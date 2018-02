Festivaaliuutinen on lupaus kesästä: Huippusuosittu Kasmir on uuden kaupunkitapahtuman vetonaula Itä-Helsingissä

Kasmir on yksi Puotilassa kesäkuussa järjestettävän festivaalin esiintyjistä.

Aikuisille suunnattu EastFest Helsinki on uusi, laadukkaaseen musiikkiin, ruokaan ja juomaan keskittyvä kesäfestari kävelymatkan päässä Puotilan metroasemalta.

Kauniina talvipäivänä kunnostetun Puotilan kartanon pöydässä istuu iloinen mies, artisti Kasmir.

– Uusi albumini on virallisen albumilistan ykkösenä, mikä on ihan järjettömän hienoa. Itse asiassa nyt se on rikkonut kultalevy-rajapyykinkin. Vähän pyöritellään päätä, että mitä ihmettä.

Kasmirin r&b-henkinen, suomenkielinen popsoul iskee yleisöön.

Artisti kertoo, että musiikin tekemisen esikuvana ei oikeastaan ole ollut suomalainen musiikki lainkaan, varsinkaan suomirock. Vaikutteita on lähinnä saatu kotona harvakseltaan kuunnellusta Markku Arosta ja isän soittamasta Michael Jacksonista.

– Se musiikki, mikä alkaa soida päässä ja mitä sieltä tulee, minulla ei ole mitään kontrollia siihen kumminkaan. Eikä musiikkia pidä muutenkaan kauheasti kontrolloida. Sen pitää vaan antaa tulla ja silloin se on mielestäni aidoimmillaan.

Tavoitteena on tarjota paitsi Itä-Helsingin väelle myös kaikkialta muualta tuleville jotain ihan muuta kuin mitä alueella on tähän asti nähty ja koettu.

Puotilan kartanon päärakennus. Kari Ahotupa / Yle

Vanhasta kartanorakennuksesta kuoriutui alueen sydän

Puotilan kartanon päärakennuksen vanhimmat osat ovat 1700-luvulta. Vielä kymmenisen vuotta sitten sen tiloissa toimi tupakanhajuinen ravintola ja Helsingin kaupunki etsi kokonaisuudelle ostajaa.

Kartano remontoitiin paikallisin voimin. Myös kartanon toiminnan pyörittäminen on vahvasti paikallisissa käsissä, kertoo sen nykyistä ravintolatoimintaa järjestävän Share Companyn Juuso Suoniemi.

– Omistajana on Kiinteistö Oy Puotilan Kulttuurikartano, joka on paikallisten ihmisten kiinteistöosakeyhtiö.

Kartanon päärakennuksessa suosittua lounasta, viikonlopun brunsseja sekä tilausravintolatoimintaa pyörittävä yritys on remontin jälkeen järjestyksessä toinen. Share Companyn vahvuus on se, että sillä on erilaista ravintolatoimintaa myös eri puolilla Helsinkiä.

Kartanon päärakennuksen vaalea ja valoisa sali on tupaten täynnä lounastajia helmikuussakin. Noutopöytä on puolestaan katettu tummasävyiseen ja -kattoiseen venäläiseen huoneeseen komeine kaakeliuuneineen ja tapetteineen.

Kartanon pihapiirissä on suosittu, kivinen vihkikappeli sekä laajalti tunnettu kesäterassi Svenkka. Tarina kertoo, että Svenkassa olisi toiminut Helsingin ensimmäinen disko. Nyt piharakennuksen sisätiloja kohennetaan tulevaa toimintaa varten.

Puotilan kartanon kuistilta näkyvä pihapiirin keltainen puutalo on legendaarinen Svenkka. Kari Ahotupa / Yle

Musiikkifestivaali sai alkunsa suosituista klubi-illoista

Kaikenlainen kulttuuritoiminta on alkanut löytää paikkansa kartanosta ja sen pihapiiristä vähitellen. Kartanon pihalla toimii kesäteatteri.

Puotilan kartanossa järjestetään viikonloppuisin ympäri vuoden tasokkaita musiikkiklubeja ja stand up -iltoja. Arkisin lounaskäytössä oleva pääsali muuttuu jopa parisataa henkeä vetäväksi klubiksi. Nimekkäät artistivieraat ovat house-bandin kanssa taanneet sen, että yleisöä on tullut kauempaakin, artistista riippuen jopa ulkomailta asti.

Tulevan kesän EastFest Helsingin idea onkin lähtöisin kartanon musiikkiklubi-illoista, kertoo festivaalin taiteellinen johtaja, itsekin lähialueelle asumaan asettunut jazzrumpali Tomi Salesvuo.

– Laatua lähiöön. Se on meidän slogan. Jazz-, soul-funk- ja popmusiikki lyö kättä toisillensa ja kohtaa.

Salesvuo ei ole ainut lähialueella asuva muusikko, ja siitä onkin ollut etua upouuden festivaalin rakentamisessa.

– Meillä festivaalille mahtuu saksofonisti Timo Lassyn bändi. Jazz-puolelta mukana ovat loistavat puhaltajat Antti Rissanen ja Jukka Eskola. Yhtä lailla, jos mietin, että minkälaisia soul-henkisiä biisejä Janna All Stars -bändin kanssa esittää, niin kaikki menee isosti ajatellen saman rytmimusiikin genren alle, Salesvuo miettii.

EastFest Helsingin taiteellinen johtaja, muusikko Tomi Salesvuo. Kari Ahotupa / Yle

EastFest Helsinki lupaa tarjota yleisölle musiikkielämysten lisäksi myös hyvää ruokaa ja juomaa, kertoo festivaalin tuottajana toimiva Share Companyn Juuso Suoniemi.

– Ruoka on festivaalilla myös sosiaalinen kokemus ja tunteiden jakamista. Siltä pohjalta olemme lähteneet rakentamaan tapahtuman ruokatuotetta.

EastFest Helsingin tuottaja Juuso Suoniemi. Kari Ahotupa / Yle

Espoolaisartisti odottaa innolla esiintymistä Puotilassa

Tulevana kesänä Kasmirin tavoitteena ei ole olla se artisti, jonka kohdalla pohditaan, millä kaikilla festareilla hän esiintyy, vaan sitä, millä hän ei esiinny.

Puotilassa festarin oma house-bändi saattaa tosin innostaa artistia myös muista tapahtumista poikkeavaan meininkiin.

– Olisi ihan sairaan makeeta tehdä jotain jazz-sovituksia biiseistäni.

Kysymys siitä, mikä tuotannossa mahtaa kolahtaa suureen yleisöön juuri nyt, saa artistin mietteliääksi.

– Olen saanut suomalaisen musiikin soundaamaan tai ainakin popin soundaamaan aika omanlaiseltaan. Olen saanut luotua itselleni aika oman, pienen lokeron suomalaisen musan kentälle.

– Danny sanoi, kun oli kuullut ensimmäisen kerran musiikkiani, että kuka on tämä kundi, joka laulaa amerikkaa suomeksi, Kasmir naurahtaa.