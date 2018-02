Eurooppa värjöttelee pakkasessa ja nauttii lumesta – katso talviset kuvat

Euroopan vallannut kylmyys on aiheuttanut suuria ongelmia viranomaisille, mutta saanut lapset riemuitsemaan vanhan ajan talvisäästä.

Roomalaisperheet ovat käyneet lumisotaa Colosseumin ikivanhoilla muureilla, kun kaupunkiin satoi viikonloppuna kymmenen sentin lumikerros.

Lapset ovat riemuissaan laskeneet pyllymäkeä ja tehneet lumilinnoja eri puolilla Italiaa. Niinkin etelässä kuin Napolissa on maata peittänyt harvinainen lumikerros.

Roomassa on mitattu neljän asteen pakkanen. Italian keskiosan vuoristossa lunta on ollut enemmän ja lämpötilakin ollut vuoristossa toistakymmentä astetta miinuksella.

Matkailija kävelee lumisilla kukkuloilla Italian Toscanassa. Maurizio Degl'Innocenti / EPA

Keskiviikon jalkapallo-ottelut voidaan mahdollisesti siirtää.

Mies ottaa valokuvan jäätyneestä puistonpenkistä Neuchatel-järven rannalla Sveitsissä. Laurent Gillieron /EPA

Keskisessä Euroopassa lämpötila on laskenut yleisesti -10 asteen kylmemmälle puolelle. Ihmiset ovat päässeet luistelemaan jäätyneille järville ja joille.

Nainen ottaa valokuvaa jääpuikoista Genevenjärven rannalla Nyonissa Sveitsissä. Valentin Flauraud / EPA

Balkanilla lumiset olosuhteet ovat haitanneet liikennettä. Kroatiassa tuhat sotilasta on määrätty avaamaan lumen peittämiä vuoristoteitä.

Romaniassa aputöissä on ollut jopa 5 000 sotilasta. Ainakin pääkaupungissa Bukarestissa koulut on pidetty kiinni liian kylmäksi todetun sään takia, kertoo sääsivusto weather.com (siirryt toiseen palveluun).

Monissa maissa viranomaiset ovat olleet huolissaan kodittomien kohtalosta. Kylmä sää on jo aiheuttanut kuolonuhreja, kun huono-osaisilla ihmisillä ei ole ollut paikkaa, mihin suojautua kylmältä.

Ainakin Ranskassa, Saksassa ja Belgiassa viranomaiset ovat aloittaneet poikkeusoperaation saadakseen kodittomat lämpimään. Brysselin pormestari on antanut määräyksen, jonka mukaan asunnottomat on koottava pois kaduilta vaikka voimatoimin, kun lämpötila uhkaa laskea jopa -15 asteeseen keskiviikon-vastaisena yönä.

Koirat nauttivat kävelystä lumisessa puistossa Etelä-Lontoossa. Facundo Arrizabalaga / EPA

Brittein saarilla liikenne on ollut vaikeuksissa kylmän sään ja lumisateen takia. Lukuisia junavuoroja on jätetty ajamatta ja myös lentoja on peruttu. Suuri osa kouluista on pidetty kiinni.

Britit ovat varautuneet ankariin sääoloihin hamstraamalla ruokaa koteihinsa. Varsinkin kauppojen leipähyllyt ovat tyhjentyneet, kertoo Daily Mail -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Pohjoismaat ovat saaneet talvesta oman osansa. Lunta on tullut rnsaasti mm. Tanskassa ja uutta lumimyräkkää odotetaan Ruotsin itäosaan.

Lumisade hankaloitti liikennettä Aalborgissa Tanskassa. Henning Bagger / EPA

Lähteet: AFP