Pakkanen ei pidättele uimareita, uusi kelluva ulkoallas suunnitteilla Jätkäsaareen – "Tämä on nyt nouseva trendi"

Bluet Oy:n toimitusjohtaja Tytti Sirola kertoo, että ulkoaltaat ovat nouseva trendi. Sirola kuvattiin Katajanokan altaalla, jota yhtiö on ollut suunnittelemassa.

Katajanokan kelluva uima-allas vetää väkeä myös tänään maanantaina, vaikka pakkanen ja viima purevat erityisesti rannan tuntumassa.

Eksoottisista uintiolosuhteista nauttivat turistit ja kaupunkilaiset voivat saada myös toisen meren päälle rakennettavan ulkoaltaan Jätkäsaareen, jos kelluvien ratkaisujen suunnitteluun erikoistunut yritys Bluet Oy saa tahtonsa läpi.

– Jätkäsaari on kehittyvä asuinalue. Sinne on tulossa kymmeniätuhansia asukkaita, ja näihin hankkeisiin etsitään vakituisia käyttäjiä. Siellä on myös yksi Euroopan isoimmista matkustajasatamista, joten siinä on valtava potentiaali myös turismin kannalta, sanoo Bluetin toimitusjohtaja Tytti Sirola.

Jätkäsaaren kelluvaa allasta suunnitellaan Ahdinaltaaseen, Länsiterminaalin viereen. Yle Uutisgrafiikka

Allas kelluisi 11 metriä syvässä meressä

Kelluvaa allasta suunnitellaan Ahdinaltaaseen. Jätkäsaaren osayleiskaavassa Ahdinaltaan alueelle on osoitettu uimaranta tai uimala, joten hanke edellyttää kaavamuutosta. Ahdinallas sijaitsee aivan Länsiterminaalin läheisyydessä.

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan johtavan tonttiasiamiehen Ilkka Aaltosen mukaan uimarannan rakentaminen 11 metriä syvään vesialueeseen on kuitenkin hankalaa.

– Siinä on niin syvä meri, että perinteisen hiekkarannan rakentaminen on aika mahdotonta tai ainakin todella kallista. Ulkouimapalvelu on helpompi toteuttaa kelluvana ratkaisuna kaupunkilaisille.

Sirola lupaa, että kelluvan altaan toteuttaminen on edullisempaa.

– Jos ruvetaan tekemään kiinteitä infrarakenteita eli maantäyttöä tai paaluratkaisuja, niin ne ovat kustannuksiltaan aika kalliita, mutta kelluvassa rakenteessa kustannukset määräytyvät rakennusalan koon mukaan. Silloin päästään kustannustehokkaampaan ratkaisuun.

Meidän pitää tehdä monipuolista ja viihtyisää Helsinkiä. Helsingin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva

Kaupunkiympäristölautakunta päätti tammikuun lopussa esittää Helsingin elinkeinojaostolle, että Bluet Oy:lle myönnetään 4 100 neliömetrin laajuinen suunnitteluvaraus allashankkeelle.

Myös elinkeinojaosto hyväksyi hankkeen tänään kokouksessaan. Jos allashanke etenee myöhemmin kaupunginhallituksessa, sen rakennustyöt alkavat aikaisintaan vuonna 2020.

Helsingin elinkeinojohtajan Marja-Leena Rinkinevan mielestä Jätkäsaaren allashanke vaikuttaa hyvältä.

– Meillä on voimakasta asuntorakentamista, kun kaupunki kasvaa, mutta samaan aikaan meidän pitää tehdä monipuolista ja viihtyisää Helsinkiä. Tämän tyyppiset hankkeet olisivat hyviä sekä asukkaille että täällä vieraileville.

Uimista, sisäsurffausta, tennistä ja jääkaukaloita

Bluet Oy on suunnitellut myös Katajanokan altaan ja vastannut sen toteutuksesta. Helsinki Altaan omistaa sijoitus- ja kehitysyhtiö Töölö Urban Oy, joka pyörittää altaan toimintaa.

Vielä ei ole varmaa, tuleeko Töölö Urban mukaan myös Jätkäsaaren allashankkeeseen, vai alkaako sen toimintaa operoimaan joku muu taho.

Pakkanen ei pidättele uimareita Katajanokan Helsinki Altaalla. Jouni Immonen / Yle

Jätkäsaaren Ahdinaltaan läheisyyteen on suunnitteilla myös sisäsurffikeskus. Sen takana on Surf House Concept, joka puuhaa sisäsurffikeskusta myös Pasilaan rakentuvaan Triplaan. Lisäksi Ahdinaltaan viereen on suunnitteilla Royal Center -tapahtumakeskus, johon tulee muun muassa kylpylähotelli, jääkiekkokaukaloita ja tenniskenttiä.

– Suunnittelemme näiden toimijoiden kanssa yhdessä kokonaisuutta, jonka palvelut täydentävät toisiaan. Ne eivät kilpaile keskenään, Sirola sanoo.

Kelluvat rakennelmat tuovat lisätilaa keskustoihin

Sirolan mukaan kiinnostus kelluvia altaita ja muita rakenteita kohtaan on herännyt laajemminkin, sekä Suomessa että maailmalla.

– Tämä on nyt nouseva trendi. Kun keskusta-alueilla on vähän tilaa, niin tällä tavalla voidaan tuoda uusia mahdollisuuksia ahtaisiin paikkoihin. Kiinnostusta on Ruotsissa, Norjassa, Englannissa, Yhdysvalloissa, Välimeren maissa ja Australiassa.

Suomessa Bluetilla on suunnitteluvaraukset Helsingin lisäksi Hämeenlinnassa ja Kuopiossa. Lahdessa hanke on vireillä yhteistyössä Osuuskauppa Hämeenmaan kanssa.

Oulussa Bluet osallistuu julkiseen hankekilpailuun (siirryt toiseen palveluun) Töölö Urbanin kanssa. Jos kilpailusta irtoaa voitto, kaupunkiin tulee Allas Sea Pool Oulu.