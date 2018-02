Ähtärin Pandatalossa noin 500 kävijää päivässä – kovimmat odotukset ladataan kesään

Ähtärin pandatalo avautui yleisölle 17. helmikuuta. Reilun puolentoista viikon aikana kävijöitä on ollut Ähtärin eläinpuiston toimitusjohtaja Jonna Pietilän mukaan noin 500 päivittäin.

– Kävijöitä on ollut tosi kivasti, ja kun viime viikko oli eteläisemmän Suomen hiihtolomaviikko, pääsimme tavoitteisiin ja kävijämäärät ovat olleet odotusten mukaisia. Meillä on ollut kävijöitä viiden sadan molemmin puolin tasaisesti, joinakin päivinä kuutisenkin sataa, Pietilä kertoo.

Ähtärin eläinpuistossa kävi esimerkiksi toissavuonna noin 180 000 kävijää, mikä tekee laskennallisesti vajaat 500 vierailijaa per päivä - siis sen verran kuin kävijöitä nyt on ollut. Esimerkiksi Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) on arvioinut, että lippuja pitäisi myydä 100 000 enemmän, että pandahankkeessa päästäisiin voitolle. Ähtärin eläinpuiston hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savola (kesk.) on puolestaan arvioinut STT:lle (siirryt toiseen palveluun), että puiston kävijämäärä kasvaisi pandojen myötä noin 300 000 kävijään vuodessa.

Suurin osa kävijöistä on ollut Jonna Pietilän mukaan päiväkävijöitä, ja vain pieni osa on viipynyt yön yli. Hiihtolomaviikoista 9 ja 10 odotetaan samankaltaisia kävijämääriltään.

Kesä on pääsesonki edelleen

Pandataloon on Jonna Pietilän mukaan myyty jonkin verran ennakkolippuja, mutta kaikkina kellonaikoina on vielä tilaa. Pandataloon myydään lippuja tunneittain, jolloin taloon on mentävä sisään.

– Tänne mahtuu hyvin mukaan, vaikka ostaisi lipun samana aamuna tai sitten portilta. Ei ole siis täysiä ajankohtia. Aamupäivän tunteina, kun kymmeneltä avataan, ne ensimmäiset kaksi slottia ovat olleet selkeästi suosituimmat. Toinen piikki tulee alkuiltapäivästä, Pietilä kuvaa.

Ähtärin pandatalo elää ensimmäistä sesonkiaikaansa juuri hiihtolomaviikoilla. Eläinpuistossa kovin sesonki on yleensä kesäisin.

– Toivomme toki, että sesonki pitenee ja tasoittuu. Rehellisyyden nimissä on kuitenkin sanottava, että kesä on se meidän pääsesonki edelleen, koska silloin on koulujen loma-aika. Kun me olemme perhekohde, niin suurin osa kävijöistä kohdistuu niihin loma-aikoihin, Pietilä sanoo.

Täsmennetty klo 8:35: pandataloon myydään lippuja tunneittain.