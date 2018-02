Tutkimus: Jopa joka kahdeksas ranskalaisnainen on raiskattu, seksuaalinen häirintä on erittäin yleistä

Laaja tutkimus paljastaa, että 12 prosenttia ranskalaisnaisista on raiskattu joskus elämänsä aikana. Luku on huima ja kertoo seksuaalisen häirinnän pitkään hyväksyneestä kulttuurista.

#MeToo-kampanjan liikkeellepanema keskustelu on ollut Ranskassa erittäin kiivasta. Naiset ovat vaatineet kaduilla, somessa ja politiikassa pikaista puuttumista maassa vallitsevaan seksuaalisen häirinnän kulttuuriin.

Ahdistelijoiden ilmiantamiseen kehottavaa, ranskalaista #BalanceTonPorc-hashtagia on jaettu sosiaalisessa mediassa satoja tuhansia kertoja. Myös useita poliitikkoja vastaan on esitetty viime aikoina ahdisteluväitteitä, joista osa on edennyt oikeuteen.

Konkreettista näyttöä seksuaalisen häirinnän laajuudesta antaa tutkimuslaitos Ifopin Jean-Jaurès -säätiölle tekemä tuore tutkimus, johon haastateltiin helmikuun alkupuolella 2167 naista.

Tutkimuksen paljastamat luvut ovat hurjia: 12 prosenttia kyselyyn vastanneista naisista kertoo tulleensa joskus raiskatuksi. Väestötasolla luku tarkoittaa neljää miljoonaa naista.

– Miten on mahdollista, että Ranskassa tapahtuu näin paljon raiskauksia, mutta oikeuteen asti niitä etenee niin vähän, kysyy uutiskanava Franceinfon haastattelema, tutkimusta koordinoinut oikeuslääketieteen professori Michel Debout.

#Metoo on rohkaissut ranskalaisnaiset puhumaan seksuaalisesta väkivallasta

Raiskauksen seuraukset ovat uhreille vakavia. Raiskauksen aiheuttaman traumat ovat hyvin pitkäkestoisia ja esimerkiksi itsemurhan riski nelinkertainen.

Tutkimus vahvistaa, että myös muunlainen seksuaalinen häirintä on Ranskassa hyvin yleistä. 43 prosenttia vastaajista kertoo joutuneensa kosketteluksi vastoin tahtoaan ja 57 prosenttia kertoo esimerkiksi kokeneensa häiritseviä, seksuaalisia ehdotuksia.

#metoo-kampanja on kirvoittanut myös lukuisia mielenosoituksia seksuaalista väkivaltaa vastaan. Marraskuussa Pariisissa järjestetyssä mielenosoituksessa Ranskan kansallissymboliksi Marianneksi pukeutunut mielenosoittaja kantoi julistetta, jossa luki "Vapaus, sisaruus, tasa-arvo". Christophe Petit Tesson / EPA-EFE

Selvityksen mukaan seksuaalista väkivaltaa koetaan useammin suurissa kaupungeissa, erityisesti Pariisissa, ja ylemmissä sosiaaliluokissa. Väkivalta vaikuttaa myös kasautuvan: lähes kolmannes naisista kertoo joutuneensa seksuaalisen häirinnän uhriksi toistuvasti, nuoret selvästi useammin kuin vanhemmat vastaajat.

Tutkijat pitävät lukuja uskottavina. Ne ovat jonkun verran korkeampia kuin aiemmissa, vastaavissa selvityksissä, mutta #metoo-kampanjaa seurannut keskustelu on todennäköisesti saanut naiset kertomaan kokemastaan seksuaalisesta väkivallasta aiempaa rohkeammin.

Seurauksena lakimuutoksia ja myös vastareaktiota

Weinstein-skandaalin aloittama vyörytys on johtamassa Ranskassa lakimuutoksiin. Tasa-arvoasioista vastaava ministeri Marlène Schiappa valmistelee parhaillaan lakia, joka koventaisi seksuaalirikoksista langetettavia rangaistuksia.

Tarkoituksena on muun muassa tiukentaa seksin suojaikärajaa ja kriminalisoida naisten kokema katuhäirintä, kuten seuraaminen ja häiritsevä ehdottelu.

Toisaalta #MeToo on aiheuttanut Ranskassa myös vastareaktiota. Sata naista, heidän joukossaan näyttelijä Catherine Deneuve, allekirjoitti tammikuussa avoimen kirjeen, jossa he kertoivat pelkäävänsä #MeToo-liikkeen rajoittavan seksuaalista vapautta ja muuttuvan eräänlaiseksi miesten noitavainoksi.

Sanomalehti Le Mondessa julkaistu kirjelmä herätti kuitenkin nopeasti kovaa paheksuntaa, sillä monen mielestä se vähätteli seksuaalisen väkivallan uhrien kokemusta. Catherine Deneuve esimerkiksi joutui pyytämään aiheuttamaansa mielipahaa myöhemmin julkisesti anteeksi.

Lähteet: Fondation Jean-Jaurès, France Info