Pori Jazzin toimitusjohtaja palaa kotikaupunkiinsa – Janne Niemisestä Hämeenlinnan kulttuuripäällikkö

Janne Nieminen siirtyi Pori Jazzin toimitusjohtajaksi vajaa kolme vuotta sitten Hämeenlinnan Verkatehtaalta. Nyt kotikaupunki Hämeenlinna kutsuu jälleen, kun Nieminen palaa kaupungin kulttuuripäälliköksi.

Nieminen ei koskaan muuttanut kokonaan Hämeenlinnasta Poriin, vaan tukikohta Hämeenlinnassa säilyi.

Uudessa pestissään Nieminen aloittaa vaiheittain. Pori Jazz 2018 -festivaali on toki tärkeyslistalla ensimmäisenä ennen kuin hän siirtyy kokonaan Hämeenlinnaan.

Keväällä Nieminen pystyy kuitenkin jo jonkin verran perehtymään uuteen toimenkuvaansa Hämeenlinnassa.

– Se on nyt selvää, että kun päästään juhannuksesta ylitse, niin täällä (Porissa) on jo täysi tohina päällä. Sitten keskitytään tekemään vielä yksi festivaali.

Hämeenlinna on monella tavalla kiinnostava

Janne Nieminen sanoo Hämeenlinnan kaupungin tiedotteessa, että kotikaupungin kehittäminen on hänelle merkityksellinen asia.

– Hämeenlinna on monella tavalla kiinnostava ja ainutlaatuinen kaupunki, ja näen kulttuurin yhtenä merkittävänä mahdollisuutena sen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja kaupunkimarkkinoinnin edistämisessä, jatkaa Nieminen ajatustaan.

Yle Hämeenlinnalle Nieminen kertoo, että joutui käymään jaakobinpainia Porin ja Hämeenlinnan välillä.

– Mitään varsinaista työntöä ei ole Porista pois. Olen viihtynyt ja työ on mielenkiintoinen, mutta sitten kuitenkin, kun kotikaupungissa tuli näin mielenkiintoinen mahdollisuus, niin ei sitä voinut jättää käyttämättä.

Porissa ja Hämeenlinnassa kaupunkeina eroa

Jazzpestinsä aikana Janne Nieminen on myös pystynyt tutkailemaan Poria ja Hämeenlinnaa kaupunkeina. Yksi ero, jonka Nieminen on huomannut ihan arkipäivänäkin, liittyy liikkuvuuteen.

Pori on kaupunki, josta jo sijaintinsakin takia ei niin helposti lähdetä mihinkään, kun taas Hämeenlinna on keskellä Etelä-Suomea.

– Siinä on vilkkaat kulkuyhteydet ympärillä, mutta toisaalta kääntäen se on myös niin, että muualta on ihan yhtä lyhyt matka Hämeenlinnaan kuin Hämeenlinnasta muualle. Etelä-Suomihan alkaa olla sellaista yhtenäistä aluetta, jossa työssäkäyntialueet ja vapaa-ajan kuluttaminen ovat aika laajalla alueella.

Ennen siirtymistään Pori Jazzille, Nieminen työskenteli kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehtaalla viestintä-, myynti- ja markkinointitehtävissä.

Hämeenlinnan kulttuuripäälliköksi haki 41 henkilöä, joista viittä haastateltiin.

Juttua on täydennetty Janne Niemisen haastattelulla 27.2.2018 klo 18.35.