. Pakkasta isompi ongelma on esimerkiksi raiteiden vaihteisiin pakkautuva lumi.

4. Joko metrokuljettajien moittimat työolot on saatu kuntoon?

Työergonomian parantaminen sekä metro- että raitiovaunukalustossa on pitkä projekti, eikä se valitettavasti valmistu hetkessä. Vuoden alussa päätimme kuitenkin kiirehtiä sitä. Muokattavia metrojunia ja raitiovaunuja on kymmenittäin ja muutokset suunnittelutöineen ja toteutuksineen vie aikaa. Kovin monia junia tai vaunuja ei myöskään voi ottaa yhtä aikaa linjalta pois muutoksia varten.

5. Onko kuljettajapulaan näkyvissä helpotusta?

Parhaillaan käynnissä olevalla metronkuljettajakurssilla 12 oppilasta. Kurssi päättyy maaliskuussa ja uusien kuljettajien pitäisi tuoda ihan olennainen helpotus kuljettajapulaan liittyviin ongelmiin.