Kännykkämaksaminen Suomessa vielä lapsenkengissä – Ruotsissa povataan jo käteisen kuolemaa

Nyt taistellaan uuden maksutavan herruudesta.

S-ryhmä kertoi tiistaiaamuna, että sen kaupoissa voi maksaa ensi syksystä lähtien MobilePay-kännykkämaksulla. Osuuspankilla on Suomessa Pivo, Nordealla Wallet – ja lisäksi pankki ilmoitti taannoin astuvansa Apple Pay:n kelkkaan.

Luottokorttiyhtiöillä on ratkaisunsa mobiilimaksamiseen, samoin teleoperaattoreilla.

Tulevaisuudessa yhä useampi kuluttaja kaivaa kaupan kassalla esiin käteisen tai kortin sijasta kännykän.

Muualla pohjolassa kehitys on pidemmällä. Konsulttiyhtiö Deloitten viime vuonna julkaiseman tutkimuksen mukaan Ruotsissa 26 prosenttia 18–75-vuotiaista käyttää kännykkää maksuvälineenä kaupan tiskillä vähintään kerran kuukaudessa. Tanskassa kännykällä maksajia on lähes kolmannes aikuisväestöstä.

Suomessa mobiilimaksaminen on vielä lapsenkengissään ja markkina jakamatta. Suomalaisista vain kuusi prosenttia kertoi maksaneensa kännykällä kuukauden aikana.

Ruotsissa pelätään, koska käteinen raha katoaa kokonaan.

Kännykkämaksaminen Pohjoismaissa Juha-Matti Mäntylä / Yle

Mobiilimaksun hidas käynnistyminen näkyy myös S-ryhmän kassoilla. S-ryhmän 1600 toimipisteessä tehdään 1,5 miljoonaa maksutapahtumaa päivässä. Näistä maksutapahtumista vain 2 000 tehdään kännykällä.

– Pari tuhatta tapahtumaa S-ryhmän kokoisessa yritysryhmässä! Se on häpeällisen vähän, S-ryhmän toimitusjohtaja Pekka Ylihurula sanoo.

MobilePay-järjestelmää käyttävät Suomessa myös sen alkuperäinen kehittäjä Danske Bank sekä SEB-pankki, joka kertoi järjestelmän käyttöönotosta aiemmin helmikuussa. Kauppaliikkeistä MobilePay-ratkaisua käyttävät esimerkiksi McDonalds, Fazer Food Services ja Taco Bell -ravintolat.

S-ryhmän yli kahden miljoonan bonus-asiakkaan avulla tanskalainen MobilePay ottaa pitkän loikan kohti kännykkämaksamisen markkinajohtajuutta.

– Tämä on läpimurto MobilePaylle Suomessa. Mahdollisten maksutapahtumien määrällä mitattuna tämä on myös suurin kauppa MobilePayn koko historiassa, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Mark Wraa-Hansen.

MobilePay-yhtiön toimitusjohtaja Mark Wraa-Hansen. Jari Kovalainen / Yle

MobilePay kertoo käyvänsä neuvotteluja myös muiden suomalaispankkien kanssa. Tanskassa yhtiöllä on asiakkaanaan yli 60 pankkia.

S-Pankin toimitusjohtaja Pekka Ylihurulaa ei haittaa, että uusi kumppani on kilpailijan Danske Bankin tytäryhtiö.

– Vaihtoehtona olisi ollut kehittää itse tai lähteä jonkun laitevalmistajan kelkkaan. MobilePay avasi omaa toimintaansa niin, että muut pankit pääsevät kumppaneiksi, ja meidän kannaltamme se sattui todella hyvään aikaan.

Tulevaisuudessa S-ryhmä maksaa jokaisesta mobiilimaksulla toteutetusta kaupasta pienen siivun MobilePaylle. Toki se on joutunut tähänkin asti maksamaan siivuja korttimaksujen suorittamisesta, joten tilanne ei ole uusi.

Lisäksi on todennäköistä, että S-ryhmän maksama siivu on ohuempi kuin monen muun. Kuten Wraa-Hansen totesi, S-ryhmä on tanskalaisille iso saalis.

Mobiilimaksua voi käyttää myöhemmin tänä vuonna liki tuhannessa S-ryhmän päivittäistavarakaupassa ja verkkokaupoissa.

Kännykkävalmistaja ei kelvannut

S-Pankin toimitusjohtaja Ylihurulan mukaan valinnassa kriittisiä tekijöitä olivat itse maksamisen lisäksi bonusten kertyminen, sähköinen kuitti sekä maksutapaetu – ne oli saatava järjestelmään mukaan.

– Sellaista on aika mahdotonta tehdä vaikkapa jonkun puhelinvalmistajan ratkaisulla.

S-Pankin kilpailija Nordea kertoi lokakuussa ottavansa käyttöön mobiilimaksupalvelu Apple Payn, eli juuri tällaisen Ylihurulan mainitseman puhelinvalmistajan mobiilimaksut.

Kahdessa maksutavassa on eräs merkittävä tekninen ero. Apple Pay -maksujärjestelmä perustuu puhelimen sisällä olevaan älysiruun (nfc). Siruun perustuu myös Nordean oma mobiilimaksu Nordea Pay sekä esimerkiksi OP:n Pivo. S-ryhmän valitsema MobilePay sen sijaan perustuu kännyköiden bluetooth-yhteyteen.

Siruun perustuva maksutapa toimii siellä missä nykyinen lähimaksukin, mutta bluetooth-pohjaisen maksutavan käyttöönotto edellyttää, että jokaiselle kassalle tuodaan bluetooth-teknologiaa. Maksujärjestelmien asiantuntijoiden mukaan bluetooth-pohjainen ratkaisu on myös käytettävyydeltään hankalampi kuin älysiruun pohjautuva.

– Käytöstä ei saada yhtä mutkatonta, sillä maksutapahtuma pitää puhelimella käynnistää erikseen, mobiilipalveluja kehittävän Qvik-yhtiön muotoilujohtaja Matias Pietilä kuvaa.

– Apple Payn -kaltaisilla ratkaisuilla riittää, että puhelimen vie maksupäätteen lähelle – jolloin maksutapahtuma alkaa itsestään.

Hinta on salaisuus

Pekka Ylihurula ei paljasta, kuinka suuri investointi mobiilimaksujärjestelmän käyttöönotto on.

– Aina pitää miettiä vertailukohtia. Itse rakentaminen olisi ollut huomattavasti kalliimpaa ja kestäisi vuosia saada tällainen rakennettua.

Ylihurula arvioi, että "kaksinumeroinen prosenttiosuus" korttimaksamisesta tulisi jollain aikavälillä siirtyä mobiilimaksamisen piiriin.

Pekka Ylihurula johtaa S-Pankkia, jolla on noin kolme miljoonaa asiakasta. Jari Kovalainen / Yle

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteen professori Virpi Tuunainen pitää S-ryhmän avausta merkittävänä.

– Ison kaupparyhmän liikkeellelähtö voi nopeuttaa mobiilimaksamisen kehitystä Suomessa. Ruokakauppa on myös paras paikka aloittaa uusien maksutapojen esittely. Sitä kautta mobiilimaksamisesta voi tulla nopeasti osa arkea, Tuunainen sanoo.

Tuunaisen mukaan Suomen mobiilimaksaminen junnaa, koska pankeilla, kaupoilla, luottokorttiyhtiöillä ja teleoperaattoreilla on omat järjestelmänsä – ja jokainen kauppa hyväksyy maksutavoista vain osan. Yhden kaupparyhmän päätös ei vielä standardia luo.

– Suomi oli kännykkäkehityksen edelläkävijä, koska meillä oli NMT ja sitten GSM. Jotain samanlaista standardia tarvittaisiin myös kännykkämaksamisen yleistymiseksi.

Virpi Tuunainen huomauttaa S-ryhmän toimivan myös ristiriitaisesti, kun se samaan aikaan mobiilimaksamisen kanssa on tuonut kauppoihin lisää käteisautomaatteja.

– He pelaavat ikään kuin kahteen suuntaan edistämällä käteisen käyttöä samaan aikaan. Käteisen aika on kuitenkin päättymässä. Ei ehkä viidessä vuodessa, kuten kollegat Ruotsissa ennustavat (siirryt toiseen palveluun), mutta kuitenkin, Tuunainen sanoo.