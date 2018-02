Yle listasi maailman seitsemän korkeinta rakennusta – Saudi-Arabia rakentaa kilometriin saakka

Kiinassa ja Lähi-idässä on rakennettu ja rakennetaan parhaillaan useita pilvenpiirtäjiä, jotka tavoittelevat kärkitilaa maailmassa.

Suomessa rakennetaan tällä hetkellä niin monia korkeita rakennuksia, että voi puhua jo tornitalobuumista.

Korkeiden rakennusten buumi on meneillään muuallakin maailmassa, etenkin Kiinassa ja Lähi-idän rikkaissa öljyvaltioissa.

Saudi-Arabian Jeddaan rakennetaan parhaillaan tasan kilometrin korkuista Kingdom Tower -tornitaloa, jonka tavoitteellinen valmistumisaika on vuonna 2020.

Jeddahiin rakennettavan pilvenpiirtäjän hinnaksi tulee noin miljardi euroa. AOP

Kingdom Toweriin, tai Jeddah Toweriin, on Fortunen mukaan (siirryt toiseen palveluun) tulossa hotelli, luksushuoneistoja ja observatorio. Rakennukseen tulee lähes 60 hissiä, joista seitsemän on kaksikerroksisia, ja useat liukuportaat. Hissitoimittaja on suomalainen Kone (siirryt toiseen palveluun).

Syvän uskonnollisessa maassa korkeimmalla rakennuksella on myös kulttuurista merkitystä. Kingdom Towerin kaakkoisosa rakennetaan suoraan linjaan islamin pyhän kaupungin Mekan Kaaban mustan kiven kanssa.

1. Tällä hetkellä maailman korkeimman rakennuksen paikkaa pitää Arabiemiraattien Dubain 828-metrinen Burj Khalifa -pilvenpiirtäjä. Hiekka Burj Khalifan rakentamiseen tuotiin Australiasta asti.

Burj Khalifa valmistui vuonna 2010, ja siinä on 160 kerrosta (siirryt toiseen palveluun). Burj Khalifa otti valmistuessaan haltuunsa maailman korkeimman rakennelman tittelin, jota piti silloin hallussaan KVLY-televisiokanavan käyttämä masto Yhdysvaltain Pohjois-Dakotassa.

Usain Boltia nopeampi hissi

2. Maailman toiseksi korkein talo sijaitsee kovan kasvuvauhdin talousjättiläisessä Kiinassa. Vuonna 2015 valmistuneessa Shanghai Towerissa on muun muassa hotelli, uima-allas, kauppoja, ravintoloita, toimistoja ja metron sisäänkäynti.

Tornitalon huippunopea hissi ampaisee pohjakerroksesta 119:nteen 53 sekunnissa. CNN (siirryt toiseen palveluun) tietää kertoa, että hissi on jamaikalaista pikajuoksijaa Usain Boltia nopeampi.

Shanghai Tower valmistui vuonna 2015. An Tu / EPA

3. Saudi-Arabian valtiolle nykyisin kuuluva Saudi Bin Laden -konserni rakennutti islamin pyhään kaupunkiin Mekkaan vuonna 2012 seitsemän hotellitornia nimellä Abraj Al Bait, "Talon tornit".

Torneista korkeimmassa, hieman yli 600 metriin yltävässä Mekan kuninkaallisessa kellotornissa on tiettävästi maailman suurin kellotaulu.

Tornit on tarkoitettu pyhiinvaeltajille, ja hinta yhdelle yölle on hotellissa noin 150 euroa aamiaisineen.

Abraj Al Baitin kellotorni muistuttaa Lontoon Big Beniä. Alaa Badarneh / EPA

4. Maailman viiden korkeimman rakennuksen joukkoon kiilasi viime vuonna toinenkin kiinalaisrakennus. 599-metrinen Ping An sijaitsee Shenzhenin miljoonakaupungissa Guangdongin maakunnassa.

115-kerroksinen rakennus koostuu valtaosin toimistotiloista. Sitä oli suunniteltu jopa 660-metriseksi, mutta huipulle kaavailtu piikki olisi häirinnyt matkustajakoneiden lentoreittejä (siirryt toiseen palveluun) kaupungin lentoasemalle.

Uuden WTC:n videolla vanhan romahdus

5. Vuoden 2001 terrori-iskuissa tuhoutuneen World Trade Centerin tilalle pystytetty One World Trade Center pitää hallussaan maailman viidenneksi korkeimman rakennuksen paikkaa.

One World Trade Center on tarkalleen 541,32 metriä korkea, kun mukaan lasketaan huipulla sojottava neula.

Rakennuksen 102. kerroksessa on näköalatasanne, jonne hissimatka kestää 47 sekuntia. Hississä näytetään video WTC:n historiasta terrori-iskuineen.

One World Trade Center hallitsee Manhattanin silhuettia New Yorkissa.

6. Kiinasta maailman korkeimpien rakennusten joukkoon yltää myös CTF Finance Centre Guangzhoussa Guangdongin maakunnassa.

530-metrisessä tornissa on hotelli, luksusasuntoja ja toimistoja. Tornin suippenevalla muodolla on minimoitu (siirryt toiseen palveluun) auringonpaisteen, tuulen ja kosteuden vaikutus.

7. Taiwanin pääkaupungissa sijaitsee Taipei 101 -pilvenpiirtäjä, joka oli maailman korkein tornitalo Burj Khalifan valmistumiseen asti.

Taipei 101:n 92. kerroksessa roikkuu Tieteen Kuvalehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) heiluri, joka vaimentaa rakennuksen huojumista tuulessa.

508 metriä korkea Taipei 101 -pilvenpiirtäjä avattiin vuonna 2004. David Chang / EPA

