Epäilijät olivat väärässä: "Kaksi kolmasosaa Nokia-älypuhelimista myytiin alle 35-vuotiaille"

HMD Globalin varatoimitusjohtaja Pekka Rantala vastaa puhelimeen Espanjan Barcelonasta. Maanantaina Katalonian pääkaupungissa käynnistyy matkapuhelinalan vuotuinen suurmessu, Mobile World Congress. Nokia-kännyköitä kehittävä HMD ottaa varaslähdön ja lanseeraa viisi uutta puhelinta jo sunnuntaina.

Nokia-puhelimet on Barcelonan messuilla esitelty aina varsinaisen tapahtuman aattona.

Muun muassa peliyhtiö Rovion ja Hartwallin toimitusjohtajana aiemmin työskennellyt Rantala on hyvällä tuulella. Hän on juuri juossut pitkin Montjuïc-kukkulan pitkiä ja jyrkkiä mäkiä. Juoksu auttaa asettumaan uusiin maisemiin.

Matkapäiviä miehelle on kertynyt vuoden mittaan lähes 300. Nokia-kännyköiden myyntimies on juossut aamulenkkejä Kapkaupungissa, Sydneyssä, San Franciscossa ja Beirutissa.

– Vuodessa on mennyt kahdet lenkkarit. On viikkoja, jolloin paikat ja aikavyöhykkeet vaihtuvat joka ikinen yö. Lenkillä löytää oikean rytmin, Rantala sanoo.

HMD Global on lanseerannut 11 uutta Nokia-puhelinta jo ennen sunnuntain tiedotustilaisuutta. Puhelimia on myynnissä 250 000 myyntipisteessä 80 eri maassa.

Yksittäisistä maista esimerkiksi Intiassa yhtiöllä on 600 tukkukauppiaan ja lähes 100 000 myyntipisteen verkosto.

Nokia-puhelimet ovat jälleen globaali operaatio.

HMD Globalin markkinointijohtaja Pekka Rantala HMD Global

Tuotesalkku pullistelee

HMD Global julkisti sunnuntaina viisi uutta puhelinta. Niistä neljä on Googlen Android-järjestelmää käyttäviä älypuhelimia.

Julkaisujen myötä HMD:n älypuhelinten tuotesalkku täydentyy esimerkiksi kaikkein edullisimmalla (Nokia 1, noin 70 euroa) ja kalleimmalla (Nokia 8 Sirocco, 749 euroa) mallilla. Lopulliset hinnat vaihtelevat maakohtaisesti. Suomessa hinnat ovat tyypillisesti kansanvälisiä keskiarvohintoja korkeammat.

Puhelinten ohella suuri mielenkiinto kohdistuu siihen, mitä HMD Global kertoo liiketoimintansa käynnistymisestä. Yle julkaisi sunnuntaiaamuna tutkimusyhtiö Counterpoint Researchin arvion, jonka mukaan puhelimia olisi viime vuonna myyty 60 miljoonaa kappaletta.

Arvio osui alakanttiin.

– Puhelimia myytiin yli 70 miljoonaa kappaletta, se ylitti meidän ja analyytikoiden odotukset, yhtiön markkinointia vetävä Rantala sanoo.

Rantalan mukaan HMD on näyttänyt epäilijöille – niitäkin on riittänyt – että Nokian tuotemerkki vetoaa yhä myös nuorempiin sukupolviin.

– Me olemme osoittaneet, että tämä ei ole ongelma. Kaksi kolmasosaa älypuhelimista myytiin kuluttajille, jotka ovat alle 35-vuotiaita.

Hän ei paljasta, kuinka suuri osa myydyistä puhelimista oli älypuhelimia. Todennäköisesti noin kymmenys.

Viiden joukkoon

Counterpoint Research arvioi HMD:n nousseen älypuhelinten myyntitilastoissa vuoden lopulla jo aivan kärkikymmenikön tuntumaan (kts. kuva alla).

HMD on asettanut tavoitteeksi nousta viiden suurimman älypuhelinmerkin joukkoon muutamassa vuodessa. Rantalan mukaan tämä on yhä tähtäimessä.

– Se on ehdottomasti mahdollista. Se ei ole niin tärkeää, onko markkinaosuus juuri nyt 0,7 vai 0,9 prosenttia. Tärkeintä on kasvattaa myyntiä koko ajan ja pitää huolta kuluttajista ja jakelukumppaneista.

Yle Uutisgrafiikka

Peruspuhelimissa Nokia on Rantalan mukaan noussut maailman suurimmaksi kännykkämerkiksi myynnin arvolla mitattuna.

– Ja myyntimäärissä olemme ykkönen tai kakkonen vähän markkinasta riippuen, hän sanoo.

Peruspuhelimet ovat HMD Globalille kannattavaa liiketoimintaa, ja niille riittää Rantalan mukaan kysyntää vielä vuosien ajan.

– Analyytikot arvioivat peruspuhelinten myynnin putoavan raa’asti, mutta Afrikassa, Intiassa ja monessa muussa maailmankolkassa peruspuhelinten myyntimäärät ovat olleet paljon odotuksia suurempia, Rantala sanoo.

– Peruspuhelinten markkinat kutistuvat paljon hitaammin kuin on ennustettu, ja sen pudotuksen vauhtiin me voimme itse vaikuttaa.

HMD pyrkii pidentämään peruspuhelinten elinkaarta uudistamalla tuotekategoriaa ja lainaamalla vanhaa. Sunnuntain viides uusi julkaisu Nokia 8110 on jatkoa HMD:n viime vuonna aloittamalle retrosarjalle.

Peruspuhelinten myynnistä saamiaan tuloja HMD Global investoi älypuhelinliiketoiminnan kasvattamiseen.

Jättiläisten kimpassa

Nokia-puhelimia markkinoille tuovalla HMD:llä on kolme kumppania: Nokia, Foxconn ja Google.

Nokialta yhtiö saa tuotemerkin ja teknologian, maailman suurin kulutuselektroniikan sopimusvalmistaja Foxconn taas hoitaa puhelinten valmistuksen.

– Foxconnin ansiosta pystyimme tuomaan markkinoille 11 puhelinta ensimmäisen vuoden aikana. Väitän, että muiden kanssa se ei olisi ollut mahdollista, Rantala kiittelee.

Järjestelyä tarkasteltaessa ei voi välttyä ajatukselta, että HMD Global on olemassa vain koska Nokia ei uskalla lisensioida brändiään suoraan kiinalaisjätille. Rantala korostaa kuitenkin, että pieni HMD Global on täysin itsenäinen yhtiö.

– Me omistamme tämän liiketoiminnan päästä päähän. Suunnittelemme tuoteportfolion ja määrittelemme joka ikisen tuotteen - myymme, markkinoimme ja huollamme, Rantala luettelee.

Entäs Google?

Kolmas jättimäinen teknologiayhtiö ja yhteistyökumppani, josta Pekka Rantala mielellään puhuu, on Google. HMD:n puhelimissa pyörii Googlen käyttöjärjestelmä ja palvelut, mutta kuuluuko kumppanuuteen jotain, joka ei ole tarjolla kaikille muillekin Android-kännyköiden valmistajille?

Rantalan mukaan useimmat muut ovat kuorruttaneet Googlen käyttöjärjestelmää omilla sovelluksillaan ja muokanneet sitä tavalla, joka ei ole Googlen etujen mukaista. Tämä oli myös tarpeen kymmenen vuotta sitten, jolloin Android-käyttöjärjestelmä ei antanut parasta mahdollista käyttäjäkokemusta. HMD:lla ei Rantalan mukaan ole tähän tarvetta.

– Käytämme Androidia juuri sellaisena kuin Google on sen luonut. Pystymme myös sitoutumaan esimerkiksi kuukausittaisiin turvapäivityksiin, kun järjestelmän päälle ei ole rakennettu omia ohjelmistoja. Monelle kilpailijalle tällaisen lupauksen tekeminen on monimutkaisempaa, hän sanoo.

Google pitää valmistajista, jotka eivät eivät rakentele Androidin päälle omiaan.

– Meillä ei ole mitään konfliktia Googlen kanssa. Pystymme tekemään heidän kanssaan läheisempää yhteistyötä kuin monet muut toimijat, Rantala sanoo.

– Puhumme tulevista tuotekonsepteista ja ymmärrämme, millaisia palveluja ja käyttöjärjestelmän parannuksia heiltä on tulossa. Se kuuluu läheiseen kumppanuuteen.

Markkinointipanokset kasvavat

Suomalaisen perusinsinöörin näköinen mies sukeltaa esiin hyisestä avannosta, poimii sen reunalta puhelimen ja suuntaa arkisiin askareisiinsa. Kuva siirtyy kahvilaan, rähjäiseen autokorjaamoon ja lopulta kotiin, jossa nuori nainen käyttää puhelinta pöntöllä istuen.

Nokia 8 Sirocco on Rantalan mukaan hätkähdyttävä. Ainakin se on arkisuudessaan ja suomalaisuudessaan täysin erilainen kuin mihin on totuttu.

Suomalaista kuvastoa tullaan Rantalan mukaan näyttämään ympäri maailmaa.

– Ehdottomasti. Olemme tavanneet kumppaneita kaikilla mantereilla ja ymmärtäneet, että pohjoismaisuus ja suomalaisuus on tosi kovaa valuuttaa. Nyt on tarjolla aito eurooppalainen, pohjoismaalainen ja suomalainen vaihtoehto.

HMD totesi kännykkäliiketoimintaan lähtiessään, että yhtiöllä on käytettävissä 500 miljoona euroa markkinointiin kolmen vuoden kuluessa. Pekka Rantalan mukaan merkittävä osa tuosta summasta on käytetty ja lisää käytetään.

– Tulemme kolmen vuoden kuluessa panostamaan merkittävästi enemmän kuin tuo summa.

Markkinoinnissa HMD on panostanut erityisen paljon digitaalisuuteen ja sosiaaliseen mediaan. Se on Rantalan mukaan todennäköisesti suuri syy miksi kaksi kolmasosaa älypuhelimista myytiin alle 35-vuotiaille.

HMD Globalilla on kolme toimipistettä. Espoon yksikkö on niistä suurin, siellä työskentelee Rantalan mukaan toista sataa työntekijää. Toinen toimipiste on Lontoossa ja kolmas Kiinan Shenzhenissä. Yhteensä HMD Globalilla on 650 työntekijää.

Lue myös: Nokian kännyköiden vahva paluu: "Kahdessa vuodessa kärkiviisikkoon"