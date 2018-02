Hei teinit: Mietittekö mitä tekisitte isona? Tämä äppi tarjoaa vastauksen

"Mikä musta tulee isona?"

"Miten jengi on päässyt töihinsä?"

"Missä ammateissa niitä töitä on jatkossakin?"

Lähes jokainen on joskus miettinyt näitä kysymyksiä. Nyt kehitteillä on työkalu, jonka on tarkoitus antaa vastauksia. Sitä kehittelee Me-stäätiö ja työkalun nimi on Noodi.

– Se tarjoaa vastauksia juuri tällaisiin hetkiin, kun kevään yhteishaku on päällä, ja nuori miettii näitä peruskysymyksiä, sanoo Me-säätiön vaikuttavuusanalyysin asiantuntija Jussi Pyykkönen.

Käytännössä Noodi on sovellus, jonka voi ladata vaikka kännykkäänsä. Ensin sovellus kysyy käyttäjältä iän kaltaisia perustietoja, sekä mikä ammatti häntä mahdollisesti kiinnostaa. Sitten Noodi kertoo, mitä kouluja käymällä ammattiin pääsee, kuinka paljon työstä maksetaan palkkaa, tai onko alalla mahdollisesti töitä jatkossakin.

– Nuori voi itse analysoida, mikä koulutus tai urapolku sopisi hänelle. Me uskomme siihen, että nuoret kykenevät havainnoimaan itse, mitä valintoja pitää tehdä, kunhan tietoa annetaan heille soveltuvassa muodossa.

"Maailman parhaat rekisterit" hyötykäytössä

Noodin pohjalla on Jussi Pyykkösen mukaan "maailman parhaimpien rekistereiden", kuten Suomen Tilastokeskuksen, tarjoama data. Datan pohjalta Noodi esittelee erilaisia vaihtoehtoja siitä, mihin suuntaan työelämä muuttuu. Sitä tietoa teinit myös tutkitusti kaipaavat, Pyykkönen sanoo.

– Nuoret kaipaavat konkreettisia lukuja siitä, mitä tulevaisuuden työelämä voi olla. Me näytämme mahdollisia tulevaisuuksia.

Tällä hetkellä työttömyydeltä suojaavat parhaiten esimerkiksi lääkärin, poliisin ja palomiehen kaltaisiin ammatteihin tähtäävät koulutukset. Näissä ammateissa myös tyypillisesti pysytään koko työura.

Työelämä on kuitenkin voimakkaassa murroksessa ja kukaan ei varmuudella tiedä, minkälaista osaamista 30 vuoden päästä tarvitaan. On parempi miettiä sitä parhaan saatavilla olevan tiedon avulla kuin täysin sokkona, Pyykkönen tuumaa.

– Lopulta tulevaisuutta ei voi tietää. Mutta todennäköisesti se tulee olemaan jotain meidän tarjoamiemme vaihtoehtojen väliltä.

Tarkoitus ei ole korvata opinto-ohjausta, vaan valjastaa data ja teknologia sen käyttöön. Tällä hetkellä tieto pitää kerätä useasta eri lähteestä ja sen analysointi käsipelillä on hidasta.

– Ei ole opojen syytä, etteivät he voi muistaa miljoonaa erilaista koulutus- tai urapolkua, tai niiden vaikutusta nuoren tuloihin tai työttömyyteen. Siksi kannattaa hyödyntää teknologiaa.

Työkalu kaikkien käyttöön huhtikuussa – ilmaiseksi

Noodin kehitys on loppusuoralla. Sovellus on vapaasti käytettävissä 11.4 alkaen.

Me-säätiö Me-säätiön taustalla ovat pelifirma Supercellin perustajajäsenet Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja. Vuonna 2016 maailman suurin pelifirma Tencent osti Supercellin. Me-säätiön pääoma koostuu 200 miljoonasta eurosta, jotka saatiin Supercellin osakemyynnistä. Me-säätiö jakaa rahoitusta hankkeisiin, jotka tavoittelevat lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä ja eriarvoistumista Suomessa. Me-säätiön visio on, että vuonna 2050 Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta tai nuorta.

Noodin luoneen Me-säätiön tärkeimpiä tavoitteita on nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Tämä on myös Noodin kehitystyön taustalla. Säätiön mukaan 17 prosenttia nuorista on syrjäytymisvaarassa, ja mieluisan koulutus- ja urapolun löytäminen tunnetusti vähentää syrjäytymisriskiä.

Noodi voisi helpottaa myös koulutuksen ja tarpeen kohtaanto-ongelmaa, Pyykkönen pohtii. Eli auttaa nuoria hakeutumaan aloille, joiden työntekijöitä tarvitaan myös tulevaisuudessa.

Me-säätiön työtä ohjaava ajatus on yhteiskunnan "johtaminen tiedon avulla".

– Ei ole järkevää tehdä aina, kuten ennen on tehty. Sen sijaan tulisi käyttää kaikkea kerättyä tietoa hyväksi ja suunnitella tulevaisuutta sen perusteella.

