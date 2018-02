YK:n turvallisuusneuvosto siirsi Syyrian tulitaukoäänestyksen lauantaille

YK:n turvallisuusneuvosto päätti siirtää Syyrian tulitaukoa koskevan äänestyksen lauantaille. Diplomaattien mukaan äänestystä siirrettiin, että neuvotteluille jäisi enemmän aikaa.

Neuvosto keskusteli myöhään perjantaina päätöslauselmaluonnoksesta, joka aloittaisi kuukauden mittaisen tulitauon Syyriassa. Turvallisuusneuvoston tavoitteena on saada Syyrian konfliktialueille 30 päivän tulitauko avustusten perille viemiseksi ja evakuointien mahdollistamiseksi.

Yhdysvaltain suurlähettiläs Nikki Haley ilmaisi tyrmistyksensä, kun neuvottelut keskeytettiin ja siirrettiin toiselle päivälle. Hänen mukaan on uskomatonta, että Venäjä lykkää äänestystä tulitauosta, joka mahdollistaa humanitaarisen pääsyn Syyriaan.

– Kuinka monta ihmistä vielä kuolee ennen kuin turvallisuusneuvosto suostuu ottamaan tämän päätöslauselmaesityksen äänestykseen? Syyrian ihmiset eivät voi odottaa, Hayley painotti.

Neuvottelut ovat kariutuneet tällä viikolla aiemminkin Venäjän pyytämiin aikalisiin ja vastustukseen.

Tilanne Syyriassa on vakava. Syyrian hallituksen joukot ovat tehneet ankaria ilmaiskuja Itä-Ghoutan alueelle, joka on ollut viimeinen kapinallisten hallussa oleva alue. Pelkästään Itä-Ghoutassa on kuollut yli 400 ja 1 500 on haavoittunut viimeisten viiden päivän aikana.

