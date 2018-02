TE-toimisto haluaa jatkossa tavata työttömät kasvotusten

Yhä useampi työtön saa jatkossa kutsun työ- ja elinkeinotoimiston pakeille.

Työttömien määräaikaishaastatteluja tehdään keväästä lähtien entistä useammin kasvotusten. Kolmen kuukauden välein toistuvia haastatteluita on tähän mennessä tehty enimmäkseen puhelimitse.

Haastatteluita voidaan tehdä tapaamisen lisäksi myös videoyhteyden välityksellä.

– Asiakkaat arvostavat kasvokkain tapahtuvaa keskustelua. Kasvotusten käytäviä määräaikaishaastatteluja lisätään kaikissa TE-toimistoissa, kertoo kehitysjohtaja Elisabet Heinonen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Asiasta linjattiin jo viime vuoden budjettiriihessä (siirryt toiseen palveluun), jolloin työvoimapalveluiden kehittämiseen myönnettiin (siirryt toiseen palveluun) 25 miljoonaa euroa määrärahalisäystä.

TE-toimistoja kritisoitu kohtaamisten puutteesta

Vuoden alussa STT:n haastattelema työelämän tutkija kritisoi (siirryt toiseen palveluun) TE-palveluja käskyttävästä ja kielteisestä suhtautumisesta työttömiin.

– Sellaisen pitää loppua, että et saa tulla tänne, me soitamme sinulle milloin tahansa, ja jos et pysty kaupan kassalla tai lasta hoitaessasi vastaamaan, sinulle paukahtaa karenssi, sanoi tutkimusjohtaja Sirpa Syvänen Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksesta.

Nyt asiaan on tulossa muutos.

Työtön pystyy paremmin valmistautumaan, kun tavataan kasvotusten

Kaakkois-Suomen TE-toimistossa kasvotusten haastatteluita lisätään keväästä alkaen.

Palvelujohtaja Tuija Luodelahti näkee, että sovittuun tapaamiseen asiakkaan on helpompi valmistautua kuin TE-toimiston satunnaiseen aikaan soittamaan puheluun.

– Asiakkaat pystyvät eri tavalla punnitsemaan omia vaihtoehtojaan. Voimme ihan eri tavalla näyttää koneeltakin, mitä koulutuksia, työpaikkoja ja palveluvaihtoehtoja asiakkaalle voidaan tarjota, Luodelahti kertoo.

– On helpompaa kun näet, kenen kanssa keskustelet. Samalla huomaat, että ymmärtääkö toinen vai ei.

Aktiivimalli on lisännyt TE-toimistojen kiirettä

Viime vuoden puolella Kaakkois-Suomen TE-toimistoon palkattiin 14 määräaikaista työntekijää. Nyt sisäisten uudelleenjärjestelyiden myötä henkilöasiakaspalvelua tekee noin 110 virkailijaa.

Kaakkois-Suomessa yhtä asiakaspalvelijaa kohden on noin 400–500 työtä hakevaa asiakasta. Valtakunnallisesti luku on noin 300 asiakasta yhtä asiakaspalvelijaa kohden.

TE-toimistoille ei ole myönnetty lisäresursseja, vaikka te-toimistojen johtajat ovat kertoneet aktiivimallin lisänneen ruuhkia. Työministeri Jari Lindström (sin.) on kertonut Talouselämälle (siirryt toiseen palveluun), että resurssien kasvattamista harkitaan.

– Kun puhumme lisäresursseista, se ei tarkoita pelkästään tai välttämättä uusien ihmisten palkkaamista. Se on toki mahdollista mutta katsomme myös mahdollisuutta vähentää kuormaa ostopalveluilla, sanoo Lindström.

Ainakin ministeriö tyytyväinen "pakkohaastatteluihin"

Työttömät työnhakijat on vuoden 2017 alusta lähtien haastateltu säännöllisesti kolmen kuukauden välein. Työ- ja elinkeinoministeriön mittauksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) työttömät ovat olleet tyytyväisiä entistä tiiviimpään yhteydenpitoon ja erityisesti kasvokkain tapaamiseen.

Puolet kyselyyn vastanneista asiakkaista koki, että haastatteluista on ollut hyötyä. Syksyllä uutisoitiin, että "pakkohaastatteluiksi" kutsutut keskustelut ovat johtaneet ihmisten työllistymiseen.