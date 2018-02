Sotesta selvityspyyntö oikeuskanslerille – HUS:n Maija Anttila vaatii hyllyttämään maakuntamallin valmistelun välittömästi

Sote-lakeja ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa, ja EU-tuomioistuimelta (siirryt toiseen palveluun)tuli pyyhkeitä valinnanvapauslain käänteistä mutta kunnissa ja sairaanhoitopiireissä suunnitellaan ja valmistaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen täyttä häkää.

Tämä soten "toimeenpanoluonteinen" menettely pitäisi keskeyttää välittömästi (siirryt toiseen palveluun) perustuslain hengen vastaisena, kunnes eduskunta on lait hyväksynyt, kirjoittaa SDP:n Helsingin varavaltuutettu ja HUS:n valtuuston vt. puheenjohtaja Maija Anttila blogissaan.

Hän viittaa siihen, että esimerkiksi henkilöstöä on jo ryhdytty palkkamaan, vaikka lainsäädäntöä ei vielä ole olemassa. Tämä sitoo jo menoja.

– Uudistuksen ympärillä on pantu iso mylly pyörimään, vaikka lakeja ei ole vielä hyväksytty. Velvoitetaan kuntia osallistumaan valmisteluun, rahoittamaan sitä. Esimerkiksi HUS:n johtajaylilääkäri istuu puolella työajalla rakentamassa sote-liikelaitosta, HUS:n hallituksen jäsen Maija Anttila kuvailee Ylelle.

Anttila jätti maanantaina oikeuskanslerille selvityspyynnön tilanteesta. Hän kysyy myös, onko hallitus jättänyt huomioimatta EU:n velvoitteet valinnanvapauslain valmistelussa.

– Toivon, että oikeuskansleri vastaa nopeasti, sillä asia on merkittävä. Toimeenpano tulisi keskeyttää kunnes oikeuskanslerilta on saatu vastaukset, tai lait on käsitelty asianmukaisesti eduskunnassa.

Anttila epäilee, että hallituksen tavoitteena olisi hallituksen halu sitoa niin sote-uudistuksen kuin maakuntamallin läpimeno viemällä käytännön toimet riittävän pitkälle.

– Valtioneuvosto velvoittaa kuntia satsaamaan, vaikka ei tiedetä toteutuuko uudistus. Tätä voidaan käyttää myöhemmin painostuskeinona. Perusteluina vaikkapa se, ettei tehtyä työtä voida hukkaan heittää, ja mallia voidaan aina myöhemmin korjata.

Yli vaalikausien kantavia uudistuksia rakennetaan tuon tuostakin. Poikkeukselliseksi tilanteen tekee Anttilan mukaan se, ettei hallituksen sote-uudistusta ole nyt valmisteltu parlamentaarisesti eli koko eduskunnan kesken.