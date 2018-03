Kokeilu: Muutama poliisi kantaa jo asetta työmatkoillaan – "Talvella, kun on paljon vaatetusta, se on helpompaa"

Poliisihallitus jatkaa virka-aseen kantamista työmatkoilla koskevaa kokeilua ensi kesän loppuun saakka.

Yle kertoi elokuussa, että poliisi harkitsee käytäntöä, jossa poliisit voisivat tarvittaessa kantaa virka-asetta mukanaan kulkiessaan töihin julkisessa liikenteessä.

Näin tehtäisiin vain, mikäli valmiustaso ja varautuminen sitä vaativat.

Viime kesänä alkaneessa kokeilussa on mukana muutamia vapaaehtoisia poliiseja, mutta poliisi ei halua kertoa, millaisissa tehtävissä he työskentelevät.

Suomen Poliisijärjestöjen liitto on ilmaissut huolensa siitä, että uudistus voisi aiheuttaa vaarallisia väärinkäsityksiä, jos ase sattuisi esimerkiksi vilahtamaan siviilipukuisen poliisin takinliepeen alta. Siviilipukuisen poliisin voi olla vaikea vakuuttaa isolle joukolle ihmisiä, että hän on todella poliisi.

Kokeilussa testataan nyt esimerkiksi sitä, miten asetta voisi kantaa eri vuodenaikoina käytettävän vaatetuksen kanssa, jotta se varmasti pysyy piilossa.

– Talvella, kun on paljon vaatetusta, se on helpompaa, kun taas kesäkelillä esimerkiksi lyhythihaisella ja shortseilla se on haasteellisempaa, sanoo poliisitarkastaja Ari Alanen poliisihallituksesta.

Kesän jälkeen koekäyttäjät antavat raportin siitä, miten aseen kantaminen onnistui.

Poliisi voisi ehkä jatkossa kantaa virka-asetta jo töihin mennessään, jos valmiustaso sitä vaatii. Henrietta Hassinen / Yle

Sisäministeriön asetus mahdollistaa jo nyt aseen kantamisen työmatkoilla, mutta näin on toimittu tähän asti poikkeuksellisissa operatiivissa yksittäistilanteissa.

Kokeilun tarkoituksena on nyt ennakoida tilanteita, joissa aseita voitaisiin kantaa tilanteen vaatiessa laajemminkin.

Pitkä liuta huolia

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan uudistuksessa on kyse varautumisesta.

– Euroopassa on tapahtunut terrori-iskuja ja turvallisuustilanteessa muutoksia, joten haluamme kehittää omaa varautumista ja valmiutta. Kokeilun perusteella arvioimme, miten jatkon kanssa tehdään, Kolehmainen sanoo.

Suomen Poliisijärjestöjen liitto on ollut huolissaan työturvallisuudesta. Sen mielestä poliisilla pitäisi olla työmatkalla apunaan muitakin voimankäyttövälineitä kuin ampuma-ase, sillä sen käyttäminen on äärimmäinen keino ja myös hyvin tarkkaan säänneltyä.

Poliisihallituksen Ari Alasen mukaan tätä ei ole vielä mietitty. Ensin testataan aseen kantamista ja muita asioita mietitään sen jälkeen.

Muitakin huolenaiheita on. Entä jos poliisilta varastettaisiin ase tappelunnujakassa? Entä saisiko poliisi korvausta aseen kantamisesta ennen työvuoron alkua? Mitä jos vuorossa oleva partio sekoittaisi työmatkalla tilanteeseen puuttuvan poliisin siviiliin?

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoo, että huomiot ovat aiheellisia ja niitä pohditaan tarkasti.

– Olennaista on tehdä arviointi esimerkiksi siitä, liittyykö tässä riskejä työturvallisuuteen tai kokevatko poliisit käyttävänsä vapaa-aikaa poliisityöhön, hän sanoo.

Suomen Poliisijärjestöjen liiton mielestä asia pitäisi hoitaa lisäämällä resursseja eikä laittamalla poliiseille aseita työmatkoille.

"Toivottavasti ei ikinä tule sellaista tilannetta"

Viime kesänä lähtökohtana oli, että uudistus koskisi toteutuessaan vain rajattua joukkoa poliiseja ja perustuisi vapaaehtoisuuteen.

– Se riippuu tilanteesta. Kyllähän yhteiskunta asettaa poliisille tiettyjä velvoitteita. Jos on niin paha tilanne, että kaikkien poliisien pitää tietyllä tavalla toimia, niin silloin se koskisi jokaista poliisia. Mutta tämä riippuu tietenkin siitä, minkälaiseen uhkaan varauduttaisiin, sanoo poliisihallituksen Ari Alanen.

Alasen mukaan lähtökohta on se, että eteen ei koskaan tulisi tilannetta, jossa poliisi joutuisi kantamaan asetta töihin kulkiessaan.

Alasen mukaan on mahdollista, että kokeilu ei johda toistaiseksi mihinkään jatkotoimiin.

– Kokeilun jälkeen tiedämme, millaisia edellytyksiä vaaditaan, että pystyy kuljettamaan virka-asetta työmatkoilla. Jos joskus tulee eteen hetki, että se konkretisoituu, sitten tehdään linjaukset, että miten asia hoidetaan ja kuka kantaisi ja mitä. Nyt kerätään taustatietoa, Alanen sanoo.

Myöskään poliisiylijohtaja Kolehmainen ei ota kantaa siihen, kuinka todennäköisesti uudistukseen ryhdytään.

– Täytyy analysoida huolellisesti käyttäjäkokemukset ja sen perusteella arvioida jatko. Kokonaisuus ratkaisee, hän sanoo.

