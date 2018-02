Viron parlamentin puhemies: Viro ei tule enää menettämään itsenäisyyttään – "100-vuotiaasta tulee vielä 200-vuotias"

TV1:n Ykkösaamussa vieraillut Viron parlamentin puhemies Eiki Nestor näkee EU:n ja Naton jäsenyyden antavan Virolle turvaa mahdollisten tulevien kriisien varalle.

Puhemiehen mukaan tilanne, jossa Viron itsenäisyys voisi vaarantua, ei ole enää mahdollinen. Eurooppa on oppinut 1930-luvulla tehdyistä virheistä ja on nyt aikaisempaa yhtenäisempi, arvioi Nestor.

– Olen varma että niitä virheitä, joita 1930-luvulla tehtiin, kun kaikki maat keskittyivät omien ongelmiensa hoitamiseen, minkä jälkeen sitten syttyi maailmansota, tätä ei enää tapahdu. Toinen maailmansota oli opetus länsimaille.

– Tänä päivänä voi sanoa että mitä yhtenäisempi Eurooppa, tai Naton jäsenmaat ovat, sen selkeämpi ja parempi on tulevaisuus. Olen täysin varma että 100-vuotiaasta Virosta tulee vielä 200-vuotias ja sitäkin vanhempi.

"Viro vapaaksi ja syömme vaikka perunankuoria"

Tänään itsenäisyytensä 100-vuotisjuhlia viettävä Viro on historiansa aikana itsenäistynyt kahdesti, vuosina 1918 ja 1991.

Parlamentin pitkäaikaisimpana jäsenenä Eiki Nestor muistaa hyvin Viron uudelleen itsenäistymisen jälkeiset haasteet. Maan uudelleenrakentamisessa ovat alusta lähtien kilpailleet usko markkinavoimien onnelliseksi tekevään voimaan ja haave rakentaa Virosta pohjoismainen hyvinvointivaltio, arvioi Nestor.

– 1990-luvun alussa meillä oli tapana sanoa että Viro vapaaksi ja olemme valmiita syömään vaikka perunankuoria sen vuoksi.

– Tänä päivänä kukaan ei ole enää valmis syömään perunankuoria ja se on aivan normaalia, kun yhteiskunta kehittyy, hän naurahtaa.

EU- ja Nato-jäsenyys Viron tärkeimpiä päätöksiä

Viro päätti pian itsenäistymisen jälkeen pyrkiä sekä EU:n että puolustusliitto Naton jäseneksi. Nämä ovat Viron tulevaisuuden kannalta keskeisiä linjauksia, painottaa puhemies Eiki Nestor.

– Se, että päätimme jo hyvin varhain että Viron tulevaisuus on Euroopan unionissa ja Natossa, on oikea päätös. Uskon että ne ovat tärkeimpiä päätöksiä, mitä Virossa on tehty.

Natoa tarvitaan koska Viro ei voi sijainnilleen mitään, eikä voi vain purjehtia jonnekin Islannin ja Iso-Britannian välimaastoon, sanoo Nestor.

– Meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin olla osa sitä maailmaa, joka miettii asioista samalla tavalla.

– Suomi ja Ruotsi ovat harjoittaneet vähän toisenlaista politiikkaa (Venäjää kohtaan) ja tämä on tietenkin teidän päätöksenne. Mekin olemme olleet puolueeton ja neutraali kuten Ruotsi, ja meiltä vietiin heti itsenäisyys, muistutti Nestor Ykkösaamussa.

"Olisin vakuuttuneempi Viron turvallisuudesta"

Puhemies kertoo seuranneensa myös Suomessa käytyä Nato-keskustelua, joka tuntuu kiihtyvän joka kuudes vuosi. Hän muistuttaa että Natosta on meillä kiistelty jo 1970-luvulta lähtien.

– Suomi päättää tietenkin itse omista kannoistaan, ja sanon tämän yksityishenkilönä, en parlamentin puhemiehenä, kun sanon että tällä hetkellä olisin vakuuttuneempi Viron turvallisuudesta.

– Mutta toivon että Suomella menee hyvin, ja uskon että teette hyviä päätöksiä.