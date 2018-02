Sairaalat tuhoutuneet, pula ruoasta, pommitukset kestävät tunteja – suomalainen avustustyöntekijä kertoo Syyrian Itä-Ghoutan ahdingosta

Alueella on viime päivinä kuollut yli 400 siviiliä, heidän joukossaan lapsia.

Vain viiden kilometrin päässä Syyrian Itä-Ghoutasta asuvan Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijän Päivi Hurttian mukaan tilanne alueella on järkyttävä.

– On vaikeaa keksiä, miten kuvailisi tilannetta, jossa ihmisillä on kuukausitolkulla pulaa perustarvikkeista, suojasta sekä terveyspalveluista, ja sitten siihen päälle lisätään pommitus, Hurttia kertoo.

Pääkaupunki Damaskoksen lähellä sijaitsevassa Itä-Ghoutassa asuu noin 400 000 ihmistä. Syyrian hallinnon joukot ovat piirittäneet Itä-Ghoutaa vuodesta 2013, mutta viime päivinä tilanne on pahentunut merkittävästi.

Hurttia kertoo, että pommitukset kestävät useita tunteja ja kranaatteja lentää joskus myös hänen kotinsa lähelle pääkaupunki Damaskoksessa.

– Kranaatti on esimerkiksi osunut vajaan kilometrin päässä kodistani sijaitsevaan siltaan, siinä kuoli ihmisiä.

Pommituksissa on tällä viikolla kuollut yli 400 siviiliä, myös lapsia. Asukkaat eivät pääse poistumaan piiritetyltä alueelta, eivätkä avustuskuljetukset pääse perille turvallisuustilanteen takia.

Jatkuva pelossa eläminen aiheuttaa stressiä

Hurttian mukaan Syyrian seitsemän vuotta jatkunut sota on tuhonnut monen syyrialaisen lapsuuden tai nuoruuden.

– Minulla on monia alle 30-vuotiaita työkavereita Punaisessa Puolikuussa. Heistä osa on ollut 21-vuotiaita, kun sota alkoi. Koko nuoruutesi on mennyt siinä, kaikki mitä olisi voinut olla, mitä halusit opiskella, tehdä työksesi tai matkustella.

Sotatilanteessa eläminen ja jatkuva pelko stressaavat ihmisiä, ja Hurttian mukaan psykososiaalisen tuen ja mielenterveystuen tarve tulee olemaan Syyriassa valtaisa.

Tämän lisäksi maa tulee tarvitsemaan valtavasti aineellista apua, kuten koteja, kouluja ja sairaaloita.

YK:n turvallisuusneuvoston on määrä äänestää lähiaikoina 30 päivän tulitauosta Syyriaan. Hurttian mukaan tämä olisi tärkeää, sillä se mahdollistaisi avustuskuljetukset Itä-Ghoutaan ja mahdollisesti myös asukkaiden evakuoimisen alueelta turvaan.

Lähteet: STT