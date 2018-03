Tutkija odotti vuosikymmeniä, että kaura löisi läpi – sitten tulivat nyhtökaura ja kauramaito, ja nyt hän sanoo olevansa taivaassa

Nyhtökaurasta alkoi kauran suosion kasvu, ja se näkyy kauppojen hyllyillä. Kun elintarvikemarkkinat saadaan katettua, on aika siirtyä kosmetiikkapuolelle.

Kaurapohjaiset tuotteet ovat tehneet laajan rynnäkön kauppojen hyllyille. Nyhtökauran siivittämä kauran yhtäkkinen suosion nousu on yllättänyt jopa kauraa vuosikymmenet tutkineet tutkijatkin.

Jokioisilla Luonnonvarakeskuksen tutkija Veli Hietaniemi on innoissaan, kun pitkään tehdyn tutkimustyön tuloksista on kiinnostuttu monelta taholta.

– Kyllä tämä on tutkijan taivas. Kysyntää tulee nyt suoraan yrityksiltä ja viljelijöiltä. Se on ollut miellyttävä yllätys, ja totta kai se ilahduttaa meitä. Me olemme kyllä tehneet mielettömästi töitä tämän eteen ja uskoneet jo kauan kauraan ja sen hyviin ominaisuuksiin.

– Me olemme päässeet uudelle tasolle. Yhdessä ratkomme ongelmia ja tässä on tekemisen meininki. Nämä uudet innovaatiot ovat tehneet sellaisen nosteen kauralle, että nyt on hyvä painaa kaasua, Hietaniemi vakuuttaa.

Tähtäimessä menestyvät vientituotteet

Ja kaasua elintarvikeyritykset ovatkin painaneet. Ne ovat tuoneet markkinoille kymmeniä uusia tuotteita. Esimerkiksi Valio esitteli äskettäin uusia kaurajuomia ja gurtteja (kasvisperäinen, jogurtin tapaan käytettävä välipala, jonka pääraaka-aine on kotimainen kaura). Uusia kauratuotteita ovat tuoneet markkinoille myös Kaslink, Kavli ja Juustoportti. Uusien tulijoiden lisäksi kauppojen hyllyillä on jo jonkin aikaa näkynty ainakin ruotsalaisfirma Oatlyn kauratuotteita.

Valio valmistaa kaurajuomansa Janakkalassa Turengin tehtaallaan ja gurtit Riihimäen Herajoella vanhassa meijerissään. Valion liiketoimintapäällikkö Anne Arponen uskoo, että aluksi Suomen ja Ruotsin kauppoihin tuoduista tuotteista on menestystuotteiksi myös muualla.

Valion liiketoimintapäällikkö Anne Arponen uskoo kaurapohjaisten tuotteiden nousevan menestystuotteiksi myös viennissä. Timo Leponiemi / Yle

– Tätä tuoteperhettä on alusta lähtien lähdetty rakentamaan kansainväliseksi tuotesarjaksi ja ehdottomasti halutaan lähteä rakentamaan siitä myös vientituotteistoa.

Kaurasta maailmanvalloittaja

Suomalainen kaura on tiedetty ja tunnustettu jo pitkään hyväksi raaka-aineeksi. Jokioisilla on vuosikymmenien ajan tutkittu kauran ja muiden viljojen ominaisuuksia. Jo nyt kaurasta voidaan erottaa useita terveysvaikutteisia ainesosia, kuten beetaglukaania, kauraproteiinia ja kauraöljyä.

Jokioisilla kauraan liittyvää tutkimustyötä halutaan tehostaa piilaakson kaltaisella "cereal valleyllä" eli viljalaaksolla.

– Me haemme siinä tiivistä yhteenliittymää viljelijöiden, tutkimuksen ja yritysten kanssa. Me rakennamme uusia kaurainnovaatioita ja maailmanvalloitusta, kertoo tutkija Veli Hietaniemi.

– Osaamisen kautta viljaketjun tiiviillä yhteistyöllä me voimme rakentaa sellaisen osaamiskeskittymän, että voimme tehdä kaurasta maailmaa valloittavan tuotteen.

Hyvät ainesosat uusiin kauratuotteisiin

Hietaniemi kehuu auliisti suomalaista kauraa, sen vaaleaa väriä, kemiallisia ominaisuuksia ja hyvää neutraalia makua, joka sopii esimerkiksi kaurajuomiin.

Kaurassa on lukuisia hyviä ainesosia, jotka sopivat niin elintarvikkeisiin kuin kosmetiikkaankin. Timo Leponiemi / Yle

– Kaurassa on hyvää proteiinia, hyvää aminohappokoostumusta, liukoista kuitua eli beetaglukaania ja tulehduksia lieventäviä avenantramideja ja onhan kauraöljyäkin jo hyödynnetty.

Eri ainesosien eristäminen ja kauran hyvien ominaisuuksien parempi tunnettuus on pystytty viemään tuotteisiin aiempaan paremmin.

– Myös kauran terveysväittämät sydänterveyteen, veren kolesterolipitoisuuteen, verensokeriin ja vatsan hyvinvointiin ovat aika ainutlaatuisia. Kauran menestys näkyy jo nyt kauppojen hyllyillä ja nuorison kauran käytön lisääntymisenä, sanoo Hietaniemi.

Kaurasta puutereita ja shampoota

Luonnonvarakeskuksen tutkija Juha-Matti Pihlava uskoo, että kun elintarvikemarkkinat saadaan katettua, on aika siirtyä kosmetiikkapuolelle. Jo nyt kaurasta valmistetaan voiteita, puutereita ja shampoita. Pihlava itse on kiinnostunut erityisesti kauran pienkomponenteista, kuten fenolisista yhdisteistä avenantramideista.

– Kliinisissä tutkimuksissa niillä on todettu tulehdusta ehkäiseviä ominaisuuksia. Niitä on käytetty iholle levitettävissä, tulehdusoireita lieventävissä ja kutinaa hillitsevissä voiteissa.

Pihlavan mielestä mielenkiintoista on myös se, ettei kaurassa olevia kaikkia ainesosia ole vielä tutkittu loppuun saakka. Sellaisia ovat muun muassa saponiinit.

– Niiden vaikutuksia ei vielä tiedetä. Voihan toki olla, etteivät ne vaikuta mitenkään, mutta tuskin ne nyt ainakaan haitallisia yhdisteitä ovat.

Kun eri kauralajikkeiden ominaisuudet tunnetaan tarkemmin, yritykset voivat paremmin valita, millaista kauraa ne haluavat ostaa.

– Se olisi hienoa, jos viljelijät voivat erikoistua tuottamaan tietynlaista raaka-ainetta. Viljelijöille se tarkoittaisi sitä, että oikeita lajikkeita valitsemalla he voivat saada lisäarvoa viljelemälleen kauralle.

Kuluttaja iloitsee laajasta valikoimasta

Riihimäkeläinen Kristiina Pylvänen on tyytyväinen laajaan kauratuotteiden valikoimaan kaupan hyllyllä.

– Nyt on mistä valita, kenelle tahansa. Itse haluan ostaa nimenomaan niitä tuotteita, missä on kauraa. Näitä vatsaystävällisiä tuotteita on tullut tosi paljon lisää, missä on kotimaisia marjoja.

Kauppojen kauratuotevalikoimat ovat jo huomattavan monipuoliset. Timo Leponiemi / Yle

– Kun on vatsavaivainen ihminen, sitä on joutunut itse säveltämään kaikenlaista. Nyt elämä on helpottunut paljon. Valikoimaa alkaa olla riittävästi, katsoo Pylvänen.

