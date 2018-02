Viron "Linnan juhlissa" kätellään kuten Suomessakin – katso suorana Ylen sivuilla

Viron presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto on samankaltainen juhla kuin Linnan juhlat Suomessa.

Viron 100-vuotisjuhlat huipentuvat tänään presidentin itsenäisyyspäivän vastaanottoon. Yle näyttää juhlan suorana lähetyksenä verkkosivuillaan. Lähetys alkaa klo 20.

Vastaanotto järjestetään Viron kansallismuseossa Tartossa. Presidentti Kersti Kaljulaid kättelee puolisonsa Georgi-Rene Maksimovskin kanssa 1 500 vierasta. Yleensä presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle on kokoonnuttu Tallinnan Estonia-konserttitaloon ja vieraita on ollut noin tuhat. Suomen presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle kutsun saa noin 1 800 vierasta.

Juhlan tv-lähetyksen juontavat Viron yleisradion Eesti Rahvusringhäälingin (siirryt toiseen palveluun) uutisankkuri Margus Saar ja elämystoimituksen johtaja Karmel Killandi. He ovat juontaneet itsenäisyyspäivän vastaanoton tv-lähetystä vuosien ajan.

Vieraat esittävät saapuessaan QR-koodin eli ruutukoodin. Se helpottaa muun muassa juontajien työtä: Koodin avulla he tietävät tismalleen, kuka vieras on. Virossa on tapana, että selostajat esittelevät lähetyksessä jokaisen vieraan.

Juhla on samankaltainen kuin Suomen presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto. Samoin tv-ohjelma on suosittu, ja esimerkiksi vieraiden pukuja arvioidaan niin kotisohvilla kuin mediassakin.

