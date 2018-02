Joseph Alanen on suomalaisen taidehistorian tuntematon suuruus, jonka laaja Kalevala-tuotanto oli unohtua kellariin

Joseph Alanen: Sotka ja taivaankappaleita (1919–1920) "Teoksessa on iso sotkalintu, siivet auki keskellä maalausta. Maalaus on hyvin dekoratiivinen. Viivalla on keskeinen osa työtä, joka on pelkistetty ja tylikäs", sanoo Ateneumin intendentti Teijamari Jyrkkiö.

Kansallisgalleria / Jenni Nurminen