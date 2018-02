Turun parkkirahakavallusten esitutkinta valmistui – Poliisi: Kymmenessä vuodessa vietiin 875 000 euroa

Mistä on kyse? Keskusrikospoliisi on tutkinut syksystä asti Turussa tehtyjä kavalluksia

Turun kaupungin pysäköinninvalvonnassa työskennelleiden henkilöiden epäillään kavaltaneen pysäköintiautomaateista kymmenen vuoden aikana 875 000 euroa

Rikosten epäillään alkaneen jo 1990-luvulla, joten todellisuudessa kavallettujen rahojen määrä voi olla suurempi

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi Turun parkkirahakavalluksiin liittyvän esitutkinnan.

Turun kaupungilla työskennelleiden kahden henkilön epäillään varastaneen ja kavaltaneen pysäköintimittarien tuottoja.

Rahoja kavallettiin työtehtävien aikana pysäköintiautomaattien rahalippaista ja lukitusta keräysastiasta, johon lippaita päivän aikana tyhjennettiin. Tilitysten perusteella rahavaroja on tilitetty päivässä jopa tuhansia euroja liian vähän.

Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi epäiltynä on kolmas henkilö, joka on aiemmin työskennellyt Turun kaupungilla. Kaikkien edellä mainittujen henkilöiden työtehtäviin kuuluivat pysäköintiautomaattien tyhjennykset ja huollot. Henkilöitä epäillään muun muassa törkeistä kavalluksista ja törkeästä varkaudesta.

– Rahaa on otettu hyvin säännönmukaisesti, jos ei päivittäin niin viikoittain. On päiviä, jolloin sieltä on otettu jopa tuhansien eurojen edestä kolikoita, mutta toisaalta joskus on otettu pienempiä summia tai ei lainkaan, kertoo tutkinnanjohtaja Markus Laine KRP:stä

Rahavaroja epäillään kavalletun vuosina 2007–2017 noin 875 000 euroa. Rikollisen toiminnan epäillään kuitenkin alkaneen jo 1990-luvulla, joten todellinen rikosvahingon määrä saattaa olla tätä suurempi.

– 90-luvulla toiminta on ollut pienimuotoista ja siitä se on lähtenyt vähitellen kasvamaan. Näyttöä ei ole saatavilla samalla tavalla 90-luvulta, joten se on rajattu esitutkinnan ulkopuolelle, kertoo Laine.

Turun parkkirahakavalluksesta epäiltyjen hallusta takavarikoituja kolikoita. Poliisi

Seitsemää henkilöä epäillään rahanpesu- ja kätkemisrikoksista

Keskusrikospoliisi on hakenut epäiltyjen omaisuutta vakuustakavarikkoon rikosvahinkojen korvaamiseksi asianomistajalle.

Lisäksi kiinniottojen yhteydessä lokakuussa 2017 poliisi löysi kotietsinnöillä muun muassa rahakoiraa käyttämällä suuria määriä kolikoita, jotka on takavarikoitu. Rikoshyötyä on jäljitetty yhdessä Varsinais-Suomen ulosottoviraston erityisperintäryhmän kanssa.

Esitutkinnassa on edellä mainittujen rikosten lisäksi tullut ilmi epäiltyjä törkeitä rahanpesu- ja kätkemisrikoksia, joista epäillään yhteensä seitsemää henkilöä. Henkilöiden epäillään häivyttäneen rikollisella toiminnalla saatujen käteisvarojen alkuperää tai piilotelleen anastettuja käteisvaroja. Poliisi on esitutkinnan aikana takavarikoinut käteistä rahaa osin myös näiden henkilöiden hallusta, ja kohdistanut heidän omaisuuteensa vakuustakavarikkoja rikoshyödyn takaisin saamiseksi.

Tutkinnan alkuvaiheessa poliisi otti kiinni yhteistyössä Lounais-Suomen poliisilaitoksen kanssa yhteensä seitsemän henkilöä, joista kolme oli tutkintavankeudessa asian selvittämiseksi.

Asian esitutkinta aloitettiin syksyllä, kun toisen rikosasian yhteydessä löytyi suuria käteisrahaeriä. Seuraavaksi asia siirtyy syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjänvirastoon.

Turun kaupungilla käynnissä sisäinen tarkastus

Turun kaupunki tekee asiasta omaa sisäistä tarkastustaan. Kaupungin arvion mukaan selvitys valmistuu maaliskuun alussa.

Turku on lisäksi tilannut ulkoisen arvioinnin rahankäsittelyprosessista rahankuljetuksesta vastaavalta yritykseltä. Vastuuhenkilöiden kuulemiset käynnistyvät ensi viikolla. Sen jälkeen kaupunginjohtaja Minna Arve päättää toimenpiteistä, joihin kaupungissa ryhdytään.

Turun kaupunki vaatii edelleen rangaistusta rikoksiin syyllistyneille ja tulee esittämään vahingonkorvausvaatimuksensa oikeudenkäynnissä.

Turussa on noin 150 kaupungin pysäköintimaksuautomaattia. Vuosittaiset tuotot pysäköintimaksuista ovat runsaat 3,5 miljoonaa euroa.

Juttua päivitetty klo 13.30: Lisätty tutkinnanjohtajan kommentit.