Avokätisesti pakolaisiin suhtautuva Uganda on ottanut suojiinsa jo lähes puolitoista miljoonaa tulijaa – tältä heidän arkensa näyttää

– Haluatko sinä ostaa tämän laukun? Etpä tietenkään, ei kukaan halua ostaa minun laukkujani, 25-vuotias Esther huudahti kolme vuotta sitten Ugandan pääkaupungissa Kampalassa.

Taloustieteiden kandidaatti kongolaisesta Goman yliopistosta oli ollut pakolaisena Ugandassa noin vuoden, ja turhautuminen oli käsin kosketeltavissa. Ei elämästä tällaista pitänyt tulla. Laukku lensi nurkkaan.

Esther on yksi luku Ugandan pakolaistilastoissa.

Tämän vuoden helmikuun ensimmäisellä viikolla Ugandaan saapui noin 22 000 kongolaista lisää. He tulivat huterissa kalastusveneissä ja kanooteissa Albert-järven yli nyssyköidensä kanssa. Moni hukkui matkalla.

Kongolainen 25-vuotias Esther valmisti sandaaleja Ugandan pääkaupunki Kampalassa. Yle/Liselott Lindström

Moni, etenkin korkeammin koulutettu pakolainen asuu pääkaupunki Kampalassa, usein slummialueilla. Vaikka he pakolaispolitiikan mukaan saavat tehdä töitä, Ugandassa työttömyysluvut ovat korkeat, ja moni palkkaa mieluummin Ugandalaisen kuin pakolaisen. Yle/Liselott Lindström

Tänä vuonna Ugandaan on tullut jo 43 000 kongolaista, mikä on yhtä paljon kuin koko vuotena 2017. Koko maassa kongolaisia on nyt yli neljännesmiljoona.

Uganda ei tästä hetkahda.

Kun kongolaisiin lisätään vielä yli miljoona Etelä-Sudanista paennutta, ovat maan pakolaisluvut – jälleen – uusissa ennätyksissä. Ugandan omien tilastojen mukaan maassa on jo 1,4 miljoonaa pakolaista.

Etelä-Sudanin pakolaiskriisiä kuvaillaan pahimmaksi sitten Ruandan kansanmurhan vuonna 1994, ja Uganda on kantanut siitä suurimman taakan.

Kokonaismäärän pelätään nousevan huomattavasti vielä tänä vuonna, koska pakolaisia on tulossa lisää sekä Kongosta että Etelä-Sudanista, arvioi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR (siirryt toiseen palveluun).

Etelä-Sudanissa pelätään jälleen nälänhätää (siirryt toiseen palveluun) kevään aikana, ja Kongossa taistellaan nyt myös seuduilla, joilla ennen oli vakaata.

Levottomuudet yltyvät Kongossa Kongo on murtumispisteessä yltyneen väkivallan takia, varoitti kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM tammikuussa.

Kongossa soditaan maan luonnonvaroista, mutta viime aikoina taistelut ovat kiihtyneet poliittisen kriisin takia. Presidentti Joseph Kabila ei ole suostunut järjestämään vaaleja.

Kongon konflikti on pakottanut yli neljä miljoonaa ihmistä pakenemaan – eli heitä on enemmän kuin Syyrian, Jemenin ja Irakin sotia paenneita.

YK:n historian suurin rauhanturvaajaoperaatio on Kongossa, mutta siviilejä ei pystytä suojelemaan.

Tuoreet pakolaiset ovat paenneet Ituri-maakunnan raakaa väkivaltaa. Siviilejä on tapettu viidakkoveitsillä ja kyliä poltettu.

Myös Etelä-Kivussa, Tanganjikassa ja Kasain maakunnassa väkivaltaisuudet ovat leimahtaneet. Pari viikkoa sitten neljä ihmistä kuoli poliisin luoteihin pääkaupunki Kinshasassa presidentin vastaisissa mielenosoituksissa.

Yle Uutisgrafiikka

Kongolaislapset oppivat Ugandan virallista kieltä englantia jalkapallon avulla pääkaupunki Kampalassa. Kongolaiset pakolaiset puhuvat usein ranskaa, swahilia, lingalaa ja muita paikalliskieliä. Yle/Liselott Lindström

Pakolaisasutusalueista tulee pieniä kaupunkeja. Tässä kaupataan tomaatteja viikottaisilla markkinoilla Nakivalen pakolaisasutusalueella Länsi-Ugandassa. Yle/Liselott Lindström

Jokaiselle pakolaisperheelle maatilkku

Vielä vuoden 2015 lopussa Uganda oli kolmanneksi eniten pakolaisia vastaanottanut maa Afrikassa. Silloin uutisoitiin ”ennätysluvuista”, kun pakolaisia oli reilut puoli miljoonaa.

Nyt pari vuotta myöhemmin heitä on siis jo kolme kertaa enemmän, ja Uganda on kärjessä pakolaisten vastaanottajana.

YK:n pakolaiskomissaari Filippo Grandi ylisti Ugandan pakolaispolitiikkaa (siirryt toiseen palveluun)tammikuisella vierailulla maassa.

Uganda on onnistunut ylläpitämään Afrikan, tai jopa koko maailman, edistyksellisimmän pakolaispolitiikan lisääntyvistä pakolaismääristä huolimatta, hän totesi.

Ugandassa ei mielellään virallisesti puhuta pakolaisleireistä, vaan asutusalueista. Tavoitteena on, että jokainen pakolaisperhe saisi oman maatilkun voidakseen rakentaa savimajan ja viljellä oman ruokansa. Pakolaiset saavat myös liikkua ja työskennellä vapaasti maassa.

Menestystarinalla on kuitenkin myös varjopuolensa.

Pohjois-Ugandassa sijaitsee maailman suurin pakolaisleiri, Bidibidi. Suurin osa eteläsudanilaisista pakolaisista asuu juuri Pohjois-Ugandassa, joka on maan köyhimpiä alueita.

Se aiheuttaa kitkaa pakolaisten ja paikallisväestön välillä; muun muassa maankäyttö ja ruoka-apu herättävät paikallisväestössä välillä kateutta. Toisaalta he voivat myös hyötyä pakolaisten läsnäolosta, esimerkiksi käymällä pakolaisasutusalueella koulua.

Kirkossa käynti on tärkeää monelle pakolaiselle, se muun muassa helpottaa traumaa. Lapset ovat laittaneet hienoimmat vaatteensa päälle sunnuntain jumalanpalvelusta varten. Yle/Liselott Lindström

Rahahanat kiinni petosepäilyjen vuoksi

Pakolaisten tarkka laskeminen on haastavaa, koska Ugandan rajat ovat paikoin epätarkat. Muutama virkamies yritti hyötyä tästä.

Neljä virkamiestä hyllytettiin helmikuun alussa ihmiskauppa- ja petosepäilyjen vuoksi, maan pakolaisasioista vastaava pääministerin toimisto kertoi.

Virallisia lukuja oli peukaloitu ja papereita väärennetty, jotta epäillyt voisivat itse vetää välistä. Virasta pidätettyjen joukossa on myös Ugandan pakolaiskomissaari.

Ugandan hallitus, YK ja EU tutkivat kavallusepäilyjä (siirryt toiseen palveluun) ja UNHCR kertoo, että moni lahjoittaja on laittanut rahahanansa kiinni kunnes todelliset luvut saadaan varmistettua.

Samaan aikaan Ugandassa on kuitenkin valtava määrä hädänalaisia, ja uudet tulokkaat Kongosta voivat joutua ahtaalle.

– Pakolaisvirran Kongosta naapurimaihin odotetaan yltyvän vuonna 2018, ja pyydämme lahjoittajia antamaan enemmän, UNHCR:n edustaja Babar Baloch sanoi Genevessä (siirryt toiseen palveluun) helmikuun puolessavälissä.

Tavoitteena on kerätä lähes 300 miljoonaa euroa kongolaisten pakolaisten hädän lievittämiseksi, mutta toistaiseksi summasta on saatu kasaan vain prosentti, Baloch kertoi.

Suuret pakolaismäärät voivat tehdä hallaa ympäristölle. Köyhistä oloista tulevat pakolaiset ovat riippuvaisia haloista ja puuhiilestä ruoanlaitossa, ja jopa kolmasosa Ugandan metsistä on hakattu viimeisen 20 vuoden aikana. Pieni poika esittelee perheensä ekologisempaa liettä Kyangwalin pakolaisasutusalueella. Yle/Liselott Lindström

Ugandan pakolaisalueilla ei ole sähköä, joten moni lataa puhelimensa auringon voimalla. Yle/Liselott Lindström

Uganda laajentaa pakolaisasutusalueitaan

Suomen Pakolaisavun Ugandan maajohtaja Tarja Saarela-Kaonga kertoo, että uudet tulokkaat ovat näkyneet järjestön toiminnassa kahdella eri asutusalueella.

– Sekä Kyaka II:n että Kyangwalin asutusalueille on sijoitettu noin 5 000 uutta tulokasta. On ollut kova kysyntä aloittaa heti lukutaitokurssit heille, ja pistimme pystyyn pikavauhtia kummassakin kymmenen uutta ryhmää uusille tulokkaille.

Hoiman kaupungin lähellä Länsi-Ugandassa sijaitseva Kyangwalin pakolaisasutusalue asuttaa tällä hetkellä noin 40 000 pakolaista, ja tila on loppumassa.

– Siellä kaavaillaan jopa uuden asutusalueen perustamista. Niiden kapasiteetti olisi yhteensä 90 000 pakolaista, Saarela-Kaonga kertoo.

Lähteet: Reuters