"Pekka oli erittäin pettynyt" – sarjahukuttajan puolustus aikoo valittaa tuomiosta, vertaa vaarallisuusarviota sääennusteeseen

Niin sanotun sarjahukuttajajutun käsittely ei ole vielä välttämättä ohi. Itä-Suomen hovioikeudesta pitkän vankeusrangaistuksen saanut Pekka Seppänen harkitsee asianajajansa kanssa valitusluvan hakemista korkeimmasta oikeudesta.

Hovioikeus piti voimassa Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden langettaman 14,5 vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen. Lisäksi hovioikeus katsoi, että Seppänen on erittäin vaarallinen ja hänen pitäisi suorittaa rangaistuksensa kokonaan vankilassa.

Menen vielä tapaamaan häntä Pyhäselän vankilaan ja käydään läpi, miltä osin valitetaan ja miten. Seppo Hytönen

Asianajaja Seppo Hytönen sanoo keskustelleensa Seppäsen kanssa puhelimessa tuomiosta tiistaiaamuna. Molemmat olivat hovioikeuden ratkaisuun tyytymättömiä.

– Pekka oli erittäin pettynyt. Alustavasti on keskusteltu valittamisesta, mutta menen vielä tapaamaan häntä Pyhäselän vankilaan ja käydään läpi, miltä osin valitetaan ja miten, Hytönen kertoo.

Hovioikeuden tuomioon voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta (siirryt toiseen palveluun). Aikaa on kaksi kuukautta tuomion antamisesta. Oikeus ei kuitenkaan välttämättä anna valituslupaa. Silloin hovioikeuden tuomio jää voimaan.

Erityisesti kaksi asiaa kaihertaa puolustusta

Puolustusta kaihertaa hovioikeuden tuomiossa erityisesti kaksi seikkaa. Toinen on se, että Hytönen koki heidän pystyneen osoittamaan oikeudenkäynnissä ristiriitaisuuksia ja vaihtoehtoisia tapahtumakulkuja.

– Hovioikeus ei ottanut niihin sanallakaan kantaa. Perustelut olivat niukat, minua suoraan sanottuna ihmetyttää, Seppo Hytönen sanoo.

Lisäksi puolustus oli pettynyt hovioikeuden teettämään vaarallisuusarvioon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi Seppäsen olleen rikosten aikaan syyntakeinen ja olevan erittäin vaarallinen toisen ihmisen terveydelle.

Tämmöisen vaarallisuusarvion tekeminen on ihan sama kuin sään ennustaminen. Seppo Hytönen

Puolustusasianajaja Seppo Hytösen mielestä Seppäsen vaarallisuusarviossa jätettiin ottamatta kantaa siihen, millainen Seppäsen riski syyllistyä uusiin rikoksiin on tulevaisuudessa.

– Tämmöisen vaarallisuusarvion tekeminen on ihan sama kuin sään ennustaminen. Kukaan ei pysty sanomaan, sataako kahden viikon päästä lunta vai ei. Yhtä vaikea on sanoa, onko joku henkilö kymmenen vuoden päästä vaarallinen vai ei.

Vaarallisuusarviot ovat hyvin perusteellisia tutkimuksia. Arvio vaikuttaa rangaistuksen täytäntöönpanoon: kun Seppänen on todettu erittäin vaaralliseksi, hän joutuu istumaan vankilassa useita vuosia pidempään kuin olisi muuten joutunut. Tällaisella luokituksella olevia vankeja oli viime vuonna Suomen vankiloissa 37.

Normaalisti ehdonalaiseen voi päästä, kun tuomiosta on kärsitty kaksi kolmasosaa. Seppäsen tapauksessa hän voisi anoa ehdonalaiseen pääsemistä, kun tuomiosta on kärsitty viisi kuudesosaa eli noin 12 vuoden ehdottoman vankeuden jälkeen. Silloinkin se vaatisi uuden vaarallisuusarvion tekemisen. Rikosoikeuden professori Matti Tolvasen mukaan näissä tapauksissa harvempi kuin joka kymmenes ehdonalaishakemus on hyväksytty.

Tuomiossa mukana harvinainen laintulkinta

Seppäsen tuomioon sisältyi myös tämän luokan rikoksissa harvinainen laintulkinta, niin sanottu "epävarsinainen laiminlyöntirikos (siirryt toiseen palveluun)". Se liittyi syytekohtaan, jossa humalainen mies hukkui Seppäsen mökkirannan läheisyyteen soutuveneen kaaduttua.

Seppäsen katsottiin tappaneen miehen laiminlyönnillä, kun hän ei auttanut tätä veden varasta. Seppäsen ei kuitenkaan todettu kaataneen venettä tahallaan.

Tämä on kuitenkin vain yksi syytekohta, eikä sen mahdollinen muuttuminen välttämättä muuttaisi tuomiota kovinkaan paljon.

Olisi aika iso kynnys käsitellä näyttökysymyksiä uudelleen korkeimmassa oikeudessa. Matti Tolvanen

Pohjois-Karjalan kihlakunnansyyttäjä Jouni Peiponen sanoo hänen ja toisen syyttäjän Seppo Tiittasen olevan hovioikeuden tuomioon tyytyväisiä. He eivät ainakaan alustavan tiedon perusteella näe tarvetta hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

– Saimme oikeastaan kokonaisuudessaan läpi ne vaatimukset, joita lähdettiin ajamaan. Suurin käytännön merkitys oli koko rangaistuksen suorittamisella vankeudessa, Peiponen sanoo.

Professori: "Ei jossittelun varaa"

Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden professori Matti Tolvanen suhtautuu varauksella siihen, että Seppäsen puolustus saisi valitusluvan korkeimpaan oikeuteen. Hän näkee tapauksen lähinnä näyttökysymysten arviointina, jollaisena sen on vaikea päästä korkeimpaan oikeuteen.

– Ymmärrän, että puolustus saattaa kokea, että heidän esittämiään todisteluja ei ole huomioitu riittävästi, mutta hovioikeus on arvioinut eri seikkoja ja päätynyt tuohon lopputulemaan. Olisi aika iso kynnys käsitellä näyttökysymyksiä uudelleen korkeimmassa oikeudessa, hän arvioi.

Tolvanen ei myöskään usko, että Seppäsen puolustuksen kritisoima vaarallisuusarvio voisi olla peruste päästä korkeimpaan oikeuteen. Hän huomauttaa, että vaarallisuusarvio on tutkimuksena erittäin perusteellinen.

– Niissä ei näyttäisi olevan mitään jossittelun varaa.