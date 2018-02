Loviisan johdolta harvinainen tuenilmaus perheelle, jota uhkaa karkotus – "Välillä pitää uskaltaa korottaa äänensä"

Loviisan kaupunki on tehnyt harvinaisen tuenilmaisun "irakilaistaustaiselle loviisalaisperheelle", jota kaupungin mukaan uhkaa karkotus maasta. Tuenilmaisu on luettavissa kokonaisuudessaan Loviisan kaupungin nettisivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Tiistaiaamuisen julkilausuman ovat allekirjoittaneet kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajisto sekä kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom. He vetoavat, että asiasta vastaavat päätöksentekijät ja viranomaiset varmistavat vielä kerran, että kaikki asiaan liittyvät näkökohdat on huomioitu.

Kaupungin mukaan perheessä on seitsemän lasta ja heistä kolme on syntynyt Suomessa.

Kaupunki kertoo, että muutamassa päivässä yli 3 500 ihmistä on järjestäytynyt vastustamaan perheen karkotusta.

– Tällaista humanismia on hieno nähdä. Loviisassa on vahvaa yhteisöllisyyttä ja on ilahduttavaa, että niin moni haluaa osallistua paikallisen perheen turvallisuuden ja hyvinvoinnin turvaamiseen. Tämä perhe mahtuu Loviisaan ja sillä on elämänsisältöä kaupungissamme, tuenilmaisussa todetaan.

Kaupunginjohtaja Ylelle: Oikea tapa toimia

Kyseenalaistaako Loviisan johto asiaa koskevan päätöksenteon? Kaupunginjohtaja Oker-Blom sanoo Ylelle, että tästä ei ole kyse.

– Haluamme vain varmistaa, että kaikki paikalliset seikat ja olosuhteet on otettu huomioon. Haluamme nostaa esille inhimillisen ja poliittisen kysymyksen, hän perustelee kaupungin ulostuloa.

Hänestä julkilausuma oli oikea tapa toimia.

– Tämä on herättänyt täällä todella paljon tunteita ja aktiviteettia. Minusta on monia perusteita sille, että tämä perhe, joka on juurtunut Loviisaan, saisi jäädä tänne, Oker-Blom sanoo Ylelle. Hän lisää, että osa perheen lapsista puhuu suomea ja käy myös jo koulua.

– Välillä pitää uskaltaa sanoa valtiolle päin, kun katsotaan, että aina ei mene ihan oikein, ja korottaa äänensä silloin, kun siihen on syytä.

Yle Uutiset ei ole tutustunut perheen päätösasiakirjoihin.

Loviisan Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan Loviisan torilla järjestetään tulevana lauantaina mielenosoitus perheen tukemiseksi. Sen järjestää perheen tukiryhmä.