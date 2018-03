Salpausselän kisojen lumista hävinnyt 17 senttiä liki 60 vuodessa – tänä vuonna loistava hiihtokeli

Lahdessa tunnetaan ilmastonmuutoksen tuomat haitat, joihin on varauduttu modernilla lumetusjärjestelmällä. Vuodet eivät kuitenkaan ole veljeksiä keskenään.

Maastohiihdon, yhdistetyn ja mäkihypyn huiput mittelevät taas Lahdessa. Salpausselän kisat päästään näillä näkymin järjestämään loistosäässä (siirryt toiseen palveluun), iloitsee pääsihteeri Jesse Kiuru.

– Lunta on riittävästi. Viikonlopulle on luvattu pientä pakkaskeliä ja aurinkoista. Sää on paras mahdollinen kilpailijoille ja yleisölle.

Lahti on kolmipäiväisille talvikisoille suotuisa Salpausselän harjumuodostelmien ansiosta. Nyt 93:nnen kerran järjestettävät kisat on jouduttu perumaan lumipulan takia vain vuonna 1930.

Vuonna 2016 jännitettiin ennakkoon leutoa säätä ja vesisadetta, mutta viikonlopuksi saapunut lumisade sai järjestäjät huokaisemaan helpotuksesta.

Pääsihteeri Jesse Kiuru on tyytyväinen kunnon talvisäähän. Janne Ahjopalo / Yle

Ilmastonmuutos on kuitenkin mörkö Lahdessa. Ylen Ilmatieteen laitoksesta tilaamien tilastojen mukaan helmi-maaliskuun vaihteen lumensyvyys on vähentynyt Launeen havaintoasemalla keskimäärin kolme senttimetriä vuosikymmenessä. 1960-luvulta vuoteen 2017 tämä tarkoittaa yhteensä noin 17 sentin pudotusta lumensyvyydessä.

Toki vuosittaiset vaihtelut ovat olleet suuria.

Ilmastotutkija Anna Luomaranta sanoo, että lumensyvyyden väheneminen Launeen havaintoasemalla ei selity pelkästään satunnaisvaihtelulla.

– Lumensyvyyden vähenemiseen on jossain määrin vaikuttanut myös ilmaston lämpeneminen.

Salpausselän kisat on järjestetty pääsääntöisesti helmi-maaliskuun vaihteessa. Tommi Pylkkö / Yle

Uusi lumetusjärjestelmä mahdollistaa keinotalvenkin

Ilmastonmuutos huolestuttaa kansainvälistä Protect Our Winters -kampanjaa (siirryt toiseen palveluun), jossa on mukana eturivin urheilijoita.

Liike aktivoi talviurheilun ystäviä ja talvilajien parissa toimivia yrityksiä ja yhteisöjä pelastamaan talven toimimalla ilmastonmuutosta vastaan. Keinoina ovat muun muassa ilmastoystävälliset ruokareseptit ja kehotukset äänestää ympäristöasioita ajavia poliitikkoja. Neuvoja jaetaan kulutuksen vähentämiseen ja ympäristöystävällisempään matkustamiseen.

Mikäli leuto sää uhkaa tehdä hiihtokisoille tepposet, tarjoaa tekniikka apua. Lahdessa otettiin vuonna 2017 käyttöön moderni lumetusjärjestelmä, joka mahdollistaa lumen tykittämisen suoraan kisapaikoille. Vesi ohjautuu Vesijärvestä kisapaikoille uutta putkiverkostoa pitkin.

Tämän talven hyvän hiihtokelin ansiosta noin 800 000 euroa Lahden kaupungille maksanutta järjestelmää ei tarvita.

Perjantaina käynnistyvissä Salpausselän kisoissa jaetaan maailmancup-pisteitä kahdeksassa kilpailussa.

Ennakkoilmoittautumisten mukaan maailmancupin kisoihin osallistuu 360 urheilijaa yhteensä 25 hiihtomaasta: 232 maastohiihtäjää, 61 yhdistetyn urheilijaa ja 68 mäkihyppääjää. Kilpaladuilla nähdään Krista Pärmäkoski ja Iivo Niskanen sekä joukko olympiavoittajia ja -mitalisteja muista maista.

KORJATTU 2.3.2018 kello 10.35. Poistettu virheellinen tieto, että Kansainvälinen hiihtoliitto vastaisi Protect Our Winters -kampanjasta.