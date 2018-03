Norjalaisen rajaupseerin vankeus Venäjällä järkyttää rajaseudun väkeä Pohjois-Norjassa – epäillään vakoojaksi

Norjaa on viime kuukaudet järkyttänyt ja hämmentänyt norjalaisen rajaupseerin vangitseminen Venäjällä vakoilusta epäiltynä. Vangittu upseeri palveli pitkään Pohjois-Norjan Kirkkoniemessä rajatarkastajana Venäjän rajalla ja on osallistunut rajat ylittävään kansalaistoimintaan monin tavoin.

Kirkkoniemen kaduilla on näytteillä Norjan ja Venäjän rajapaaluja. Paaluihin on kiinnitetty eläkkeellä olevan kirkkoniemeläisen rajaupseeri Frode Bergin kasvokuvia. Berg istuu tutkintavankeudessa Moskovassa.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB pidätti Bergin joulukuussa Moskovassa epäiltynä vakoilusta. Tapaus järkyttää ja hämmentää paikallisia.

Kirkkoniemeläinen Sverre Tolk sanoo, että Bergin tapauksessa on paljon sellaista mitä kukaan ei ymmärrä, eikä kukaan tiedä onko hän vakooja vai ei.

Laaja paikallinen tukiryhmä auttaa vangittua ja omaisia

Kirkkoniemeläiset ovat perustaneet tukiryhmän Bergin auttamiseksi ja saamiseksi kotiin Venäjältä. Rahaa on kerätty yli 200 000 kruunua. Tukiryhmässä toimii myös Kirkkoniemen pappi Torbjørn Brox Webber.

– Frode Berg on 25 vuotta rakentanut siltoja ja rauhallista yhteiseloa norjalaisten ja venäläisten kesken. Vaikea uskoa että hän olisi ollut kenenkään vakoilija, sanoo Torbjørn Brox Webber.

Brox Webberin mukaan joitakin tapaus on pelottanut niin, etteivät he uskalla matkustaa Venäjälle. Norjalla Ja Venäjällä on vuosia ollut pohjoisella rajaseudulla käytössä raja-asukastodistus, jolla molempien maiden lähialueen asukkaat voivat helposti matkustaa naapurimaan puolella 30 kilometrin säteellä.

Selkeät tiedot FSB:n vakoilusyytteiden sisällöstä puuttuvat. Joidenkin arvioiden mukaan Bergiä pidetään kuriirina, toisten värvärinä.

Norjan yleisradioyhtiön NRK:n mukaan Berg on kertonut saaneensa Norjasta tutuilta 3000 tuhatta euroa vietäväksi Moskovaan. Berg ei ole kertonut ketkä Norjassa antoivat rahalähetyksen. NRK:n mukaan vakoiluepäily koskee Venäjän laivaston asiakirjoja.

Epäilty kiistää vakoilun

Berg on kaiken aikaa kiistänyt minkäänlaisen vakoilun.

Bergin tutkintavankeutta jatkettiin helmikuun alussa kolmella kuukaudella tuomioistuimessa Moskovassa. Tuolloin Berg sanoi toimittajille, että häntä syytetään sellaisesta mitä hän ei ole tehnyt ja mistä hänellä ei ollut aavistustakaan kun hän saapui Moskovaan joulukuun 4. päivä.

Pidätys tapahtui seuraavana päivänä. Kesti viikon päivät ennen kuin omaiset saivat kuulla mitä Bergille oli tapahtunut. Berg on ollut vangittuna Moskovan Lefortovon vankilassa, joka tunnetaan jo Stalinin ajoilta.

Norjan hallitus vaikenee

Norjan hallitus on pitänyt asiassa matalaa profiilia. Viime viikolla uutisoitiin, että Norja maksaa Bergin oikeusavun. Aiemmin on kerrottu Norjan edustuston Moskovassa auttavan Bergiä kuten muitakin ulkomailla pidätettyjä norjalaisia.

Ulkoministeri Ine Eriksen Søreide tapasi viime viikolla Bergin omaisia ja tukiryhmän Kirkkoniemessä. Ministeri jätti vastaamatta kysymykseen onko Berg vakoilija.

Toimittaja: Vakava asia Norjan ja Venäjän suhteille

Norjan yleisradion NRK:n pitkäaikainen Moskovan kirjeenvaihtaja Morten Jentoft on seurannut tapausta alusta alkaen.

– Tämä on tosi vakava juttu. Tällä hetkellä istuu norjalainen upseeri Moskovan vankilassa Lefortovossa. Tämä juttu heijastuu myös Norjan ja Venäjän suhteeseen tällä hetkellä, kun se on aika huono jo ennen tätä. Tämä juttu ei parantanut tilannetta, sanoo NRK:n toimittaja Morten Jentoft.

Jentoft arvioi tapauksen liittyvän johonkin tiedusteluoperaatioon.

– Emme tiedä, että kuka on tämän takana, onko se Norjan tiedustelupalvelu, ovatko ne amerikkalaiset, jotka ovat käyttäneet norjalaisia tai norjalaiset tiedustelumiehet esimerkiksi Oslossa. Emme tiedä, mutta todennäköisesti tämä juttu on joku tiedusteluoperaatio. FSB väittää, että tämä on Norjan tiedustelupalvelun operaatio, arvioi NRK:n Moskovan kirjeenvaihtaja Morten Jentoft.

Jentoftin mukaan Bergiä epäillään Venäjällä vakoilurikoksesta, josta voi seurata vankeutta 10 vuotta. Tutkintavankeutta on jatkettu toukokuun alkuun. Arvioitsijoiden mukaan vakoilutapausten käsittely vie Venäjälläkin aikaa.

