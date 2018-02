Cosplay-harrastajia ei harmita Putouksen Amaryllis Yamamoto – päinvastoin!

Viikonlopun suuressa Umicon-tapahtumassa Turussa ajatellaan, että kaikki julkisuus pukuilulle on hyväksi, myös huolella tyypitelty sketsihahmo.

Pimeyden velho mustassa kaavussaan, piikikäs valtikka kädessään, seisoo Logomo-salin ulko-ovella. Hän keskustelee mustaan susiasuun pukeutuneen naisen kanssa.

Turussa pidettävä japanilaisen animen, mangan ja popkulttuurin uusi tapahtuma Unicom (siirryt toiseen palveluun) on saanut Toni Laineen ja Maria Niemisen paikalle itse tehdyissä asuissaan. Laine kertoo seuraavansa japanilaista popkulttuuria erittäin paljon.

– Täällä pääsee irti arjesta. Pääsee rentoutumaan.

Nieminen kertoo käyvänsä tapahtumissa ympäri Suomea, kerran jopa ruotsalaisessakin kokoontumisessa. Hän tarkentaa, ettei hän kuulu cosplay-harrastajiin, vaan fursuittaajiin. Furry- tai suomeksi turri-piireissä puvut ovat eläinhahmoja, jotka jollakin tavalla peilaavat pukeutujan persoonaa.

– Asuni on siperianhuskyn ja harjasuden risteytys. Reiko on eläinminäni, ja se kuvaa persoonallisuuttani.

Niemisen mielestä on mukava tutustua samanhenkisiin ihmisiin. Myös pukujen vaatima käsityö kiinnostaa. Monet käyttävät paljon aikaa ja rahaa asuihinsa.

– Tähän on mennyt puoli vuotta ja ehkä 300 euroa. Jos haluaa hyvälaatuista karvaa, sen metrihinta on jopa 20 euroa.

Sarjakuvahahmot koolla

Pukuloisto jatkuu Logomo-salin aulassa. Vastaan kävelee mustaan viittaan ja pässin kalloon pukeutunut mies. Hänellä on seuranaan siniseksi pesukarhuksi pukeutunut nainen. Kaksikko on harrastanut pukuilua eli cosplaytä kymmenisen vuotta.

Golli Vihervaaran asu hakee inspiraatiota Ancient Magus' Bride -sarjakuvasta. Elina Pääkkösen asu on Sly Cooper -pelistä. Kimmo Gustafsson / Yle

Valkoiseen pukuun merirosvosarjan esikuvansa Monkey D. Garpin tavoin sonnustautunut Kari kertoo harrastaneensa cosplaytä vuodesta 2011.

– On kiva pukeutua. Kun käy näissä tapahtumissa ja pukeutuu itse jonkin sarjan hahmoksi, törmää saman sarjan faneihin ja pystyy ystävystymään paljon helpommin.

Pukuilu eli cosplay on japanilaisen popkulttuurin oma alalaji, jossa järjestetään myös kilpailuja. Cosplayssa pukeudutaan yleensä jonkin suosikkisarjan hahmoksi. Sarjan ei tarvitse olla japanilainen, ja Logomossa näkeekin muun muassa amerikkalaisista sarjakuvista tuttuja hahmoja.

Tähän sarjakuvahahmo Deadpoolin asun valmistamiseen on käytetty yli 2 000 euroa. Kimmo Gustafsson / Yle

Sugoi!

Ehkä tunnetuin cosplay-hahmo Suomessa on tällä hetkellä viihdeohjelma Putouksen hahmo Amaryllis Yamamoto (siirryt toiseen palveluun). Miljoonayleisön lauantai-iltaisin (siirryt toiseen palveluun) keräävässä sarjassa Mikko Penttilän luoma sketsihahmo hokee: Sugoi! (Mahtavaa!)

Valkopukuista Monkey D. Garpia alias Karia hahmo lähinnä naurattaa.

– Mukavaa vaan, että tuodaan esille tätä meidänkin kulttuuriamme. Hän saa minulta kyllä hyväksynnän.

Maria Niemisen mielestä miljoonan katsojan näkemä sketsihahmo on rajamailla. Nieminen kuitenkin antaa tunnustusta näyttelijälle, joka on selvästi hankkinut tietoa hahmoa varten.

– Hienoa, että saadaan julkisuuteen tietoa tästä kulttuurista. Moni ei vieläkään tiedä tästä, vaikka tapahtumia on Suomessakin useita.

Samaa mieltä on myös Umiconin järjestäjä, Suomen Con-tapahtumien toimitusjohtaja Pasi Savolainen.

– Mikko Penttilän hahmo on stereotyyppinen, se esittää paljon kliseitä tästä harrastuksesta. Amaryllis on kuitenkin hyvin tehty. Siitä löytyy pieniä juttuja, jotka naurattavat myös harrastajakuntaa. Hahmoa on oikeasti mietitty.

Positiivista todellisuuspakoa

Tampereen yliopisto teki vuonna 2009 tutkimuksen, jonka mukaan noin joka kolmas 15–29-vuotiaista nuorista ilmoitti olevansa kiinnostunut japanilaisesta popkulttuurista. Tutkimuksesta on aikaa, ja sen jälkeen harrastajien määrä on vielä lisääntynyt. Suomessa järjestetään vuosittain useita tapahtumia, coneja, joissa käy tuhansia ihmisiä.

Siskokset esittävät Kamikaze Kaitou Jeanne -sarjakuvan päähenkilöä. He valitsivat asut, koska sarjakuvan luoja Arina Tanemura on mukana Turun tapahtumassa. Kimmo Gustafsson / Yle

Ensimmäistä kertaa järjestettävään Umicon-tapahtumaan odotetaan viikonlopun aikana noin 2 500 kävijää. Vieraana on muun muassa kuuluisia anime-piirtäjiä Japanista.

Cosplayssa saa olla ihan jotain muuta kuin mitä kotona on. Pasi Savolainen

Pasi Savolaisen mukaan japanilainen kulttuuri on uniikkia, mutta kuitenkin tunnistettavaa. Se kiehtoo ihmisiä. Cosplayn hän kokee omistautumisena harrastukselle.

– Siinä saa olla ihan jotain muuta kuin mitä kotona on. Eskapismi (todellisuuspakoisuus) kuuluu asiaan, mutta näkisin sen positiivisessa valossa. Pääset toteuttamaan harrastuksessa omaa luovuuttasi.