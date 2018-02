Macron ja Merkel vetoavat Putiniin tulitauon saamiseksi Itä-Ghoutaan

Ranskan ja Saksan johtajat vetoavat voimakkaasti Venäjään tulitauon saamiseksi Itä-Ghoutaan, Syyriaan. Emmanuel Macron ja Angela Merkel pyytävät presidentti Vladimir Putinilta Venäjän tukea 30 päivän mittaiselle tulitauolle.

YK:n turvallisuusneuvosto äänestää Itä-Ghoutaa koskevasta päätöslauselmasta tänään. Uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjä olisi taipumassa päätöslauselman puolelle, jos se saa takeet siitä, että myös kapinalliset noudattavat tulitaukoa.

Myös Euroopan unioni on vedonnut välittömän tulitauon saamiseksi Syyrian pääkaupungin Damaskoksen liepeillä sijaitsevaan Itä-Ghoutaan.

Siviilien tilanne Itä-Ghoutassa on ollut äärimmäisen tukala viime päivinä, kun Syyrian hallinto on pommituksillaan moukaroinut kapinallisten hallussa olevaa aluetta. Arviolta yli 400 siviiliä on saanut surmansa.

Itä-Ghoutassa asuu noin 400 000 ihmistä.

Lähteet: Reuters, AP, AFP