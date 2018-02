Herätys: Eduskunta äänestää naisparien äitiyslaista, kivääriyhdistys NRA vaikeuksissa Yhdysvalloissa, hyytävä sää jatkuu

Näin äitiyslaki vaikuttaisi kahden äidin perheessä: "Muuttaisi tilannetta tosi radikaalisti"

Naisparien äitiyslaista äänestetään tänään eduskunnassa. Kahden nuoren äidin perheessä tytärtään kasvattava Siiri Summanen kertoo, mikä muuttuisi.

Lakko seisauttanut työt Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopistossa on alkanut viime yönä lakko. Keskiyöllä alkanut työnseisaus kestää 24 tuntia. Lakossa ovat Helsingin yliopiston työntekijät, jotka ovat Jukon, JHL:n tai Pardian jäseniä. Mukana ovat ensimmäistä kertaa myös professorit.

Bernerin liikennetyöryhmän määräaika päättyy – Syntyykö sopu väylärahoista?

Laihian tietyömaa heinäkuussa 2017. Jukka Tyni/Yle

Suomen tiet ja rautatiet rapistuvat. Liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) johtaman työryhmän on määrä linjata tänään, miten Suomen tie- ja ratakorjaukset rahoitetaan jatkossa.

Kivääriyhdistys NRA on ajautunut vaikeuksiin Yhdysvalloissa

Donald Trumpin tukeman ja amerikkalaisen perustuslaillisen aseenkanto-oikeuden puolestapuhujayhdistuksen NRA:n aseita esillä Yhdysvaltain Kansallisen kivääriyhdistyksen vuosittaisessa tapahtumassa Atlantassa 27. huhtikuuta 2017. Erik S. Lesser / EPA

15 yritystä on ilmoittanut karsivansa rahallista tukeaan kansalliselle kivääriyhdistykselle NRA:lle tai jopa lopettavansa tuen kokonaan. Yritysten joukossa ovat muun muassa autovuokraajat Hertz, Avis, Budget, Alamo ja Enterprise, First National Bank of Omaha –pankki, kuriiripalvelu FedEx, Norton-virustentorjuntaohjelmia kehittävä Symantec, vakuutusyhtiö MetLife sekä lentoyhtiöt United Airlines ja Delta.

NYT: Pohjois-Korea avustanut Syyrian kemiallisten aseiden hankintaa

Aktivistien mukaan yli 18 ihmistä joutui myrkyllisen kaasuiskun kohteeksi ja yksi lapsi kuoli 25.helmikuuta Itä-Ghoutassa al-Shifuniehin kylässä. Mohammed Badra / EPA-EFE

Pohjois-Korea on varustanut Syyrian hallitusta tarvikkeilla, joita käytetään kemiallisten aseiden valmistukseen, väittävät YK:n asiantuntijat. Monet maat ovat syyttäneet viime aikoina Syyrian hallitusta kemiallisten kaasujen käytöstä siviilejä vastaan Damaskoksessa ja Itä-Ghoutassa.

Kylmä sää jatkuu suuressa osassa maata

Yle Sää

Suomen yllä on vahva korkepaine ja sää on suuressa osassa maata selkeää. Ylen meteorologin Joonas Koskelan mukaan pakkasta on lähiöinä selkeillä alueilla 20–30 astetta. Päivisin pakkanen heikkenee yleisesti 10 ja 15 asteen välille, Pohjois-Lapissa on tätäkin lauhempaa. Lisää säästä yle.fi/saa.