Herätys: Mitkä uutiset jäivät paitsioon viime vuonna, Krista Pärmäkoski kultajahdissa ja aurinkoinen päivä luvassa

Nämä kymmenen uutista unohdettiin Suomessa ja Saksassa viime vuonna

Saksan tiedotusvälineet unohtivat ydinturmaan varautumisen ja rahtilaivojen vaaralliset työolosuhteet. Suomessa paitsioon jäivät Ylen kyselyn mukaan muun muassa lukutaidon rapautuminen ja lasten kärsimykset aseellisissa konflikteissa.

Nokia-kännyköiden vahva paluu: "Kahdessa vuodessa kärkiviisikkoon"

Kännykkä-Nokian alasajo on suomalaisille kansallinen trauma. Nyt puhelimet tekevät kuitenkin paluuta. Counterpoint Researchin mukaan Nokia-älypuhelimet ovat kärkikymmenikön tuntumassa – ja matkalla ylöspäin.

Nokian pääkonttori Espoossa. Jussi Nukari / Lehtikuva

Saadaanko Syyrian tulitauko?

Saksan, Ranskan ja Venäjän johtajat aikovat keskustella sunnuntaina puhelimitse Syyrian tulitauon toimeenpanosta. Syyrian tulitaukoehdotus hyväksyttiin lauantaina yksimielisesti YK:n turvallisuusneuvostossa. Päätöslauselman mukaan 30 päivän tulitauon on määrä alkaa "viipymättä" kaikkialla Syyriassa. Syyrian hallinto on pommittanut rajusti Itä-Ghoutan aluetta kuluneen viikon ajan, ja yli 500 ihmistä on kuollut.

Syyrialainen mies kantoi pommituksissa tuhoutuneen talon raunioista pelastettua vauvaa Itä-Ghoutan Hamourissa maanantaina. Abdulmonam Eassa / AFP

Sunnuntain kulttuurivieraana näyttelijä Elmer Bäck

Näyttelijä Elmer Bäckillä kävi tuuri. Hän sai muutama vuosi sitten pääroolin brittielokuvassa, joka kertoo homoseksuaalista elokuvaohjaajasta Sergei Eisensteinista. Nyt Bäck odottaa uuden Eisenstein-elokuvan kuvauksia. Niissä hänen ei ehkä tarvitse riisuutua alasti. Elmer Bäck on sunnuntain kulttuuriveras.

Elmer Bäck on asettunut Helsinkiin. Aiemmin hän sukkuloi Suomen ja Berliinin väliä. Henrietta Hassinen / Yle

Olympialaiset päättyvät, Krista Pärmäkoski kultajahdissa

Pyeongchangin olympialaiset päättyvät tänään. Suomalaisille on kisajännitystä jäljellä vielä päätöspäiväänkin, sillä Suomen naisnelikko on mitalijahdissa 30 kilometrin hiihdossa Krista Pärmäkosken johdolla. Voit seurata päivän tapahtumia hetki hetkeltä täältä.

Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Sunnuntai suurelta osin aurinkoinen

Sunnuntai on suurimmassa osassa maata aurinkoinen. Ylen meteorologin Anne Borgströmin mukaan tuuli voimistuu hieman ja se lisää pakkasen purevuutta. Lämpötilat ovat etelässä päivällä vajaassa 10 pakkasasteessa ja pohjoisessa pakkasta on 10–20 astetta.

