Poliisi jatkaa Joensuussa lauantaina kadonneen tutkintaa – kävelikö nuori nainen suoraan sulaan koskeen?

Joensuussa lauantaina aamuyöllä kadonnut Piia Pietarinen on edelleen kateissa. Poliisi pitää mahdollisena, että Pietarinen käveli sulaan koskeen Ilosaaren ja rautatieaseman välissä.

Ohikulkijat kuulivat avunhuutoja Pielisjoen koskesta kello 2:50 ja näkivät joessa ihmishahmon, joka oli virran vietävänä. Ohikulkijat yrittivät neuvoa avunpyytäjää tarttumaan jään reunaan, mutta pian tämän jälkeen henkilö ajautui jään alle.

–Silminnäkijähavaintojen mukaan henkilö oli vedessä muutamia minuutteja. Hän ajautui jään alle kohdassa, jossa sula kapenee jäätä kohden, sanoo vanhempi rikoskonstaapeli Pia-Riina Martikainen Joensuun poliisista.

Poliisi ei epäile rikosta

Kadonnut joensuulainen Piia Pietarinen oli viettämässä iltaa ravintola Kerubissa yhdessä avopuolisonsa kanssa. Pietarinen poistui ravintolasta yksin aamuyöllä. Tarkka aika ei ole poliisin tiedossa.

Ravintolan kulmalta johti kengänjäljet suoraan sulaan.

– Käsityksemme mukaan Pietarisen katoamista ei edeltänyt riita, Martikainen kertoo.

Poliisi ei epäile asiassa rikosta.

Tällä hetkellä Pielisjoella ei ole käynnissä kadonneen etsintöjä. Poliisin mukaan etsinnät talvikelissä ovat haastavat. Virtaukset voivat kuljettaa hukkuneen pitkälle jään alla.

Poliisi kaipaa edelleen havaintoja Piia Pietarisen liikkeistä perjantain ja lauantain välisenä yönä. Pietarinen on pituudeltaan 164 senttiä ja vartaloltaan hoikka. Hänellä on vaaleat pitkät hiukset, jotka oli perjantaina letitetty toiselta sivulta. Pietarisella oli yllään harmaa reisimittainen toppatakki ja siniset farkut sekä jalassaan ruskeat Timberland-tyyliset talvikengät. Itä-Suomen poliisi on julkaissut Pietarisen kuvan Facebook-sivuillaan (siirryt toiseen palveluun).

Poliisi pyytää havaintoja Pietarisesta ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai toissijaisesti tapausta tutkivan rikostutkijan puhelimeen, p. 029 545 6363.