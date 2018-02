Teknologia-alan suurin yritysvaltaus on käynnissä – Google seuraa huolissaan sivusta, Apple ei pukahda sanaakaan

Singaporessa pääkonttoriaan pitävä puolijohdeyhtiö Broadcom on tarjonnut sandiegolaisesta kilpailijastaan Qualcommista 117 miljardia dollaria. Qualcommin hallitus on pyristellyt kauppoja vastaan – aina tähän päivään asti.

Singaporelainen puolijohdeyhtiö Broadcom teki marraskuussa yllättävän ilmoituksen. Yhtiö tarjoutui ostamaan amerikkalaisen kilpailijansa Qualcommin 103 miljardilla dollarilla. Toteutuessaan kyseessä olisi kaikkien aikojen suurin yrityskauppa teknologia-alalla ja sen myötä Broadcomista tulisi maailman kolmanneksi suurin puolijohdevalmistaja heti Intelin ja Samsungin jälkeen.

Puolijohdeyhtiöt valmistavat puhelimissa ja tietokoneissa käytettäviä piirisarjoja, jotka yhdistävät laitteet verkkoon. Internetiin yhdistettävien laitteiden lisääntyessä kilpailu puolijohdeyhtiöiden välillä on koventunut. Ala on täynnä yrityskauppoja ja oikeusjuttuja. Alun perin amerikkalainen Broadcom oli itse oston kohteena kaksi vuotta sitten, kun singaporelainen Avago Technologies teki siitä tytäryhtiön 37 miljardilla dollarilla.

Qualcommin hallitus tyrmäsi nopeasti Broadcomin ostoyrityksen liian halpana ja riskialttiina. Se katsoi, että kilpailuviranomaiset eivät hyväksyisi jättikauppaa ja vaikka hyväksyisivät, kaupan toteutuminen veisi liian pitkän ajan. Qualcommin hallitus uskoi yhtiön pärjäävän paremmin itsenäisenä.

Pakit eivät lannistaneet Broadcomia. Se esitteli Qualcommin osakkeenomistajille oman ehdotuksensa Qualcommin uudeksi hallitukseksi ja kehotti osakkeenomistajia äänestämään sen puolesta maaliskuun yhtiökokouksessa. Tämä tulkittiin Qualcommin hallituksessa vihamieliseksi toimenpiteeksi, mitä se olikin.

Helmikuun alussa Broadcom pehmensi lähestymistapaansa ja korotti tarjoussummansa 121 miljardiin dollariin. Tämä tarkoitti 82 dollaria osakkeelta, jonka silloinen arvo pyöri reilussa 60 dollarissa. Samalla Broadcom supisti hallitusehdokkaidensa määrän 11:stä 6:een, mikä yhä toki riittää enemmistöpäätöksen aikaansaamiseksi.

Qualcommin hallitus ei muuttanut vastaustaan, mutta suostui kuitenkin istumaan alas ja keskustelemaan kaupasta Broadcomin edustajien kanssa. Keskustelun jälkeen vastaus pysyi kielteisenä.

Qualcomm tekee omia yrityskauppojaan, Broadcom laskee tarjoustaan

Samalla kun Qualcomm on pyristellyt yritysvaltausta vastaan, se on itse ollut viimeistelemässä yritysostoa Hollannista. Qualcomm on yli vuoden ajan havitellut hollantilaista puolijohdinvalmistajaa NXP:tä, josta yhtiö teki alun perin 38 miljardin dollarin tarjouksen.

Viime viikolla Qualcomm korotti tarjoustaan NXP:stä 44 miljardiin dollariin. Korotuksen jälkeen vajaan kolmanneksen NXP:stä omistavat yhdeksän osakkeenomistajaa ilmoittivat sitovasti kannattavansa kauppaa. Enää kauppa voi kaatua muiden NXP:n omistajien vastustukseen tai Kiinan kilpailuviranomaisten kielteiseen kantaan. EU:n kilpailuviranomaiset hyväksyivät kaupan vuoden alussa.

Broadcomissa kauppahinnan korotukseen ei suhtauduttu riemulla. Pian Qualcommin NXP:stä tekemän uuden tarjoussumman julkistamisen jälkeen Broadcom laski oman ostotarjouksensa 117 miljardiin dollariin. Hinta on voimassa, toteutuvat NXP-kaupat tai eivät.

Qualcomm tyrmäsi Broadcomin siirron todeten, että Broadcom teki jo valmiiksi riittämättömästä tarjouksesta vieläkin huonomman. Broadcom puolestaan ilmoitti, että Qualcommin hallitus on tehnyt liian kalliin tarjouksen NXP:stä, eikä se toimi yhtiön osakkeenomistajien etujen mukaisesti.

Qualcommin korotus onkin synnyttänyt spekulaatioita siitä, että yhtiö yrittää NXP-kaupoilla saada valtaajan pois niskastaan. Broadcomin tarjous on kuitenkin pysynyt pöydällä.

Taipumisen merkkejä yhtiökokouksen alla

Teknologia-alan suurimman yrityskaupan kohtalo ratkeaa ensi viikolla, kun Qualcommin osakkeenomistajat kokoontuvat päättämään yhtiön uudesta hallituksesta. Uudelle suunnalle voi löytyä kannatusta, sillä yhtiö on viime vuosina seilannut vastoinkäymisestä toiseen.

Qualcommin pääsääntöiset tulot tulevat patenttien lisensointisopimuksista. Yhtiö ei siis itse toimi valmistajana, toisin kuin esimerkiksi Broadcom, vaan se keskittyy enemmän kehitystyöhön.

Viime vuosina Qualcommilla on kuitenkin ollut ongelmia lisenssimaksujen keräämisessä. Esimerkiksi sen suurin asiakas, teknologiajätti Apple, on lopettanut maksamisen Qualcommille, koska se pitää lisenssimaksuja laittoman suurina. Lisäksi Apple on enenevissä määrin siirtynyt käyttämään Qualcommin kilpailijan Intelin siruja.

Ongelmia on ollut myös ylikuumenevien prosessorien kanssa.

Tämän lisäksi Qualcomm on ryvennyt useissa tutkinnoissa, joissa sen on todettu väärinkäyttäneen markkina-asemaansa. Viime kuussa EU:n kilpailuviranomaiset määräsivät yhtiölle lähes miljardin euron sakot. Yhteensä yhtiölle on jo langetettu sakkoja lähes 4 miljardin euron edestä.

Tänään Qualcomm hieman yllättäen ilmoitti olevansa valmis jatkamaan keskusteluja Broadcomin kanssa. Vaikka Broadcomin tekemä tarjous on yhtiön mielestä yhä alihintainen, Qualcomm katsoo, että edistystä on tapahtunut.

Kauppahinnan lisäksi Qualcomm haluaa suuremman takuusumman, jos kauppa jää toteutumatta kilpailuviranomaisten päätöksestä. Broadcom on aiemmin ehdottanut 8 miljardin dollarin hyvityssummaa. Qualcomm vaatii reilun 10 miljardin takuita.

Google ja Microsoft huolissaan kaupasta

Qualcommin sulautuminen Broadcomiin on herättänyt huolta Piilaaksossa. Hakukoneyhtiö Googlessa ja ohjelmistoyhtiö Microsoftissa kaupan vaikutuksista ollaan nimettömien lähteiden mukaan huolissaan (siirryt toiseen palveluun).

Broadcom on tunnettu enemmän menojen leikkauksista kuin kehitystyöstä. Qualcommin piirisarjoihin luottava Google pelkää, että kaupan myötä teknologian kehitys kärsii. Microsoft ilmoitti juuri käyttävänsä uusissa tietokoneissaan Qualcommin piirisarjoja, joten sitäkin varmasti kiinnostaa, miten yhtiön tuotteet jatkavat kehitystä.

Myös pahimman kilpakumppanin Applen ja valtauksen kohteena olevan Qualcommin suhde mietityttää.

Kuten jo aiemmin tuli esille, Applen ja Qualcommin suhde ei ole ollut ongelmaton. Kilpailijat pelkäävät, että Broadcomin omistuksessa Qualcomm alkaa taipua Applen tahtoon yhä useammin. Yksi viite tähän on ostotarjouksesta löytyvä ehto, joka kieltää Qualcommia aloittamasta uusia oikeusjuttuja lisenssimaksujen vuoksi.

Talousjulkaisu Bloomberg (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että Broadcom on suunnitellut Qualcommin lisenssitoiminnan lopettamista, koska se aiheuttaa kitkaa asiakkaiden kanssa. Tämä päätös sataisi suoraan Applen laariin. Tähän mennessä Qualcomm on saanut osuuden jokaisesta myydystä iPhonesta. Lisenssimaksujen lopettaminen säästäisi Applelta vuosittain jopa kaksi miljardia dollaria.

Broadcomin alaisuudessa Qualcomm keskittyisi langattomiin ratkaisuihin ja muihin komponetteihin, joissa Apple ei kilpaile. Broadcomin toimitusjohtaja Hock Tan onkin todennut Applen suhtautuvan tyynesti kauppaan. Apple puolestaan ei ole kommentoinut kauppaa mitenkään, vaikka valtavan puolijohdinvalmistajan ilmaantumisen markkinoille luulisi vähintään mietityttävän yhtiötä.

Mitä jos kauppa kaatuu sääntelijöiden toimesta?

Jos Qualcommin osakkeenomistajat päättävät hypätä Broadcomin kelkkaan, he äänestävät ensi viikolla yhtiön hallitukseen kuusi Broadcomin ehdokasta. Heidän tehtävänään on saada kauppa toteutumaan.

Tämän kokoinen yrityskauppa joutuu kuitenkin useiden viranomaisten syyniin. Kilpailuviranomaisten lisäksi muutama amerikkalaispoliitikko on vaatinut kaupan tarkastelua myös kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Broadcomilla on tiivistä yhteistyötä useiden kiinalaisten yhtiöden kanssa ja yhden maailman suurimman puolijohdeyhtiön myyminen tällaiselle yritykselle herättää kysymyksiä amerikkalaisissa.

Vaikka osakkeenomistajat siis hyväksyisivät kaupan, se ei vielä tarkoita, että kauppa toteutuu.

Tässä tilanteessa Qualcommilla olisi hallitus, jossa istuu kuusi kilpailijan nimittämään henkilöä. Sitä voi kutsua hieman ongelmalliseksi. Etenkin, kun Broadcom on jo nyt väläytellyt suunnitelmia, joissa Qualcomm toimintoja pilkotaan ja myydään.

