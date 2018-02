Analyysi: Kolmet vaalit punnitsevat äänestäjien innon

Puolueet valmistautuvat jo täyttä häkää tuleviin maakunta-, eduskunta- ja eurovaaleihin. Uhkana on äänestäjien vaaliväsymys, arvioi politiikan toimittaja Pekka Kinnunen.

Presidentinvaalien tuloksesta on ehtinyt tuskin muste kuivua, kun puolueet kiirehtivät jo kohti seuraavia vaaleja. Jos maakunta-sote toteutuu, niin lokakuussa on edessä maakuntavaalit. Eduskunta- ja eurovaaleihin on aikaa hieman yli vuosi.

Ensi syksyn maakuntavaaleihin liittyy vielä paljon avoimia kysymyksiä, mutta puolueiden on pakko varautua siihen, että lokakuun lopulla järjestetään vaalit 18 maakunnassa..

Eduskuntavaalien lämmittelykierros

Puolueet etsivät parhaillaan ehdokkaita maakuntavaaleihin. Ehdokaslistojen kärkeen on tulossa kansanedustajia, maakunnallisia vaikuttajia ja johtavia kuntapäättäjiä.

Näillä näkymin historian ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään noin puoli vuotta ennen eduskuntavaaleja, joten maakuntavaaleilla on erityistä merkitystä myös eduskuntavaalien kampanjoinnille.

Rohkea ellei jopa uhkarohkea on se jatkokaudesta haaveileva kansanedustaja, joka jättää vaalikentän haastajille avoimeksi.

Myös eduskuntavaaleihin valmistautuvat puoluejohtajat joutuvat pohtimaan, miten he ovat mukana maakuntavaaleissa. Kevään 2017 kuntavaaleissa ehdolle asettuivat Juha Sipilää (kesk.) lukuun ottamatta kaikki muut puoluejohtajat.

Maakuntahallinnon uskottavuus

Näkyviä nimiä tarvitaan maakuntavaaleihin ehdolle innostamaan äänestäjiä liikkeelle.

Presidentinvaalin ensimmäisellä ja tällä kertaa ainoalla kierroksella äänestysprosentti hipoi 70 prosenttia, mikä oli lähes sama kuin kevään 2015 eduskuntavaaleissa.

Euroopan parlamentin vaaleissa äänestysinto on ollut perinteisesti laimeaa. Kevään 2014 eurovaaleissa äänesti 41 prosenttia äänioikeutetuista.

Äänestäjien kiinnostus maakuntavaaleja kohtaan on vielä täysi arvoitus, mutta vaaliuurnille on tuskin odotettavissa mitään suurta ryntäystä. Laimea äänestysinto olisi huono avaus koko maakuntahallinnolle.

Puoluesihteerit etsivät vaalisopua

Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat yrittäneet sopia eri vaalien yhdistämisestä, mutta yhteistä näkemystä ei ole ainakaan vielä löytynyt.

Kuntavaalit siirrettiin lokakuulta 2016 huhtikuulle 2017, kun maakuntavaaleja soviteltiin kuntavaalien yhteyteen. Mönkään meni, kun maakunta-sote kompuroi.

Seuraavaksi maakuntavaaleja ajoitettiin presidentinvaalien ensimmäiselle kierrokselle, mutta syteen meni sekin yritys, kun maakunta-sote takkusi.

Puolueiden edut törmäsivät yhteen

Ehdotukset maakunta- ja eduskuntavaalien yhdistämisestä keväälle 2019 kaatuivat erityisesti keskustan kiireeseen varmistaa maakuntahallinnon toteutuminen.

Kun maakunta- ja eduskuntavaalien yhdistäminen ei edennyt, niin myttyyn meni myös huhtikuun eduskuntavaalien siirtäminen eurovaalien yhteyteen touko-kesäkuulle. Oppositiosta erityisesti SDP:lle tuli kiire saada hallitus vaihtoon mahdollisimman pian.

Lopputuloksena näyttääkin olevan, että äänestäjille on luvassa kissan päivät. Puolueet ja eri vaalien ehdokkaat liikkuvat jatkossa ahkerasti turuilla ja toreilla käsi ojossa kansaa kosiskelemassa.

Eduskuntavaalit vallan avain

Suomen poliittisessa järjestelmässä valta keskittyy eduskunnan enemmistön luottamusta nauttivalle hallitukselle. Perustuslain uudistukset ovat vahvistaneet normaalia parlamentarismia.

Tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa hallituksen kanssa, mutta presidentin ja hallituksen riitatilanteissa ratkaisuvalta on eduskunnalla.

Hallitukset ovat viime vuosikymmeninä pyrkineet pysymään vallassa koko nelivuotisen vaalikauden. Hallitusrunko on pysynyt koossa, vaikka hallituksen reunoilta olisi irronnut paloja.

Äänestäjät punnitsevat vaalien arvon

Kun lasketaan mukaan huhtikuun 2017 kuntavaalit ja tammikuun 2018 presidentinvaalit, niin äänestäjällä on hieman yli kahden vuoden aikana mahdollisuus osallistua viiteen erilaiseen vaaliin.

Kuntavaaleissa äänestysprosentti on pyörinyt 60 prosentin tuntumassa. Presidentinvaalien äänestysinto on ollut hieman laskusuunnassa ja kiinnostus eduskuntavaaleihin on elpynyt, kun perussuomalaisten jytkyt ovat herätelleet nukkuvia äänestäjiä.

Vaalisumassa kysymysmerkkejä ovat, miten äänestäjät näkevät maakuntavaalien arvon ja kuinka käy eduskuntavaalien ja hallitusneuvottelujen jalkoihin touko-kesäkuussa katoavien eurovaalien muutenkin kituliaalle suosiolle.

Eduskuntavaalit vievät resurssit

Puolueet keskittävät voimansa huhtikuun 2019 eduskuntavaaleihin ja pääministerikisaan. Eduskuntavaaleihin panostetaan rahat ja muut voimavarat.

Eurovaaleissa vastuu jää entistä enemmän ehdokkaille. Vahvimmassa asemassa ovat silloin Euroopan parlamentin etuihin nojautuvat nykyiset euroedustajat.

Eduskunta- ja eurovaaleja nivoo yhteen se, että Suomesta tulee EU:n puheenjohtajamaa heinäkuun alussa 2019. Euroopan tulevaisuudesta ja Suomen paikasta uudistuvassa EU:ssa käydään silloin tärkeää keskustelua.

Lue myös:

Ylen kysely: Kansanedustajat ja euroedustajat arpovat yhä maakuntavaaliehdokkuuttaan