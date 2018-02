Tarvikkeet ja työntekijät loppu – Helsinkiin ei saada tarpeeksi kohtuuhintaisia asuntoja

Helsingin Jätkäsaareen ja muille uusille alueille piti viime vuonna valmistua lisää kohtuuhintaisia asuntoja helsinkiläisille, niin sanottuja ara-asuntoja tai hintasäänneltyjä hitas-asuntoja.

Tarve on kova, sillä viime vuonna Helsingin asukasluku kasvoi ennätykselliset 9 000 ihmistä. Kohtuuhintaisille asunnoille on kysyntää.

Helsingin kaupunki on myös päättänyt, että noin puolet asuntotuotannosta pitää olla kohtuuhintaisia asuntoja, loput kovan rahan asuntoja.

Tavoitteisiin ei kuitenkaan viime vuonna päästy. Helsingin aluerakentamispäällikkö Kari Pudas kertoo, että kokonaisuudessaan Helsingin tavoitteena oli viime vuonna aloittaa noin 6 000 uuden asunnon rakentaminen. Tavoitteesta jäätiin noin tuhat asuntoa.

Iso osa näistä rakentamatta jääneistä tuhannesta asunnosta oli juuri kaupungin vuokramaille tehtäviä kohtuuhintaisia asuntoja.

– Erityisesti juuri näiden kohteiden urakkatarjousten saamisessa on ollut vaikeuksia. Tarjouksia tulee vähän tai ei ollenkaan ja sitten ne vähäisetkin tarjoukset ovat olleet hinnaltaan korkeita, Pudas kertoo.

Historiallisen paljon tuotantoa

Taustalla on toisaalta tilanne, että Helsinki on kasvattanut asuntotuotantoaan kolmessa vuodessa. Vielä kolme vuotta sitten asuntoja aloitettiin joka vuosi 3 500, kun nyt tavoite viime vuonna oli jo 6 000.

Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulle rakennetaan niin paljon, että urakoitsijat voivat valita parhaat kohteet päältä.

– Näyttää siltä, että meillä tulisi koko ajan olla 9 000 asuntoa tuotannossa, että saataisiin tarpeeksi uusia asuntoja, Kari Pudas sanoo.

Kaikesta on pula rakennusalalla

Urakoitsijat kuten Skanska puolustautuvat sillä, että historiallisen kova rakentamisen tahti pääkaupunkiseudulla on nyt siinä tilanteessa, että kaikesta on pula: ei ole tarpeeksi työntekijöitä, eikä työnjohtajia tai suunnittelijoita, myös rakennusmateriaaleista on pula. Esimerkiksi betonielementtejä joutuu odottamaan tästä päivästä jopa vuoden.

– Jos meillä ei ole tiedossa pätevää työvoimaa, emme voi tehdä tarjouksia kohteista, Skanskan aluejohtaja Ilpo Luhtala sanoo.

– Yritimme rekrytoida viime vuonna lisää työnjohtoa tarjoamalla ilmaisen kalustetun asunnon neljäksi kuukaudeksi. Saimme yhden ihmisen rekrytoitua tällä metodilla, Luhtala kertoo.

Lisäksi rakentaminen Helsingin uusille alueille on Skanskan Luhtalan mukaan kaikin puolin haastavaa. Erityisesti kohtuuhintaisten asuntojen osalta.

Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa paalutus maksaa lisää

Skanskan Ilpo Luhtala kertoo, että Verkkosaareen, Kalasatamaan ja Jätkäsaareen rakentaessa maahan tarvitsee porata 20 metrin teräksisiä porapaaluja. Tämä siksi, että Kalasatama ja Jätkäsaari ovat kaikki mereen tehtyä täyttömaata.

Rakennukset täytyy saada paalutettua hyvin.

– Tämä tarkoittaa, että näissä kohteessa pohjarakennukseen voi mennä jopa kaksi miljoonaa euroa enemmän kuin helpossa kohteessa, Ilpo Luhtala kertoo.

– Tällä hetkellä osa ara- ja hitas-kohteista siirtyy eteenpäin sen takia, että saadut urakkahinnat ovat olleet liian kovia. Urakat eivät lähde liikkeelle millä hinnalla tahansa, Luhtala lisää.

Nyt myöhässä olevien kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen voi Skanskan Luhtalan mukaan lykkääntyä tämän hetken arvion mukaan vuodella tai kahdella. Osa lähtenee käyntiin jo tämän vuoden puolella.

– Ei ne jää rakentamatta, mutta vuodella tai kahdella ne voi siirtyä, Luhtala sanoo.

Etsitään ratkaisuja yhdessä

Sekä Helsingin kaupunki että urakoitsija Skanska vakuuttavat, että he pyrkivät yhdessä löytämään uusia keinoja, joilla asuntotuotantoa saadaan vauhditettua. Sitä ennen pääkaupungin asukkaiden pitää varautua entistä kovempiin asumisen hintoihin.

Ehkä seuraava talouden laskusuhdanne nopeuttaa taas kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista.