Suvi Lindén edistää Afrikassa kansainvälisen sijoitusyhtiön suurta datakeskushanketta, ei liity Ugandaan – katso lista Lindénin seminaarimatkoista

Suvi Lindén on ollut Egyptissä edistämässä sijoitusyhtiö NxtVn:n suurta datakeskushanketta Aleksandriassa, ilmenee egyptiläisen ministeriön tiedotteesta (siirryt toiseen palveluun) viime vuodelta.

NxtVn on hollantilainen sijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on yhteysteknologian, kuten merikaapelien, ja datakeskusten avulla luoda uuden sukupolven pilvi-infrastruktuuria. Yhtiöllä on toimintaa useissa eri maissa.

Lindén on NxtVn Finlandin hallituksen puheenjohtaja.

Viime vuoden maaliskuussa Lindén osallistui Egyptin viestintä- ja IT ministerin (The Minister of Communications and Information Technology) kanssa aiesopimuksen allekirjoitustilaisuuteen.

Aiesopimuksen mukaan egyptiläinen, teknologiakeskuksiin erikoistunut Silicon Waha ja NxtVn perustavat osakeyhtiön datakeskusten rakentamiseksi Egyptin Alexandriaan. Egyptiin aiotaan investoida noin 40 miljoonaa euroa.

Suvi Lindén oli muutama päivä sitten uudelleen Egyptissä panelistina naisyrittäjien kansainvälisessä (siirryt toiseen palveluun) konferenssissa. NxtVn Finlandin toimitusjohtaja Seppo Lindénin mukaan se oli matkan päätarkoitus.

– Toki jos hän on tavannut jonkun NxtVn:n Egyptin hankkeissa, siinä ei ole mitään ihmeellistä tai salattavaa.

Suvi Lindén oli toissaviikolla Ugandassa edistämässä älypuhelinten arkikäyttöön liittyviä sosiaalisia hankkeita. Samalla matkalla ollut suomalaismies löytyi kuolleena hotellista. Suvi Lindén ei ole kertonut tarkemmin matkansa syystä mutta Seppo Lindénin mukaan Ugandassa ei ole vireillä NxtVn:n datakeskushankkeita.

– Voin vastata siihen, että ei ole, Seppo Lindén sanoo.

NxtVn Finland osti vuonna 2015 lakkautetun varuskunnan tilat Jämsän hallista tarkoituksenaan perustaa sinne useita datakeskuksia. Datapuistohanke ei ole kuitenkaan vielä toteutunut. Suvi Lindénin veli Seppo Lindén on hallituksen varajäsen ja NxtVn Jämsän operatiivinen johtaja.

Kysytty panelisti

Suvi Lindén oli viestintäministerinä 2007–2010. Hän putosi eduskunnasta vuonna 2011.

Lindén oli YK:n alaisen laajakaistakomission erityislähettiläs vuosina 2010–2015. Sen jälkeen hän on ollut elokuusta 2016 lähtien vapaaehtoinen edustaja.

Vuonna 2010 perustettu YK:n laajakaistakomissio pyrkii edistämään laajakaistayhteyksiä kaikkialla maailmassa. Komission tavoitteena on myös tuoda esille internetyhteyksien merkitys kehitykselle.

Ministerivuosiensa jälkeen Lindén on ollut kutsuttuna panelistina ja osallistujana useissa tietotekniikan tai telealan kongresseissa eri puolilla maailmaa. Alla olevaan listaan on kerätty tietoja julkisista pöytäkirjoista ja tiedoista.

2012 ID World Award, Yhdistyneet Arabiemiraatit

2013 Mobile World Congress, Etelä-Afrikka

2013 Global Education and Technology Health Summit, New York USA

2013 ITU Telecom World Bangkok, Intia

2015 Digital Broadcasting Switchover Forum, Tansania

2015 Workshop on future of mobile broadband in Viet Nam, Hanoi

2015 Festival de Télévision de Monte Carlo, Monaco

2015 ITU Asia-Pacific Regional Development Forum 2015, Bangkok

2016 Global Forum, Hollanti

2017 NxtVn aiesopimuksen allekirjoitustilaisuus, Egypti

2018 Business women of Egypt, Egypti

Yle ei ole tavoittanut NxtVn:n toimitusjohtajaa Khaled Sedrakia tai NxtVn Egyptin maajohtajaa Nagui Anis Khalilia eikä Suvi Lindéniä.

