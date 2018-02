Nainen vältteli kuukauden muovia ja kertoo nyt vinkkinsä arjen ostoksiin: "Mitä luomumpi tuote, sitä muovisemmin se on pakattu"

Vessapaperin lisäksi lounaat tuottivat ongelmia muovia kuukauden ajan vältelleelle Satu Lapinlammelle. Aikaisemmin hän osti paljon erilaisia einessalaatteja lounaaksi, mutta nyt hän on joutunut opettelemaan ennakointia ja tyydyttävä kaupan croissantteihin.

Mistä on kyse? Satu Lapinlampi pyrki elämään kuukauden niin, että tuottaa mahdollisimman vähän muovijätettä.

Muovittomuuden vuoksi ruokavaliota tuli muuttaa, mutta hankalimmaksi asiaksi koitui vessapaperi.

Täysin muoviton elämä on tällä hetkellä mahdotonta.

Maailmassa tuotetaan vuodessa yli 300 miljardia kiloa muovia, josta 10 prosenttia päätyy meriin.

Minigrip-pussi, muutama hintalapun kiinnike, pari läpinäkyvää leipäpussin osaa, yksi korkki ja wc-paperipussi.

Siinä muoviroskat, jotka oululainen Satu Lapinlampi, 46, tuotti helmikuun aikana.

Lapinlampi on omien sanojensa mukaan jotain ituhipin ja viherpiipertäjän välimaastosta, mutta muoviton helmikuu ei sujunut aivan mutkattomaksi häneltäkään. Isoksi haasteeksi muodostui niinkin arkipäiväinen asia, kuin vessapaperi.

– Sinnittelimme aika kauan säästeliäällä vessapaperilinjalla. Kyllä se henkisesti jurppii, että saat pidettyä muovin määrän tosi pienenä ja sitten ostat yhden vessapaperipaketin, jolloin muovin määrä räjähtää prosentuaalisesti käsiin.

Hardcore-muovinvälttelijät käyttävät vessapaperin sijasta kankaisia pestäviä rättejä. Sille linjalle Lapinlampi ei kuitenkaan lähtenyt.

Satu Lapinlammen kuukauden aikana tuottama muoviroska. Timo Nykyri / Yle

Suomalainen tuottaa noin 2,5 kiloa muovijätettä kuukaudessa. Kaiken kaikkiaan Lapinlampi sai muovijätteen pysymään suhteellisen pienenä ottaen huomioon, että muovia on lähes kaikkialla.

Täysin muoviton elämä onkin tällä hetkellä mahdotonta. Maailmassa tuotetaan vuodessa (siirryt toiseen palveluun) tällä hetkellä Statistan (statista.com) tilaston mukaan yli 300 miljardia kiloa muovia, josta 10 prosenttia päätyy meriin.

Lapinlampi ei aluksi meinannut lähteä kokeilemaan muovitonta arkea, sillä hän tiesi sen olevan mahdotonta. Hän kuitenkin käänsi ajatuksen nurin kurin.

– Ajattelin, että lähden kokeilemaan ja katson, miten pahasti muoviton kuukausi menee pieleen.

Paniikki vihannesosastolla

Kuinka muoviton arki käytännössä sujui kaksihenkiseltä perheeltä?

Lapinlammen mukaan ruokatarvikkeista esimerkiksi salaatti, kurkku ja erilaiset lihankorvikkeet tuli jättää pois. Samoin leipä ja erilaiset juurekset tuottivat päänvaivaa. Ruokakaupan vihannesosastolla Lapinlampi huomasi, että iso osa tuotteista oli pakattu muoviin.

– Siinä kohtaa oli hetken aikaa pieni paniikki, kunnes tajusin, että nyt vain syödään kuukausi vähän rajoittuneemmin, mutta ei välttämättä yhtään huonommin.

Satu Lapinlammen vinkit muovittomaan kuukauteen Sano tavoitteesi ääneen.

Suosi paljon juureksia.

Tee ostokset kaupoista, joissa on palvelutiski.

Hanki leivät leipomosta tai kauppahallista.

Valmista esimerkiksi pastaa itse ja kerää luonnon antimia.

Käytä kestokassia.

Lapinlampi hämmästeleekin erilaisten juuresten ja hedelmien pakkaamista muoviin. Erityisesti häntä kismitti esimerkiksi munakoisojen ja granaattiomenien muovikääreet. Hän teki kuukauden aikana myös hänet yllättäneen havainnon.

– Mitä luomumpi tuote, sitä muovisemmin se on pakattu, Lapinlampi huokaa.

Lapinlampi pitää muoviin pakattuja luomutuotteita ristiriitaisina. Tässä kuussa Lapinlampi on joutunut jättämään luomun kaupan hyllylle ja valitsemaan luomuttoman ja samalla muovittoman tuotteen.

Yksi syy luomutuotteiden muovipakkauksille on se, että luomua myydään edelleen vähän. Esimerkiksi kurkut pakataan muoviin jo pelkästään siksi, että ilman muovikäärettä ne kuivuisivat parissa päivässä myyntikelvottomiksi.

Kaikkea ei tarvitse ostaa kaupasta. Satu Lapinlampi suosii paljon itse kerättyjä marjoja sekä hedelmiä ja kuivattaa niitä. Timo Nykyri / Yle

Lapinlampi suosittelee muovitonta arkea kokeilevalle erilaisia kauppahalleja ja pieniä myymälöitä.

– On hyvä valita ostopaikat sen mukaan, että niissä on joko henkilökuntaa myymässä tuotteita tai ne ovat riittävän pieniä, jotta siellä osataan palvelevan asiakasta riittävän hyvin. Kannattaa suosia kauppoja, joissa on palvelutiski.

Harva kuitenkaan viitsii hakea juurekset kauppahallista, leivän leipomosta, muovittoman munakoison sieltä ja irtonaiset hedelmät täältä.

– Siitä seuraa helposti epäekologista ylimääräistä ajelua. Aikaisemmin on voinut käydä pääasiassa siinä kaupassa, joka on vaikka työreitin varrella, Lapinlampi miettii.

Muutama lipsahdus

Ruoka ei ole ainoa asia, joka on kääritty usein tiukasti muoviin. Tämän asian Satu Lapinlampi huomasi välttäessään muovia muuallakin kuin ruokaostoksia tehdessään. Muutamilta lipsahduksilta ei voinut välttyä.

– Muutama hintalapun kiinnike on tullut huomaamatta kinttaista ja pipossa. Lisäksi on tullut pari pientä minigrip-pussia lahjaksi saatujen tuotteiden mukana, Lapinlampi kertoo.

Satu Lapinlampi suosittelee käyttämään kestokassia erilaisille ostoksille. Lisäksi hän muistuttaa, että joistain paikoista esimerkiksi teen voi ostaa irtotuotteena omaan peltirasiaan. Timo Nykyri / Yle

Lapinlampi ei ostanut helmikuun aikana kodin kemikaaleja tai kosmetiikkaa. Käsirasva oli ainoa kosmetiikkatuote, jota hän kaipasi.

– Muuten käytän tosi vähän kosmetiikkaa, en viitsi meikata. Hiuksiin, kuten näkee, ei tarvitse ihan hirveästi erilaisia aineita, Lapinlampi naurahtaa ja haroo hiuksiaan.

Voidemainen deodorantti hänellä on peltisessä purkissa. Kun se loppuu, suunnitelmissa on kokeilla kainaloihin ruokasoodaa.

– Lähimmäiset kärsikööt sitten.

Entä jos vaikkapa pyykin- tai astianpesuaine olisi loppunut helmikuun aikana?

– Aika pitkälle kodin pintojen pesussa pääsee mikrokuituliinalla. Olen kuullut myös etikka- ja soodavirityksistä. Kunhan se hetki tulee, niin aion koittaa, Lapinlampi pohtii.

55 muovipussia vuodessa

Lapinlammen taloudessa ekologinen elämä ei ole uutta. Muovin totaallista välttelyä hän ei kuitenkaan aikaisemmin ole yrittänyt.

Suomalainen käyttää noin 55 muovipussia vuodessa. Viime vuoden aikana Lapinlampi piti kirjaa siitä, kuinka monta muovipussia heidän kahden hengen talouteen kertyi. Lopputulos oli 28 pussia.

– Yhtään muovipussia en ole kaupankassalta ostanut, ne ovat tulleet muun muassa kodinkoneiden ja joululahjojen mukana. Tänä vuonna ei ole tullut yhtään muovipussia.

Meriin kulkeutuu vuosittain ainakin kahdeksan miljoonaa tonnia muovijätettä. Määrää voi verrata siihen, jos meriin kipattaisiin jäteautollinen muovia vuorokauden jokainen minuutti ympäri vuoden. Timo Nykyri / Yle

Vuosittain noin miljoona merilintua ja satatuhatta merinisäkästä ja -kilpikonnaa kuolee syömäänsä muoviin, sillä eläin ei aina erota muovia ruuasta. Muovipussit ovatkin yksi muovijäte, johon eläimet kuolevat. Viime vuoden alussa Norjan rannikolle ajautui kuoleva valas, jonka vatsa oli täynnä muovipusseja.

Kauppaketjut ovatkin luopuneet muovikasseista eri puolilla maailmaa. Suomessa niistä ei olla kuitenkaan täysin luopumassa.

Muovi vaikuttaa ympäristön sekä eläinten lisäksi talouteen ja viime kädessä terveyteemme. Se jauhautuu mikroskooppisen pieniksi hiukkasiksi eli mikromuoveiksi, ja kulkeutuu ravintoketjun kautta ihmisiin. On ennustettu että vuonna 2050 merissä on enemmän muovia, kuin kaloja.

Spontaanit ostokset vähenivät

Ekologisuus on trendi ja se on huomattu myös markkinoilla. Vihreästi pakatut tuotteet maksavat ehkäpä enemmän, mutta toisaalta joitain edullisiakin juureksia ja vihanneksia saa edelleen ilman muovikuorta.

Onko meillä jokaisella varaa ostaa muovitonta ja ekologisinta tuotetta?

– On kalliimpaa ostaa kauppahallista vihanneksia kuin jostain muusta kaupasta, mutta toisaalta kun ostaa kaksi kourallista porkkanoita, pari naurista ja yhden palsternakan, ei osta yhtään ylimääräistä, Lapinlampi pohtii.

– Hävikkiä tulee vähemmän, hän jatkaa.

Luulen, että muovin välttely jää päälle. Satu Lapinlampi

Helmikuun aikana myöskään spontaanit ostokset kauppareissulla eivät päässeet laihduttamaan Lapinlammen kukkaroa.

– Kaupoissa ei ole paljoa vaihtoehtoja, mitä ostaa. Monesti kaupassa käydessä olen ajatellut, että tuonkin olisin ostanut ja tuota olisin koittanut jos en välttelisi muovia.

Muovin välttely jatkuu

Maailman suurimpia merten roskaajia ovat Kiina, Indonesia, Filippiinit, Vietnam ja Thaimaa. Näistä viidestä maasta tulee 60 prosenttia merten muoviroskasta.

Mitä merkitystä yhden suomalaisen muovin välttelyllä voi olla?

Lapinlammen mukaan paljonkin.

– Minulla on luja usko kuluttajan vaikutusvaltaan. Jos riittävän moni alkaa valittamaan ja vaatimaan vaihtoehtoja, niin kyllä niitä alkaa löytymään. Ei tyydytä vain harmittelemaan itsekseen vaan yritetään tehdä asialle äänekkäästi jotain.

Satu Lapinlampi odotti, että muoviroskaa tulisi kuukaudessa enemmän. Hän uskoo, että jos muovin välttely olisi juurtunut selkärankaan, muovilipsahduksia olisi ollut vieläkin vähemmän. Timo Nykyri / Yle

Muoviton arki jatkuukin Lapinlammen perheessä jossain määrin myös jatkossa.

– Luulen, että muovin välttely jää päälle. Jatkossa en ehkä ole yhtä absolutisti asian suhteen.

Hän kannustaakin myös muita kokeilemaan elämää ilman muovia. Lapinlammen mukaan se vaatii hieman luovuutta, mutta herättää huomaamaan sen, että muovia on kaikkialla.

Lapinlammella on yksi tärkeä konkreettinen neuvo ihmisille, jotka haluavat välttää muovia.

– Kannattaa lausua asia ääneen. Minun itsekurini on aika lähellä nollaa ellei pikkuisen miinuksellakin. Jotta saan jotain aikaiseksi, niin lausun sen ääneen kavereille ja sen lisäksi somessa.

Lapinlampi onkin tehnyt jokaiselta muovittomalta päivältä lyhyen päiväkirjamaisen päivityksen Facebookiin.

– Se ryhdistää kummasti kun tietää, että muutkin tietävät omasta tavoitteesta, Lapinlampi kiteyttää.

Korjaus 28.2. klo 13:19: Korjattu maailmalla vuosittain tuotettavan muovin määrä 90 miljardista kilosta yli 300 miljardiin kiloon.

