Tšekki vapautti Syyrian kurdijohtajan – Salih Muslimilla oleskelulupa Suomeen

Ylen tietojen mukaan kurdijohtaja on ollut Suomessa useasti, mutta hän ei asu täällä pysyvästi. Turkki vaati hänen luovuttamistaan.

Tšekkiläinen oikeusistuin on vapauttanut syyrialaisen kurdijohtajan Salih Muslim Muhammadin, joka pidätettiin viikonvaihteessa.

Vapauttamisesta kertoo hänen asianajajansa.

Hänet pidätettiin (siirryt toiseen palveluun) ilmeisesti Turkin antaman kansainvälisen etsintäkuulutuksen nojalla. Turkki vaatii hänen luovuttamistaan Turkkiin.

Salih Muslim on kertonut, että hänellä on voimassa oleva oleskelulupa Suomessa. Hän on Ylen tietojen mukaan käynyt Suomessa useita kertoja, mutta ei asu maassamme pysyvästi.

Yle on saanut myös tiedon, että Muslim on ollut mukana suomalaisen konfliktinratkaisujärjestön CMI:n (siirryt toiseen palveluun) yhteistyökeskusteluissa. CMI:stä vahvistetaan, että keskusteluja on käyty, mutta virallista yhteistyösopimusta ei ole.

Ei ole päättänyt, mihin seuraavaksi

Muslim on aiemmin ollut toinen Syyrian kurdien PYD-puolueen puheenjohtajista. Nyt hän kuuluu Syyrian kurdihallinnon ulkomaankomiteaan.

Turkin mielestä hän kuuluu Turkissa aseellista toimintaa harjoittavan Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n johtoon.

Muslim sanoi tiistaina iltapäivällä uutistoimisto Reutersille, että oli tietoinen Turkin antamasta luovutusmääräyksestä. Kurdijohtaja kuitenkin sanoo Turkin syytöksiä häntä vastaan tekaistuksi ja toteaa, ettei ole ottanut niitä tosissaan.

Muslim sanoi toimittajille, ettei ole vielä päättänyt, minne jatkaa seuraavaksi. Hän vetosi tsekkiläiseen tuomioistuimeen, että voisi pysyä toistaiseksi EU-alueella.

Turkki hermostui vapautuksesta

Turkki on jo tuominnut tsekkiläisen oikeusistuimen päätöksen. Turkin ulkoministeriön tiedottaja Bekir Bozdag sanoo, että Salih Muslim Muhammadin vapauttaminen tarkoittaa terrorismin tukemista.

Turkki on vaatinut Tsekkiä luovuttamaan pidätetyn ja syyttää häntä valtionvastaisesta toiminnasta ja murhista.

Lähteet: Reuters, AFP