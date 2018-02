Monimiljardööri Buffettille lähes 30 miljardin dollarin jättipotti Trumpin veroalesta

Yksi maailman rikkaimmista ihmisistä kertoo yhtiönsä saaneen kymmeniä miljardeja dollareita lisävoittoa Yhdysvaltojen verouudistuksen ansiosta. Suursijoittaja Warren Buffett kertoi lauantaina, että hänen sijoitusyhtiönsä Berkshire Hathawayn viime vuoden 65 miljardin dollarin eli noin 56 miljardin euron tuloksesta vain reipas puolikas oli yhtiön omaa ansiota.

– Vain 36 miljardia dollaria tuli yhtiön toiminnoista. Loput 29 miljardia dollaria saimme lahjana joulukuussa, kun kongressi uudisti verolain, Buffett kertoi vuosittaisessa kirjeessään yhtiön osakkeenomistajille.

Presidentti Donald Trumpin voimalla ajama ja ylistämä verouudistus laski yritysten maksaman veron Yhdysvalloissa 35 prosentista 21 prosenttiin. Berkshire Hathaway omistaa kymmeniä eri alojen yrityksiä kokonaan ja omistaa merkittäviä osuuksia globaaleista toimijoista kuten American Express, Apple, Coca-Cola ja Goldman Sachs.

87 miljardin dollarin mies

Talouslehti Forbes arvioi Buffettin henkilökohtaisen varallisuuden arvoksi miljardi dollaria per ikävuosi: 87. Buffett on antanut Microsoftin perustajan Bill Gatesin ja Facebook-moguli Mark Zuckerbergin kanssa yhteisen lupauksen lahjoittaa valtaosan omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen. Tähän mennessä Buffettin on kerrottu lahjoittaneen noin 32 miljardia dollaria.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Buffett on kannattanut rikkaiden kireämpää verotusta ja vastusti Trumpin verouudistusta.

Lue lisää:

Yhdysvaltain verotus meni remonttiin – tässä 5 voittajaa ja 5 häviäjää

Analyysi: Verouudistus, Trumpin ensimmäinen ja viimeinen iso poliittinen voitto ennen ensi vuoden vaaleja?

Lähteet: AFP, AP