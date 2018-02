Sunny Car Centerin Ritaluoma: Tuleva oikeudenkäynti ei oikeudenmukainen

Sunny Car Centerin yrittäjäomistaja Markku Ritaluoma haluaa romuttaa torstaina alkavaksi määrätyn oikeudenkäynnin. Ritaluoma on jättänyt asiasta prosessiväitteen oikeudenkäynnin kumoamiseksi.

Markku Ritaluoma esittää tuoreessa prosessiväitteessään, että hänen mahdollisuutensa valmistautua oikeudenkäyntiin ovat heikentyneet siten, että se loukkaa Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen kuudetta artiklaa.

Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa alkaa torstaina oikeudenkäynti, jossa Sunny Car Centerin konkurssipesän julkisselvittäjä vaatii Ritaluomalta noin 6,2 miljoonan euron vahingonkorvausta konkurssipesälle.

Samassa oikeudenkäynnissä julkisselvittäjä vaatii yhteisvastuullisesti Sunny Car Centerin hallituksen jäseneltä, ex-kunnallispoliitikolta Iisakki Kiemungilta hieman pienempää, mutta kuitenkin vähintään yli viiden miljoonan euron korvausta.

Osapuolten tasavertaisuusvaatimusta rikottu?

Markku Ritaluoma perustaa prosessiväitteensä muun muassa siihen, että oikeusprosessin valmistelussa on loukattu tasa-arvoisuuden eli "equality of arms" -periaatetta.

Ritaluoman mukaan hänelle on myönnetty oikeusapu, mutta käräjäoikeus on kahteen otteeseen evännyt hänen avustajansa palkkiovaatimukset.

Ritaluoma katsoo, että käräjäoikeuden päätökset kohdistuvat häneen vastaajana. "Kun avustajani ei saa palkkiota, en ole tasavertainen vastapuoleni kanssa" (suora lainaus väitteestä).

Ritaluoman vetoaa prosessiväitteen liitteenä jättämäänsä oikeustieteen lisensiaatti Lasse Juhani Lehtisen teokseen, jossa määritellään että equality of arms -periaate ei voi toteutua silloin, jos jonkun asianosaisen avustajan toimintamahdollisuuksia on rajoitettu tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa (määritelmän lyhentävä stilisointi toimittajan).

Ritaluoma vetoaa myös kontradiktorisuuden periaatteeseen (siirryt toiseen palveluun), joka ei myöskään prosessiväitteen mukaan ole toteutunut.

Kontradiktorisuuden periaate on lähestulkoon sama kuin equality of arms -periaate. Kysymys on tasa-arvosta ja mahdollisuudesta osallistua aktiivisesti oikeudenkäyntiin.

Mitä nyt?

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden istunto alkaa torstaina 1. maaliskuuta kello 9.30, se on varmaa.

Oikeuden on otettava kantaa Ritaluoman prosessiväitteeseen. Se voi tehdä sen etukäteen, heti varsinaisen oikeudenkäynnin alussa tai myöhemmin.

Viimeistään käräjäoikeuden on päätettävä prosessiväitteestäkin siinä yhteydessä, kun päätös pääasiassa eli korvausvaateista annetaan.

Mistä on kysymys?

Liikemies Markku Ritaluoma esitteli Sunny Car Center -nimisen suurautokauppahankkeensa Hämeenlinnassa juhannuksen alla vuonna 2010. Hankkeen taru oli lyhyt. Yhtiö päätyi konkurssiin vuonna 2015 jättäen taakseen miljoonavelat.

Konkurssiin menneen yhtiön pesää selvittämään asetettiin julkisselvittäjä. Julkisselvittäjä Jorma Tuomaala on sen jälkeen jättänyt autokauppayhtiön puitteissa kaikkiaan viisi haastehakemusta.

Nyt alkavassa käräjäoikeuden istunnossa käsitellään näistä kanteista ylivoimaisesti suurinta. Se koskee kahta henkilöä, Sunny Car Centerin yrittäjäomistajaa Markku Ritaluomaa ja yhtiön hallituksessa pitkään ollutta ex-poliitikkoa Iisakki Kiemunkia.

Julkisasiamiehen kanteen korvausvaateet perustuvat siihen, että Tuomaalan mukaan maksukyvytön yhtiö vei ulkomaille noin 6,5 miljoonaa euroa yhtiön rahoja, jotka tulee palauttaa konkurssipesään.

Molemmat vastaajat kiistävät väitteet ehdottomasti.

Markku Ritaluoman mukaan ulkomaille viedyt rahat eivät olleet Sunny Car Centerin rahoja, vaan muualta tulleita varoja, jota vain kiersivät SCC:n tilien kautta. Näin ollen SCC:n rahoja ei Ritaluoman mukaan ulkomaille viety.

