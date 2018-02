Yliluonnollisen teinikauhun suosio ei osoita hiipumisen merkkejä – Uuden Netflix-sarjan näyttelijäkaartissa mukana myös suomalainen Laura Birn

Laura Birnillä on merkittävä rooli Netflixin alkuperäissarjassa.

Netflixin uutuussarja on eräänlainen yliluonnollinen Romeo ja Julia -tarina. Rakastavaiset June (Sorcha Groundshell) ja Harry (Percelle Ascott) karkaavat vanhempiensa nihkeän asenteen takia kotoa. Nuoren pariskunnan pakomatka saa synkkiä käänteitä, kun teinit saavat selville vanhempiensa piilottelemia salaisuuksia.

Lempi joutuu koetukselle, kun ”mahtavia voimia” vapautuu, ja nämä voimat yrittävät erottaa rakastavaiset toisistaan.

Juuri muuta juonesta ei ole vielä kerrottu julkisuuteen, eikä julkaisupäiväkään ole vielä tiedossa. Sarjasta on nähtävillä traileri (siirryt toiseen palveluun), josta ei voi päätellä juuri muuta kuin lajityypin, ja sen, että kyseessä on tyyris ja tyylikäs tuotanto.

Näyttelijäjoukko on varsin kansainvälinen. Yhtä keskeisistä rooleista esittää muun muassa elokuvista L.A. Confidental, Memento ja Kuninkaan puhe tunnettu Guy Pearce. Muissa keskeisissä rooleissa näyttelevät islantilainen Jóhannes Haukur Jóhannesson ja norjalainen Trond Fausa. Suomalainen Laura Birn näyttelee hahmoa nimeltä Elena.

Birn kertoo, että hän on ollut viimeisimmät puoli vuotta sarjan kuvauksissa Lontoossa, Yorkshiressä ja Norjassa.

Brittiläisen New Pictures -yhtiön toteuttaman The Innocentsin ovat kirjoittaneet Hania Elkington sekä suosikkisarjassa The Crown ja tulevaisuusdystopia Black Mirrorissa kannuksensa hankkinut Simon Duric.