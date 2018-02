Ainakin 18 kuoli ja 20 haavoittui autopommi-iskuissa Somalian pääkaupungissa

Said Yusuf Warsame / EPA

Somaliassa ainakin 18 ihmistä on menehtynyt ja 20 haavoittunut kahden autopommin räjähdettyä pääkaupungissa Mogadishussa.

Poliisin mukaan autopommeista toinen räjähti lähellä presidentin palatsia ja toinen hiljattain avatun hotellin luona. Presidentin palatsin lähellä isku suunnattiin kohti turvahenkilöstöä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Räjähdykset tapahtuivat päivä sen jälkeen, kun Somalian sisäministeri oli varoittanut mahdollisesta räjähdeiskusta jossakin päin maan pääkaupunkia.

Uutistoimisto AFP:n mukaan al-Shabaab otti iskut nimiinsä. Al-Shabaab taistelee Somaliassa maan hallitusta vastaan.

Mogadishussa on ollut kuukausien ajan melko rauhallista. Edellinen verinen isku tapahtui lokakuussa, kun rekkapommi-iskun seurauksena yli 500 ihmistä menehtyi.

Somaliassa on maan levottomuuksien jälkeen ollut turvaamassa 21 000 Afrikan unionin sotilasta, mutta heidän on tarkoitus vetäytyä vuoteen 2020 mennessä. Osa on varoittanut, etteivät Somalian omat joukot ole vielä valmiit toimimaan yksin.

Lähteet: AP, AFP, Reuters, STT