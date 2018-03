Miten Vantaan hahmoton imago uudistetaan ja 5 muuta kysymystä uudelle kaupunginjohtajalle: "Itse olen ylpeästi vantaalainen"

Tänään torstaina on Ritva Viljasen ensimmäinen työpäivä Vantaan kaupunginjohtajana. Hän on kuitenkin asunut pitkään Vantaalla ja tuntee kaupungin sidosryhmät ennestään.

Ritva Viljanen (sd.) aloittaa tänään torstaina Vantaan kaupunginjohtajana. Hän on peräti kuudes demarijohtaja peräkkäin Suomen neljänneksi suurimmassa kaupungissa.

Viljanen on aiemmin toiminut muun muassa Helsingin apulaiskaupunginjohtajana ja sisäministeriön kansliapäällikkönä.

Yle esitti uudelle kaupunginjohtajalle kuusi kysymystä.

1. Mitä Vantaan uusi kaupunginjohtaja tekee ensimmäisenä päivänään?

Ensimmäisenä päivänä aloitan aamukahveilla kaupungintalon ruokalassa. Monikulttuurinen Tempo-orkesteri kajauttaa aamusoiton. Sen jälkeen päivä jatkuu aika normaalisti, päivä on täynnä erilaisia kokouksia. Toki lehdistötapaaminen on osa päivää.

2. Millä mielellä aloitat uudessa tehtävässäsi?

Olen ollut todella iloinen saamastani lämpimästä vastaanotosta ja saanut paljon kannustavaa tukea, joka vie eteenpäin. Minulla on ollut aikaa muutama kuukausi perehtyä Vantaaseen ja vantaalaisiin ja olen ehtinyt kiertääkin kaupunkiamme aika paljon. Tämä auttaa kaupunginjohtajan tehtävien vastaanottamisessa.

3. Mitkä ovat Vantaan lähivuosien tärkeimmät kysymykset kaupungin kehittämisessä?

Ilman muuta yksi suurimmista on maakunta-soteen sopeutuminen. Vantaalta siirtyy maakunnan palvelukseen yli 3 000 työntekijää ja samalla kaupungin pitkäaikaisin tehtävä, sosiaali- ja terveystoimi, ei enää jatkossa kuulu kaupungille. Tämä on varmastikin historiallisesti suurin kaupungin hallintomuutos.

Uudistus ei kuitenkaan vähennä kaupunkien merkitystä, Vantaa huolehtii jatkossakin kaupunkilaistensa hyvinvoinnista, osaamisesta, elinvoimasta sekä ohjaa maankäyttöä.

Tärkeää kaupungille on myös uuden yleiskaavan laadinta. Tavoitteena on tiivistää kaupunkia kuitenkin lähiluonto säilyttäen.

Uutta elinvoima ja vetovoima -ohjelmaa aletaan laatia, jotta Vantaa olisi vieläkin parempi yrittämisen metropoli ja kaupunkikulttuuriltaan kiinnostava. Uutena painotuksena ohjelmaan tulee mukaan kaupunkikulttuuri. Taloudenhallinnalle on valtuusto määritellyt lähtökohdat ja niistä pidetään kiinni.

4. Miten Vantaa aikoo ottaa kaupungin asukkaat mukaan kaupungin kehittämiseen?

Kaupunkimme on osaavien ja aktiivisten ihmisten kaupunki, ja osallisuuteen ei enää riitä pelkkä äänestäminen, vaan vaikuttaa halutaan tässä ja nyt. Se mahdollistetaan.

Vantaa on yhdessä tekemisen kaupunki ja se näkyy monissa palveluissamme ja vapaaehtoisten sekä kumppanien suurena määränä. Vantaan tulee olla myös radikaalisti avoin ja eettisesti kestävä.

5. Vekkuli duo Kalevauva on tehnyt vauva.fi-sivuston teksteistä kaupunkilauluja, ja myös Vantaa on saanut kunnian päästä laulun aiheeksi. Laulussa todetaan Vantaasta muun muassa, että se on "kaupunki vailla identiteettiä" ja "Suomen landein kaupunki" ja että siellä "asutaan, jos ei ole varaa asua Helsingissä". Mitä Vantaan epämääräiselle imagolle voitaisiin tehdä?

Eri paikkoihin valitettavasti liittyy erilaisia stereotyyppisiä virhekäsityksiä, jotka eivät ole päivittyneet ihmisten mielissä. Itse olen ylpeästi vantaalainen ja toivon, että Vantaan todellinen ilme vahvasti kehittyvänä, modernina ja dynaamisena sekä kansainvälisenä kaupunkina alkaa näkyä myös ulospäin.

6. Miksi mielestäsi Vantaalla kannattaa asua ja yrittää?

Siksi, että Vantaa on reilu ja rohkea edelläkävijä ja kasvava kaupunki. Ilman Vantaata ei pääkaupunkiseutu olisi nykyisenlainen. Yrittäjille Vantaa tarjoaa logistisesti maan parhaat yhteydet kotimaahan ja ulkomaille sekä erinomaiset toimintaedellytykset.

