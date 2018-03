Bisnes siirtyy rempseästi omalla murteella uuteen kaupunkiin – työntekijät pakkaavat pakaasinsa ja muuttavat mukana

Mistä on kyse? Työn perässä ei aina tarvitse vaihtaa ulkopaikkakuntalaisen työnantajan leipiin.

Yksi mahdollisuus on paikkakunnan vaihto entisen työnantajan leivissä, kun yritys laajentaa etelään päätoimipisteen pysyessä pohjoisessa.

Kaksi oululaista firmaa laajensi Etelä-Suomeen ja veivät työntekijöitä mukanaan.

Yritykset uskovat pohjoisuuden olevan kilpailuvaltti.

Pohjoisesta etelän isoihin kaupunkeihin ei muuteta aina uuden työpaikan perässä. Työantaja voi laajentaessaan usein viedä myös työntekijät mukanaan uuteen osoitteeseen.

Yksi firmansa mukana muuttanut on ylivieskalainen markkinoinnin suunnittelija Karoliina Pirhonen, joka siirtyi vuoden vaihteessa Helsingin Ruoholahteen hommiin, mutta ei vaihtanut työnantajaansa viestintoimisto Kuulua, vaan jatkoi tutun työnantajan leivissä – vain osoite muuttui.

– Helsinki on aina vähän kolkutellut takaraivossa, että miltä se elämä siellä maistuisi. Noin puolet minulle läheisistä asuu pääkaupunkiseudulla. Ja kulttuuritarjonta on siellä jotain aivan muuta kuin Oulussa.

Ratkaisu on Pirhoselle helppo ja turvallinen. Vaikka on todennäköistä, että hän jää Helsinkiin, niin takaportti Ouluun on olemassa. Kyse on vain työpisteen vaihtamisesta saman firman sisällä.

Erilaisuus ja samanlaisuus kiinnostaa

Pirhosta houkuttelee Helsingissä kulttuuri. Keittiömestari Tommi Kumpulainen taas löysi uuden kotinsa Tampereelta, jossa on miehen sanojen mukaan samanlainen ilmapiiri kuin kotona Oulussa.

– Tampere on ollut haaveissa jo monta vuotta. Olen kuitenkin niin perusoululainen, että en usko oululaisuuden siellä minusta mihinkään katoavan.

Helsingin Kumpulainen kokee liian isoksi paikaksi eikä sinne lähteminen kiinnosta.

Karoliina Pirhonen vaihtoi työpistettä viestintätoimisto Kuulussa. Samalla Oulun Etu-Lyötty vaihtui Helsingin Ruoholahdeksi. Paulus Markkula / Yle

Oululainen rempseys ja murre ovat sekä viestintätoimisto Kuulun että Kumpulaisen työnantajan hampurilaisravintola Kauppuri 5:n valtteja. Kumpikin päätti laajentaa tähän konseptiin perustuvaa toimintaansa avaamalla sivupisteen Etelä-Suomeen.

Jotta oululaisuus säilyisi myös etelässä, molemmista firmoista muuttaa mukanaoululaista henkilökuntaa. Puolet Kuulun asiakkaista on pääkaupunkiseudulla, ja oululaisuus on selkeä kilpailuvaltti.

Valttina pohjoisuus

Kuulun Helsingin sivupisteeseen lähti Oulusta kolme henkilöä.

– Olen saanut paljon positiivista palautetta, että tullaan pohjoisesta. Monet sanovat, että meillä on sellaista rempseätä, rehellistä ja aitoa meininkiä, Karoliina Pirhonen kertoo.

Pirhoselle sopisi myös Tampere ja ulkomaillekin voisi lähteä. Yleisesti ottaen naiset lähtevät kotiseudultaan herkemmin kuin miehet.

Yksi viestintätoimisto Kuulun yrittäjistä on Espoosta lähtöisin oleva Tuomas Muurinen

– Me tulemme kuplan ulkopuolelta. Se tarjoaa mahdollisuuden erottautua joukosta. Voidaan olla maanläheisempiä ja rennompia siinä asiakastyössä, sanoo Muurinen.

Tampere on vähän saman tyylinen kuin Oulu. Tommi Kumpulainen

Suurin osa Kuulun työntekijöistä on pohjoisesta. Moni firman palkkalistoilla oleva nuori, perheetön paljasjalkainen oululainen voisi ajatella siirtyvänsä Helsinkiin.

– Kolme on lähtenyt ja yksi vielä siirtyy. Kysyttäessä yli kolmasosa 22 työntekijästä ilmoitti, että voisi lähteä. Meidän ihmisemme ovat seikkailunhaluisia ja molemminpuolinen joustavuus on varmaan useimmille todella tärkeä asia. Pääkonttori pysyy kuitenkin täällä, kertoo Muurinen.

Konstailemattomatonta meininkiä

Kauppuri 5 haluaa viedä etelään mutkatonta oululaista meininkiä. Oulun murre on olennainen osa Kauppurin toimintamallia, mutta tamperelaisille sitä ei sentään ole tarkoitus opettaa. Oulun Kauppurin toimintakulttuuri on kuitenkin tarkoitus monistaa mahdollisimman hyvin Tampereelle.

Tommi Kumpulainen on Kauppuri 5:n keittiömestari. Paulus Markkula / Yle

– Muuttavan henkilökunnan tehtävänä on paitsi puhua oulua, myös opettaa oululainen toimintamalli uudelle Tampereen päästä palkattavalle henkilökunnalle, että saadaan samanlainen rentous ja rempseys, kertoo ravintoloitsija Aki Mursu.

Oulusta siirtyvälle henkilökunnalle on varattu oma asunto. Aki Mursu aikoo olla viikon kuukaudessa Tampereella töissä. Kaksi kokkia muuttaa pysyvästi. Heitä ei tarvinnut houkutella. Lähtijöille oli olennaista, että juuri Tampereelle pitää päästä.

– Tampere on vähän saman tyylinen kuin Oulu, mutta isompi. Kaupungin ravintolamaailma on hyvällä mallilla siellä.

Oulussa ja Tampereella on niin samantyyliset ihmiset, sanoo keittiöpäällikkö Tommi Kumpulainen.