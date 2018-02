Ruotsin pääministeri Stefan Löfven liikenneonnettomuudessa

Ruotsin pääministeriä Stefan Löfvenia kuljettanut auto törmäsi tien suojakaiteeseen E4-moottoritiellä Knivstassa Uppsalan eteläpuolella, kertovat Ruotsin tiedotusvälineet. Pääministerin tiedottajan mukaan hän ei loukkaantunut onnettomuudessa.

Törmäys oli kuitenkin melko kova, ja Löfvenia kuljettanut auto kärsi peltivaurioita. Pääministerille jouduttiin toimittamaan toinen auto matkan jatkamiseksi.

Pääministeri oli matkalla pitämään lehdistötilaisuutta Uppsalaan, ja kolarista huolimatta hän pääsi sinne. Uppsalassa Löfvenin on myös tarkoitus vierailla sairaalassa.

– Se oli vain pikku pöllähdys, hän kommentoi ulosajoa Aftonbladet-lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Keli E4-tiellä on tänään ollut huono sankan lumisateen vuoksi. Uppsalan lähistöllä on ollut ketjukolareita ja liikenne on paikoin puuroutunut.

Juttua täydennetty 26.2. klo 14.10.